Dit verdient een IT-projectmanager

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van IT-projectmanagers onder de loep.

De projectleider IT geeft leiding aan een groep werknemers op de IT-afdeling van een organisatie. De projectmanager stuurt ze aan, is verantwoordelijk voor een begroting, budgettering en het bereiken van doelen.

Uit salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot onder ruim zevenhonderd ICT'ers blijkt dat slechts een derde van de respondenten salaris ontvangt op grond van een cao. 44 procent maakt individuele afspraken over het loon, de rest krijgt salaris op grond van bedrijfsafspraken.

Wat kun je verdienen?

Volgens de Nationale Beroepengids ligt het minimale aanvangssalaris rond de 3.500 euro bruto. Als de projectmanager meer budget moet bewaken of meer mensen moet aansturen, zal dit salaris meegroeien. Uiteindelijk kan de projectmanager rond de 6.000 euro bruto verdienen.

Veel IT'ers werken voor bedrijven via detachering. Brunel is een van de grote spelers in detachering in Nederland, ook in IT-personeel. "Een junior projectleider verdient bij Brunel tussen de 3.000 en 3.500 euro bruto", zegt Brunel IT-directeur Maarten Horstman. "In 'medium'-rollen lopen de salarissen van 3.500 naar 4.500 euro per maand en een senior krijgt tussen de 5.000 en 6.000 euro, met een uitloop naar 6.500 euro."

De IT-programmamanagers verdienen nog een stuk meer. "Zij zitten echt hoog in de boom met salarissen die gemakkelijk oplopen tot 10.000 à 11.000 euro bruto per maand."

Welke extra's kan een programmamanager tegemoetzien?

Detacheerders zijn gebonden aan de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Door deze wet hebben detacheringskrachten dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die het bedrijf in loondienst heeft. Verschillen in de secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen er volgens Horstman wel zijn. "Zo hebben projectmanagers bij overheden bijvoorbeeld vaak meer vakantiedagen."

Bonussen kunnen oplopen tot 5.000 euro bruto per jaar.

Daarnaast heeft een ICT'er vaak ook recht op andere extra's. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen uitbreiden via bonussen, hebben ze vaak recht op een leaseauto en krijgen ze tegemoetkomingen voor sport, zorgverzekering, cultuur en thuiswerken.

Ook kunnen er bonussen bij komen voor bepaalde prestaties, zoals het binnenhalen van projecten of het helpen aantrekken van nieuwe medewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 5.000 euro bruto per jaar.

Hoe zwaar wegen positieve en negatieve werkervaring?

Voor de functie van projectmanager worden doorgaans hbo en universitair geschoolde kandidaten gevraagd. Vaak moeten ze al veel ervaring met gangbare projectmanagementmethodes hebben. Horstman: "Een junior moet al drie jaar ervaring meebrengen."

Het komt ook voor dat IT-projecten mislukken. Dat is vaak niet terug te vinden op cv's. "Daar heeft de markt van projectmanagers zeker mee te maken", zegt Horstman. "Het verschilt wel of de mislukking is toe te wijzen aan persoonlijke fouten of dat het buiten diegene om is misgegaan. Maar de ervaring van een mislukking is ook weer belangrijk voor de verdere loopbaan, want van fouten leer je. Als je ze eenmaal hebt gemaakt, maak je ze meestal niet nog keer."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen