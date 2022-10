Ivo is acupuncturist: 'Je voelt een klein prikje, maar verder geen pijn'

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Ivo Rijkers (46), acupuncturist.

Door Anna Lillioja

Acupunctuur is in het Westen misschien wel het bekendste onderdeel van de Chinese geneeskunde. Die heeft als uitgangspunt dat alle processen in de mens met elkaar verbonden zijn en lichaam, emotie en geest elkaar voortdurend beïnvloeden.

Acupuncturisten plaatsen steriele naalden op specifieke plekken op het lichaam om energiebanen te stimuleren en het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken. De werking van deze alternatieve geneeswijze is niet wetenschappelijk aangetoond.

Rijkers: "Soms zijn de energiestromen binnen een lichaam verstoord. Dat is het moment waarop acupunctuur kan helpen de energie weer in balans te brengen, zodat het lichaam zichzelf kan helen."

Acupunctuur kwam al op zijn pad toen hij heel jong was. "Met een vriendje van vroeger bracht ik folders rond voor een acupunctuurpraktijk. Toen is het zaadje denk ik geplant. Later in mijn leven zocht ik naar meer zingeving en ontdekte ik opnieuw de Chinese geneeskunde."

Bij rode vlag doorverwijzen naar huisarts

Hij was er meteen door gegrepen en is - naast zijn werk en gezin - een intensieve studie gaan volgen. "Dat was pittig. Maar ik ontdekte ook mijn talent en voelde dat ik hier mijn toekomst mee wilde inrichten. Dat motiveerde mij om door te zetten en mijn praktijk uiteindelijk op te zetten."

Rijkers helpt zijn cliënten bij klachten als allergieën, slaapproblemen, pijn, stress en vermoeidheid. Maar hij benadrukt bij ernstige ziekte altijd door te verwijzen naar de huisarts. "Als acupuncturist is het belangrijk om de rode vlaggen te herkennen die aangeven dat iemand medische hulp nodig heeft."

Ik wil mensen graag verrassen door ze te laten ervaren wat een paar naaldjes met hun lichaam kunnen doen.

Ivo Rijkers, acupuncturist

Acupunctuur moet dan ook niet als de heilige graal gezien worden. Maar sommige huisartsen verwijzen door naar een acupuncturist als ze denken dat iemand daar baat bij kan hebben, benadrukt Rijkers. "In Zwitserland zit acupunctuur zelfs in het basispakket van de verzekering. Het is mooi dat die verschillende systemen van gezondheidszorg naast elkaar kunnen bestaan", vindt Rijkers.

'Je voelt een klein prikje, maar verder geen pijn'

Een behandeling bij Rijkers duurt zo'n een tot anderhalf uur. Daarbij wordt een aantal dunne, steriele wegwerpnaaldjes op specifieke punten in het lichaam aangebracht. "Daarbij voel je een klein prikje, maar verder doet het geen pijn." Vervolgens blijven de naalden 25 tot 40 minuten zitten.

De meeste mensen stappen volgens Rijkers zeer nieuwsgierig en positief het traject in. "Maar velen zijn ook wel afwachtend. Dat is oké. Ik wil mensen graag verrassen door ze te laten ervaren wat een paar naaldjes met hun lichaam kunnen doen."

Rijkers weet nog goed dat hij iemand die elk jaar last van ernstige hooikoorts had, vroeg om naar zijn praktijk te komen: "Ze had er weinig vertrouwen in dat het zou helpen. Maar baat het niet, dan schaadt het niet, dacht ze. Nu komt ze elk jaar voor 'onderhoud' en sindsdien heeft ze geen last van hooikoorts meer."

Naast zijn reguliere praktijk is Rijkers ook aangesloten bij de Acupuncturists without Borders, een organisatie vergelijkbaar met Artsen zonder Grenzen. "We geven vanuit onze leer hulp bij crisissituaties. Op dit moment bieden wij bijvoorbeeld hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, om te helpen bij pijn, stress en het verwerken van trauma."

