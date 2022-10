Dit verdient een universitair docent

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van universitair docenten onder de loep.

Door Peter Olsthoorn

Nederlandse universiteiten tellen 3.000 hoogleraren, 2.500 universitair hoofddocenten (uhd's), 5.800 universitair docenten (ud's) en 3.500 gewone docenten, becijfert het Rathenau Instituut. De doorstroming is sterk afhankelijk van kansen binnen een vaak kleine groep. Zo wordt 80 procent van de nieuwe aanstellingen als hoofddocent ingevuld door docenten die doorstromen.

Hoe word je (hoofd)docent?

Voor een gewone docent aan een universiteit gelden - vreemd genoeg - nauwelijks formele eisen. Een hogere opleiding is in je voordeel en veel universiteiten vragen ook een Basiskwalificatie Onderwijs. Dit BKO-traject duurt tussen de één en twee jaar en richt zich op didactische ontwikkeling. Het traject wordt afgesloten met dossiertoetsing. De docent wordt begeleid, bijvoorbeeld door een senior docent en/of onderwijskundige, en leert en reflecteert in een community van docenten.

Naast een academische opleiding is voor universitair docenten ook een officiële promotie met een proefschrift noodzakelijk. De volgende stap, promotie tot hoofddocent, telt drie vereisten: gepromoveerd zijn, publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften en over aantoonbare onderwijskwaliteiten beschikken. Om dat laatste te bereiken bieden universiteiten cursussen aan.

Wat ga je verdienen als beginnend universitair docent?

Een gewone docent begint ten minste in schaal 10 van de cao Nederlandse universiteiten, oftewel 2.960 euro bruto per maand. Een universitair docent start minimaal in schaal 11, wat gelijkstaat aan 3.974 euro bruto. Afhankelijk van wetenschappelijke ervaring komt een universitair hoofddocent in schaal H2 (6.099 euro bruto) of H1 (6.794 euro bruto).

Er is een nieuwe cao afgesloten voor de periode januari 2022-maart 2023. Daarmee hebben 64.000 betrokken werknemers (55.000 fte) er op 1 juli 4 procent salaris bij gekregen, plus een eenmalige uitkering van 400 euro.

Hoeveel kan je maximaal verdienen?

Een gewone docent kan van schaal 10 naar 11 klimmen, waarin een maximum van 5.439 euro bruto staat. Een universitair docent kan tot maximaal schaal 12 komen: 6.181 euro bruto. En een universitair hoofddocent kan in H1 maximaal 10.721 euro bruto per maand opstrijken.

"Er wordt met name gekeken naar de ervaring, niet zozeer leeftijd", zegt Abhilash Sewgobind, Bestuurder Arbeidsvoorwaarden bij CNV Onderwijs en cao-onderhandelaar. "Het bereiken van het plafond is afhankelijk van beoordelingen van de faculteit. Als de functie naar behoren wordt vervuld, kan het salaris van de werknemer sneller stijgen. Stel dat een docent binnenkomt op een bedrag van 3.974 euro, dan kan diegene binnen vijf jaar groeien naar het maximum van 4.670 euro." Sewgobind noemt het een goed salaris, zeker in vergelijking met het middelbaar en basisonderwijs.

Ze krijgen steeds nieuwe tijdelijke contracten, terwijl ze structureel werk doen. Dat is de grootste zorg.

Abhilash Sewgobind, cao-onderhandelaar

Welke extra's en nadelen bieden deze banen?

De volledige werkweek is 38 uur en kent een grote mate van flexibiliteit waarover werknemer en werkgever afspraken maken. Weinig wetenschappers tellen de uren, ze zijn vaak inhoudelijk sterk gemotiveerd. Bij een volledig dienstverband heb je recht op 232 uur vakantie per jaar, ruim zes weken. Maar doorgaans zijn faculteiten gedurende twee maanden in de zomer nauwelijks actief.

Het werk zelf is intensief. Een universitair docent knapt vaak het 'vuile werk' op voor de hoogleraren: ze geven en ontwikkelen onderwijs, waarnaast ze ook scripties en PhD's begeleiden. De afgelopen twintig jaar is het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten verdubbeld: van 178.000 in 2002 naar 340.000 in 2022. 64 procent van de medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs ervaart veel of zeer veel werkdruk, blijkt uit WERKonderzoek 2019.

Daarnaast kennen universiteiten veel losse contracten. Uit recent beantwoorde Kamervragen van de PvdA blijkt dat het aantal tijdelijke contracten toeneemt. Sewgobind: "Ongeveer 61 procent van de gewone docenten heeft een tijdelijk contract, voor ud's is het 30 procent. Ze krijgen steeds nieuwe tijdelijke contracten, terwijl ze structureel werk doen. Dat is de grootste zorg."

Wat is eraan te doen?

Voor de volgende cao wordt onderzoek naar de contractuele positie van docenten gedaan, vooral gericht op meer vaste contracten. De uitkomsten komen op tafel in de onderhandelingen.

In juli 2022 ondertekende minister Robbert Dijkgraaf een bestuursakkoord met de verenigingen van hogescholen en universiteiten om onder meer de werkdruk te verlagen. Er komen starters- en stimuleringsbeurzen (tot 350.000 euro) en sectorplannen met ruimte voor meer personeel.

"Ik vraag me af of dit op de korte termijn en permanent soelaas zal bieden", zegt Sewgobind. "Het zijn geen harde eisen om het aantal tijdelijke contracten te verminderen, noch om de werkdruk drastisch aan te pakken. Bij volgende onderhandelingen gaan we daar wel op inzetten."

