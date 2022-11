Bijzondere baan: Maxim ontwerpt bruidsjurken

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer: bruidscouturier Maxim Cremie (30).

Het proces van een bruidsjurk maken is volgens Cremie een bijzondere reis van zo'n zes maanden, die begint met een kennismaking waarbij de dromen en wensen van de klant worden besproken.

"Het bijzondere aan het maken van bruidsjurken is dat bijna elke vrouw die gaat trouwen al van haar perfecte bruidsjurk heeft gedroomd." En als couturier mag hij die droom waarmaken. "Het ontwerpen van een bruidsjurk is een heel emotionele aangelegenheid."

De glinstering die in hun ogen verscheen, zag ik als bevestiging dat dit de weg was die ik moest vervolgen.

Maxim Cremie, bruidscouturier

Als kind Cremie tekende al bruidsjurken en kon hij wegdromen bij het idee hoe die jurken zouden stralen op een bruiloft. Om deze jeugddroom waar te maken, is hij vanuit België naar Nederland verhuisd om aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) te studeren. Het werd een zware tijd, waarin hij en klasgenoten te maken kregen met de misstanden binnen het AMFI, die het afgelopen jaar ook in het nieuws kwamen.

Die tijd wilde Cremie dan ook snel achter zich laten, maar één ding werd wel duidelijk: dat hij talent had voor het vak. Hij vervolgde zijn leerweg aan de Meesteropleiding Coupeur - de hoogste opleiding in Nederland voor het maken van couturekleding.

24 bruidsjurken per jaar

Nadat Cremie zijn eerste collectie bruidsjurken had gemaakt, besloot hij ook ontwerpsessies te organiseren voor kennissen. "Aan de hand van vragen tekende ik de bruidsjurk van hun dromen. De glinstering die in hun ogen verscheen, zag ik als bevestiging dat dit de weg was die ik moest vervolgen."

Hij zette zijn eigen merk Maison Cremie op en ontwerpt inmiddels tot 24 bruidsjurken per jaar. "Misschien klinkt dat als weinig, maar het ontwerpen van een bruidsjurk is een heel precies en intensief werk."

Klanten die bij hem aankloppen zijn vaak vrouwen die in de reguliere bruidszaken niet de jurk van hun dromen hebben kunnen vinden. Zo hebben ze bijvoorbeeld hele specifieke wensen, zoals het verwerken van elementen uit verschillende culturen in hun jurk.

"Een mooi voorbeeld was iemand met een Perzische achtergrond. Zij wilde een jurk die zowel Europese als Perzische elementen had. Ik doe dan onderzoek naar mogelijkheden om elementen van een cultuur in de jurk te laten terugkomen."

Geen specifieke eigen stijl

Ook ontvangt Cremie klanten die een hele luxe bruiloft met meerdere jurken willen, vrouwen die graag een jurk na laten maken die ze hebben gezien in een film, en vrouwen die juist helemaal geen idee hebben wat voor jurk ze willen. Cremie: "Een ontwerpsessie kan dan een zetje in de goede richting geven."

Een specifieke eigen stijl heeft Cremie niet. "Elke jurk is anders en is aangepast aan de wensen van de klant," legt hij uit. "Wel hou ik van strakke constructielijnen en heb ik veel aandacht voor het oude ambacht. Dat is terug te zien in de bruidsjurken die ik maak."

Zelf is Cremie al een aantal jaar verloofd met zijn partner. Van een bruiloft is het door de coronapandemie nog niet gekomen. Zijn eigen pak heeft hij al wel ontworpen, maar hoe dat er precies uitziet blijft voorlopig geheim. "Volgens traditie brengt het ongeluk als je partner weet wat je gaat dragen tijdens de bruiloft. En op ongeluk zitten we natuurlijk niet te wachten."

