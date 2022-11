Dit kun je doen als je als vrouw minder loon dan een man krijgt voor hetzelfde werk

Volgens de wet moeten mannen en vrouwen hetzelfde salaris krijgen als ze dezelfde functie bekleden en gelijkwaardige werkervaring hebben. Toch zijn er bedrijven die mannen soms meer betalen dan vrouwen. Wat kan je hier als werknemer tegen doen?

Afgelopen week was in het nieuws dat een vrouwelijke bedrijfsjurist van Wehkamp maandelijks 1.000 euro per maand minder kreeg dan haar mannelijke collega met dezelfde werkzaamheden. Nadat ze de situatie jarenlang had aangekaart bij haar werkgever, stapte ze - na een burn-out en ontslag - naar de rechter.

Tot een uitspraak is het (nog) niet gekomen. Wehkamp heeft de bedrijfsjurist inmiddels een vergoeding van 113.000 euro gegeven. Dit bedrag bestaat uit misgelopen loon én een ontslagvergoeding. "Dit is zo'n stoere en terechte zet geweest van die vrouw", zegt onderhandelcoach Merel van der Wouden. "Ik hoop dat meer vrouwen het nu ook durven aan te kaarten bij hun werkgever."

"Meerdere keren per jaar krijg ik mensen in mijn praktijk die het onterechte salarisverschil op hun werk willen aanpakken, maar niet weten waar ze moet beginnen. In negen van de tien gevallen verlaten ze het bedrijf, zonder dat het probleem écht is opgelost. Deze vrouw van de Wehkamp zet het probleem écht weer op de kaart."

Weet wat je waard bent

Toch adviseert Van der Wouden niet om direct naar de rechtbank te stappen. "De rechter is het laatste redmiddel. Het is mooier als je er samen met de werkgever uit kan komen, dat is ook veel beter voor de arbeidsrelatie. Daarnaast moet je ook wel echt zeker van je zaak zijn."

Volgens Van der Wouden moet je dus eerst goed onderzoek doen. "Zoek uit welke marktwaarden je hebt en of je salaris hierbij in de buurt komt. Dan weet je hoeveel je waard bent. En probeer ook uit te zoeken waarom je collega meer salaris krijgt dan jij. Heb je bijvoorbeeld meer werkervaring of een betere opleiding, maar krijg je alsnog minder loon? Dan kan er sprake zijn van discriminatie, maar dit hoeft niet. Dat moet je dus goed uitzoeken."

Het is eigenlijk de taak van de werkgever om hierop te letten, niet die van de werknemer. Dat is de omgekeerde wereld.

Frank Boelhouwer, arbeidsrechtadvocaat

De wet is namelijk niet zo zwart-wit als die misschien lijkt, zegt Frank Boelhouwer, arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. "Een man mag wel degelijk meer verdienen dan zijn vrouwelijke collega. Maar hier moet wel een goede onderbouwing voor zijn."

"Zo kan een werkgever een goede grond hebben om iemand met acht jaar relevante werkervaring hoger te belonen dan iemand met twee jaar minder relevante werkervaring. Ook als ze dezelfde werkzaamheden moeten verrichten."

Wake-upcall voor de werkgever

Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan moet de werkgever met bewijs komen dat hij goed heeft gehandeld. "De gediscrimineerde partij wordt geholpen door de wet. De bewijslast ligt volledig bij de werkgever als de feiten op een ongelijke behandeling wijzen. Die moet de rechter ervan overtuigen dat er wel degelijk een goede reden is voor het loonverschil", zegt Boelhouwer. "En als er inderdaad sprake is van discriminatie, dan kan dit voor de werknemer zeker lonen."

Zeker als er ook een ontslagzaak aan gekoppeld is, kan het de werkgever een hoop geld kosten, zegt Boelhouwer. Hij adviseert werkgevers dus om het nieuws van Wehkamp te zien als wake-upcall. "Ga eens na of alle werknemers nog juist worden betaald."

Dit geldt niet alleen voor het nieuwe personeel, maar ook voor de mensen die al langer in dienst zijn. "Het kan voorkomen dat een salarisverschil vijf jaar geleden nog logisch was, omdat de medewerker toen minder werkervaring had. Maar misschien heeft zij zich nu ontzettend goed ontwikkeld, waardoor ze recht heeft op hetzelfde salaris. Het is eigenlijk de taak van de werkgever om hierop te letten, niet die van de werknemer. Dat is de omgekeerde wereld."

