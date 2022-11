Charlotte werkt in Dubai: 'De stad wordt steeds moderner'

Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Charlotte, ze woont momenteel met haar man en kinderen in Dubai.

Wie: Charlotte Rijkenberg

Charlotte Rijkenberg Functie: marketing consultant en boekenschrijver

marketing consultant en boekenschrijver Waar: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten Sinds: 2019

Hoe ben je in het buitenland terechtgekomen?

"Ik heb ooit summer school aan de universiteit van Californië gedaan, en dat avontuur beviel destijds supergoed. Eenmaal terug in Nederland begon het weer te kriebelen. Mijn vriend - inmiddels man - en ik zijn daarna gaan kijken in welk land we makkelijk onze carrière verder konden opbouwen. Drie maanden later zaten we in Sydney. Uiteindelijk hebben we er vijf jaar gewoond."

"Toen ons zoontje net een jaar was, gingen we nadenken: hebben we het hier nog naar onze zin? We hebben een wereldreis gemaakt van zes maanden door Australië, Azië en Amerika, met als eindpunt Vancouver. Onderweg werkten we als digital nomad. Eenmaal in Canada viel het tegen om een visum te krijgen en werk te vinden. Toen belde mijn oude werkgever uit Sydney, of ik voor hen in Dubai wilde gaan werken."

Expats en locals leven op harmonieuze wijze samen, met respect voor elkaar.

Charlotte Rijkenburg, marketing consultant

Heb je meteen 'ja' gezegd?

"Huisvesting en een visum regelde het bedrijf en daardoor voelde het niet als een risico. In Australië werkte ik voor Foodora als hoofd marketing en in Dubai mocht ik het merk opnieuw opbouwen. Het was een project van een jaar, maar het werd verlengd en we kregen een tweede kindje. Daarnaast zat de wereld door COVID-19 op slot."

"Inmiddels zijn we vier jaar verder. Ondertussen heb ik ook een boek geschreven, Let's Move Abroad, voor toekomstige expats. Veel mensen lopen tegen logistieke vraagstukken aan of vragen zich af hoe een verhuizing naar het buitenland emotioneel gezien gaat zijn."

Waar ben jij in het begin tegenaan gelopen?

"Elk land had weer nieuwe uitdagingen. In Sydney was het vinden van woonruimte bijvoorbeeld erg lastig. Daarnaast hadden we ons ook vergist in hoe duur het leven daar is. We hadden van tevoren wel van alles uitgezocht, maar het is toch anders als je er eenmaal zit. Ook viel de bureaucratie vaak tegen. Wat ik heb geleerd is om altijd zoveel mogelijk documenten mee te nemen naar een loket. Ze vragen toch altijd om iets anders dan waar je mee komt. Zo voorkom je veel stress."

Wat vind jij het leukst aan Dubai?

"Veel mensen van buitenaf zien Dubai als een influencer-hotspot met veel uitgaan en feesten op boten. Dat kan hier zeker, maar de stad heeft meer te bieden. De mensen zijn heel vriendelijk, gastvrij, warm. Expats en locals leven op harmonieuze wijze samen, met respect voor elkaar. Daarnaast wordt de stad steeds moderner. Voorheen waren restaurants afgeschermd tijdens de ramadan en mocht je niet eens met een flesje water over straat. Nu is dat een stuk minder streng en blijven de restaurants gewoon open."

Wat doen jullie het liefst in het weekend?

"In Nederland zat mijn agenda altijd helemaal vol. Hier leven we veel spontaner. Als vrienden een huisje hebben geboekt, vragen ze een week van tevoren of we meegaan. Meestal kijken we waar we zin in hebben in het weekend. In de zomer doen we vaak iets binnen, want dan is het bloedheet. Nu is het winter en veel aangenamer. In deze maanden gaan we regelmatig de bergen in om te wandelen of bezoeken we een van de andere emiraten, zoals Abu Dhabi."

Wat mis je het meest aan Nederland?

"Een goede kroket. Of op een terrasje zitten met bitterballen en een witbiertje. Eten wordt hier veel meer binnen gedaan. Wat ik ook erg mis is het op de fiets stappen om een boodschap te halen. Niemand fietst hier. Daarnaast mis ik mijn familie en vrienden natuurlijk. Ik zie ons daarom in de toekomst wel weer verhuizen naar Europa. Spanje of Portugal lijkt me wel wat. Dichter bij familie, maar toch een aangename temperatuur. Je went aan die zon elke dag."

