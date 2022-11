Zo blijf je gezond als je onregelmatige diensten moet werken

Regelmatig onregelmatige diensten draaien of alleen maar 's nachts werken kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral mensen die langdurig nachtdiensten draaien lopen een verhoogd risico op lichamelijke klachten. Wat kun je als onregelmatige werker doen om gezond te blijven en genoeg te slapen?

Onregelmatig werken kan leiden tot slaapproblemen, ouderdomssuikerziekte en hart- en vaatziekte, zegt bedrijfsarts in opleiding Frank van der Velden bij Perspectief. "Hoe langer een werknemer nachtdiensten draait, hoe hoger de gezondheidsrisico's zijn." Dit blijkt ook uit de richtlijn Nachtwerk en gezondheid van de Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgezondheid (NVAB).

Toch verschilt de kans op verhoogde gezondheidsrisico's per werknemer. De ene werknemer is beter bestand tegen nachtdiensten dan de ander. Waarom dat is, is volgens Van der Velden vaak van meerdere factoren afhankelijk. "Onze biologische klok is daar één van. Iemand kan bijvoorbeeld meer een avond- dan ochtendmens zijn. Ook kan iemand al aanleg hebben voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en daardoor meer risico lopen."

Eén oplossing die voor iedereen werkt bestaat volgens Van der Velden niet. "Als we nadenken over een oplossing voor de gezondheidsrisico's dan moeten we niet uit het oog verliezen dat nachtwerk voor sommige werknemers voordelen biedt. Denk bijvoorbeeld aan financiële prikkels. Maar iemand kan ook uit praktisch oogpunt voor onregelmatig werk kiezen, omdat er dan altijd een ouder thuis kan zijn voor de kinderen."

Blootstelling aan omgevingsprikkels verminderen

Het is volgens Van der Velden belangrijk om werknemers en werkgevers op de gezondheidsrisico's van nachtwerk op de lange termijn te wijzen. "In het inrichten van het werk moet een middenweg gevonden worden die voor zowel werknemer als werkgever voordelen biedt."

Het is verstandig om net voor het einde van de nachtdienst nog een licht ontbijtje te eten.

Tessa Dekkers, slaapcoach

Als nachtdiensten onvermijdelijk zijn, zoals in de zorg, dan zijn er soms wel aanpassingen mogelijk om de gezondheidseffecten te verkleinen. "Bijvoorbeeld aanpassingen in het rooster, voedings- en slaapadviezen en oplossingen die blootstelling aan omgevingsprikkels helpen te verminderen zodat werknemers overdag wel kunnen slapen."

Bedrijfsartsen, maar ook andere professionals in de arbodienstverlening zoals slaaptherapeuten, voedingsdeskundigen en arbeidshygiënisten kunnen hierbij adviseren.

Volledige maaltijd op kosten van de zaak

Slaapcoach Tessa Dekkers geeft trainingen en slaapadviezen bij bedrijven waar werknemers nachtdiensten draaien. Ze geeft vooral voorlichting over hoe werknemers hun dag het best kunnen indelen om het verhoogde risico op slaaptekort, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten tegen te gaan.

Volgens Dekkers is er steeds meer bekend over wat werknemers die onregelmatige diensten draaien beter wel en niet kunnen doen voor hun gezondheid. "Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat wegwerkers 's nachts een volledige maaltijd kregen op kosten van de zaak. Dat is heel goed bedoeld, maar het lichaam verwerkt het eten 's nachts niet goed. Het staat eigenlijk al in slaapstand, maar moet dan energie verbruiken voor de spijsvertering. De werknemer is daardoor minder alert op het werk en loopt ook meer risico op overgewicht."

Met wat kleine ingrepen kun je als nachtwerker veel doen om te zorgen voor een slaap-waakritme, zegt Dekkers. "Stel: je komt thuis van je nachtdienst. Dan kun je beter geen koffie drinken, want door cafeïne kan je minder goed slapen. Verder is het handig om, als je thuiskomt of net voor het einde van de nachtdienst, nog een licht ontbijtje te eten. Zo word je in ieder geval niet wakker van de honger."

Dekkers adviseert om na de nachtdienst toch zo veel mogelijk slaap te pakken. "Door licht, geluid en ons bioritme is het lastiger om overdag te slapen. Het slaaptekort kan worden ingehaald door tussendoor een dutje van een kwartier of anderhalf uur te doen."

Ook als je nachtdiensten draait, is het volgens de slaapcoach verstandig om 'gewone' tijden voor de avondmaaltijd aan te houden. "Het lichaam heeft behoefte aan ritme. Rond 18.00 uur wordt voedsel beter verteerd door het lichaam en worden voedingsstoffen beter opgeslagen."

