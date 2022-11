Joost is theaterproducent in Canada: 'Uitkijken voor beren als je de hond uitlaat'

Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Joost, die met zijn partner in een bergstadje in Canada is gaan wonen.

Wie: Joost Tijssen

Joost Tijssen Functie: eigenaar van theaterproductiebedrijf Jasper Theater Productions

eigenaar van theaterproductiebedrijf Jasper Theater Productions Waar: Jasper (provincie Alberta), Canada

Jasper (provincie Alberta), Canada Sinds: 2017 in Canada, in 2021 naar Jasper

Hoe ben je in Canada terechtgekomen?

"Mijn partner Pieter en ik waren in Nederland eigenlijk altijd aan het werk. Dat voelde op een gegeven moment niet fijn meer, we hadden behoefte aan een nieuw avontuur. Toen kregen we het idee om naar het buitenland te verhuizen. Het moest een Engelstalig én een homovriendelijk land worden. We kwamen al snel bij Canada uit. Ook omdat het een stuk minder ver vliegen is dan bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Zo zijn we in 2017 in Vancouver beland."

"Inmiddels wonen we in Jasper, vanwege de prachtige omgeving. We zitten midden in de Rocky Mountains en kijken vanuit het raam uit op de besneeuwde bergen. Dit uitzicht verveelt echt nooit, hoe cliché dat ook klinkt. Als je de hond gaat uitlaten, moet je wel uitkijken voor beren. Ik ben er ondertussen al honderden keren eentje tegengekomen. Het belangrijkst is dat je rustig blijft en niet wegrent, anders komen ze achter je aan. Je kunt ook wel aan de lichaamstaal van beren zien of je moet oppassen. Soms zitten ze gewoon rustig besjes te eten en is er niets aan de hand."

Wat zijn de grootste verschillen tussen Nederland en Canada?

"Alles verloopt hier veel ontspannender. In Nederland moet altijd alles meteen geregeld worden en is iedereen zo gehaast. De Canadezen zijn een stuk relaxter. Daarnaast is het een heel respectvol en kalm volk. Als ze ergens moeten wachten hoor je ze niet, ze gaan gewoon netjes in de rij staan."

De deur staat hier letterlijk voor je open - mensen doen de deuren van hun huis niet op slot.

Joost Tijssen

Jullie runnen daar een eigen theaterproductiebedrijf. Vertel.

"In Jasper is het culturele aanbod niet heel groot, bijna al het vermaak is ingericht op het buitenleven. Maar er is wel vraag naar theater en muziek. In Nederland hadden we een eigen theaterbedrijf, dus die ervaring hadden we al. Toen hebben we hier Jasper Theater Productions opgezet. We treden op met een eigen voorstelling, From Jasper With Love, over verliefd worden op Jasper. In de wintermaanden geven we theaterles aan kinderen en volwassenen. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van een theaterfestival."

Hebben jullie al veel vrienden gemaakt daar?

"De gemeenschap is in dit kleine stadje heel belangrijk. De eerste middelgrote stad is drie kwartier rijden, grote steden zijn vier uur rijden. Laatst was hier een grote bosbrand waardoor we geen stroom hadden. Je ziet dan dat iedereen voor elkaar zorgt, je hebt elkaar dan echt nodig."

"Vrienden maken gaat daardoor snel. In Vancouver was dat een stuk lastiger, daar leken mensen er niet echt voor open te staan. Hier wel. De deur staat hier letterlijk voor je open - mensen doen de deuren van hun huis niet op slot. Met een theater zit je midden in de maatschappij, dat helpt ook. Aan de andere kant moet je zelf ook open zijn en gewoon die eerste stap zetten, juist naar die lokale kroeg gaan of naar een netwerkborrel of muziekles."

Wat doen jullie het liefst in je vrije tijd?

"In de zomer is het prachtig om hier te hiken. Maar in de winter kan het superkoud worden, tot wel -45 graden Celsius. In de wintermaanden gaat het leven gewoon door, wel is het een stuk rustiger omdat er bijna geen toeristen zijn. Maar ook dan vermaken we ons prima. We doen mee aan een curlingcompetitie of we gaan skiën, we zitten zo op de piste. 's Avonds gaan we met vrienden borrelen of doen we een drankje in de kroeg."

Wat mis je het meest aan Nederland?

"Onze familie en vrienden. Maar ik mis ook wel de rijke geschiedenis van Nederland en het uitgebreide culturele aanbod, de mooie musea, toneel- en theatergezelschappen."

Zijn jullie van plan om ooit terug te gaan?

"Daar hebben we geen plannen voor. Maar het leven kan altijd anders lopen. Zeven jaar geleden wisten we ook niet dat we hier zouden gaan wonen. We hebben het momenteel hartstikke naar ons zin, wat we over vijf jaar doen zien we dan wel weer."

