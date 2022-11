Chantal is bedrijfsarts in opleiding: 'Ingewikkelde dossiers vind ik leuk'

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Chantal van Snippenburg (34), bedrijfsarts in opleiding.

Na een jaar als waarnemend huisarts te hebben gewerkt, besloot Chantal van Snippenburg het roer om te gooien. Ze ging in opleiding als bedrijfsarts en meldde zich bij De Arbodienst. "Ik had gemerkt dat ik het als huisarts het allerleukst vond mensen te ontvangen die last hadden van psychische klachten. Er was alleen lang niet altijd ruimte voor om uitgebreid op klachten in te gaan. Nu bestaat mijn hele dag ongeveer uit dat soort consulten."

Het werkveld van een bedrijfsarts is in de afgelopen decennia veel groter en complexer geworden, zegt Van Snippenburg. "En er zijn er nog gigantische gezondheidswinsten te behalen op het gebied van werk."

Als mensen ervoor kiezen hun medische klachten aan te dikken in een gesprek met mij, dan denk ik: daar zullen ze wel hun eigen redenen voor hebben.

Chantal van Snippenburg, bedrijfsarts in opleiding

Volgens haar heerst er in de artsenwereld onterecht het idee dat de patiënten van een bedrijfsarts zeurende werknemers zijn die simpelweg "niet willen werken". "De meeste mensen zijn erg gemotiveerd om te werken en halen er plezier en waarde uit. Maar ik heb weleens meegemaakt dat ik jonge werknemers ontmoette die lange tijd ernstige gezondheidsklachten claimen, maar dat diegene fysiek en mentaal fitter bleek te zijn dan ikzelf."

Gelijke verdeling tussen fysieke en mentale oorzaken

Toch gaat Van Snippenburg altijd af op het verhaal en de ervaringen van de patiënt. "Als iemand met hoofdpijn naar de bedrijfsarts komt, bepalen wij niet of diegene dat wel echt heeft of niet. We kijken niet naar ziek of gezond, maar naar mogelijkheden. Als mensen ervoor kiezen hun medische klachten aan te dikken in een gesprek met mij, dan denk ik: daar zullen ze wel hun eigen redenen voor hebben."

De soorten arbeidsverzuim die Van Snippenburg tegenkomt, zijn volgens haar gelijk verdeeld over psychische en fysieke oorzaken. Zij werkt vooral met langdurige en ingewikkelde verzuimdossiers. "Hoe ingewikkelder de situatie, vooral bij psychiatrie, hoe ingewikkelder de interactie ook is met de taakbelasting in een functie. Vooral bij de ingewikkelde zaken vind ik het leuk om uit te vogelen hoe de relatie tussen werk en gezondheid kan worden verbeterd."

Veel bedrijven doen te weinig moeite om verzuim tegen te gaan, stelt ze. "Het verbaast me dat er ontzettend veel bedrijven zijn waar meer dan 20 procent verzuim is, gigantische personeelstekorten bestaan en tientallen tot honderden vacatures uitstaan, maar die geen echte aandacht of financiën vrijmaken om dit verzuim tegen te gaan."

Winst heeft bij grote bedrijven vaak de hoogste prioriteit, ziet ze. "Ze calculeren de kosten van verzuim nu vaak al van tevoren in, terwijl ze beter kunnen investeren in gezondheid en werk."

Werk tegenwoordig cognitief erg belastend

Een bijkomend effect van het huidige prestatiegerichte systeem is volgens haar het grote aantal jonge mensen dat overspannen raakt en daardoor verzuimt. "Dit heeft ook te maken met het feit dat veel van ons werk tegenwoordig cognitief zo belastend is. Vroeger deden we veel meer werk dat fysiek en herhalend was. Nu moet ons brein de hele tijd optimaal werken, terwijl het juist suboptimaal werkt als het zo sterk belast wordt."

Ook merkt Van Snippenburg dat het tegenwoordig niet meer geaccepteerd is om af en toe te falen. "Een fout wordt opgevat als een mislukking van het individu. Dit legt een enorme druk op jonge mensen."

Om verzuimproblemen op te lossen én te voorkomen hebben we volgens haar een heel andere, mensgerichte aanpak nodig. "Werknemers zijn emotioneel verbonden met het werk. Als werkgever moet je het verzuim niet enkel functioneel benaderen."

