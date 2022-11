Jan Jaap geeft etiquetteles: 'Goede manieren vallen meestal niet op, slechte wel'

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Jan Jaap van Weering (64), etiquette- en protocolexpert.

Wie: Jan Jaap van Weering

etiquette- en protocolexpert. Voor wie: ondernemers, studenten, ambtenaren, militairen, diplomaten, particulieren en verder iedereen die belangstelling heeft voor etiquette en prettige omgangsvormen.

Toen Koningin Wilhelmina in 1900 de Zuid-Afrikaanse president Paul Kruger ontving voor een staatsbanket, zag Kruger een zilveren vingerkommetje aan voor een drinkbeker. Hij nam daar een slok uit. Het hele gezelschap leek in eerste instantie gechoqueerd, maar Wilhelmina pakte ook haar vingerkommetje en zette deze aan haar mond. "Een prachtig voorbeeld van etiquette in de praktijk", zegt etiquette-expert Jan Jaap van Weering.

Etiquetteregels zijn volgens hem altijd onderhevig aan de tijd en situatie; als die erom vraagt een regel te breken zodat je attent kunt blijven, doe je dat. Volgens Van Weering bevinden die goede manieren zich in Nederland op een hellend vlak. "Nederlanders staan er bekend om dat ze bot en direct zijn. We willen alles liever 'op onze eigen manier' doen, dan dat we ons bescheiden opstellen."

Toch is er volgens Van Weering ook een groeiende vraag naar zijn expertise als etiquette-expert. "Mensen hebben behoefte aan houvast en weten soms niet meer hoe ze zich in bepaalde situaties het beste kunnen gedragen. Ook bijvoorbeeld door veranderende normen rondom gender en seksualiteit. Zeg je nog 'dames en heren'? Of kan dat niet meer?"

Zakendoen is voor een groot deel ook iets gunnen aan iemand. En men zal je eerder iets gunnen als jij fijn in de omgang bent.

Mensen die heel snel rijk zijn geworden

Onder zijn opdrachtgevers zijn onder meer jonge diplomaten van de Verenigde Naties. Maar ook jongeren uit kansarme wijken die hij begeleidt tijdens speciaal weekendonderwijs en mensen die heel snel rijk zijn geworden.

Van Weering: "Die laatste groep is van het ene op het andere moment in een heel andere leefomgeving terechtgekomen. Sommigen hebben alleen nog maar met een vork gegeten en nu moeten ze opeens in een vijfsterrenrestaurant dineren."

Voor bijspijkeren van de etiquette neemt Van Weering deze cliënten mee naar een gerenommeerd restaurant, waar ze samen een geheel diner doorlopen. Daarbij komen zaken aan de orde als: hoe gebruik je het servet, wat is de juiste manier om mes en vork te gebruiken, hoe ga je een gesprek aan en hoe ga je met de bediening om?

Maar één kans voor een goede eerste indruk

Hoewel het misschien zo kan lijken dat etiquette vooral iets is voor de elite, is dat volgens Van Weering zeker niet het geval. Het gaat volgens hem om aardig zijn, een goede indruk achterlaten en fijne omgangsvormen. "Goede manieren vallen meestal niet op, slechte wel. En een eerste goede indruk kan je maar één keer maken", zegt hij. "En om een slechte eerste indruk weer weg te poetsen zijn minimaal vijf ontmoetingen nodig."

Met goede manieren kan je volgens Van Weering in het leven ver komen. Zijn cursus heet dan ook 'Zegevieren met manieren'. Hij noemt bijvoorbeeld de zakenwereld: "Zakendoen is voor een groot deel ook iets gunnen aan iemand. En men zal je eerder iets gunnen als jij fijn in de omgang bent."

Geld hoeft volgens hem dan ook geen beperking te vormen om goed voor de dag te komen. Want goede manieren zijn gratis. En daarnaast gaat het bij kleding en uiterlijk meer om de manier waarop je jezelf presenteert, dan welke merkkleding je wel of niet draagt. "Schoenen mogen oud zijn. Maar ook oude schoenen kan je mooi oppoetsen."

