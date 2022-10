Zo veel geld bespaar je door te carpoolen naar je werk

De inflatie heeft invloed op alle uitgaves - van elektriciteit tot boodschappen. Dat geldt ook voor de rit naar je werk. De benzine-, gas- en dieselprijzen rijzen de pan uit. Om hierop te besparen kan je met collega's gaan carpoolen. Maar hoeveel bespaar je daarmee nu echt?

Door Mirte van Rooijen

Uit onderzoek van CBS in 2020 bleek dat acht op de tien mensen hun auto weleens laten staan. De helft van de ondervraagden deed dat omdat ze meer wilden bewegen. Zo'n 16 procent liet de auto laten staan omdat dit beter is voor het klimaat. Slechts 10 procent van de ondervraagden laat de auto staan omdat ze bijvoorbeeld alcohol willen drinken, of omdat ze gaan carpoolen.

"We merken dat carpoolen niet echt in het systeem zit bij mensen", vertelt Mariken Stolk, woordvoerder van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "We stappen toch snel in onze eigen auto. Het biedt natuurlijk veel vrijheid en door de coronacrisis zijn we misschien ook minder geneigd om een auto te delen."

Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. "We merken dat veel mensen nog niet doorhebben dat carpoolen echt scheelt in de kosten én dat het een stuk beter is voor het milieu."

Hoeveel ben je als automobilist kwijt als je met de auto naar werk gaat?

"Dat verschilt per persoon en het ligt eraan hoe vaak diegene de auto gebruikt", vertelt Stolk. Milieu Centraal heeft een rekenvoorbeeld op basis van de gemiddelde afstand voor woon-werkverkeer gemaakt. Daaruit blijkt dat een automobilist gemiddeld zo'n 1.000 euro per jaar aan benzine kwijt is.

Stolk: "We hebben dit berekend op basis van een CBS-onderzoek. Hieruit bleek dat werknemers gemiddeld zo'n 22 kilometer van hun werk wonen."

Stel dus dat deze werknemer vier dagen per week en veertig weken per jaar - twaalf weken niet vanwege vakantie, ziekte en andere omstandigheden - naar de werkplek moet reizen, dan zal diegene zo'n 7.040 kilometer per jaar afleggen. "Gemiddeld kost de benzine nu zo'n 2 euro per liter. Dus is die werknemer jaarlijks zo'n 1.000 euro per jaar aan benzine kwijt.'

Hoeveel bespaar je met carpoolen?

Deze 1.000 euro per jaar kan volgens Stolk worden teruggebracht naar zo'n 600 euro als diegene met minimaal één collega gaat carpoolen. "De benzinekosten worden door het delen van de auto bijna gehalveerd. Maar de collega moet ook worden opgehaald en na de werkdag weer worden teruggebracht. Dus het bedrag kan niet exact in tweeën worden gesplitst."

Als het niet vanwege het milieu is, carpool dan voor je eigen portemonnee.

Mariken Stolk, woordvoerder Milieu Centraal

De carpooler rijden namelijk gemiddeld zo'n 10 procent om, zodat ze medepassagiers kunnen ophalen. Dit betekent dat diegene jaarlijks niet 7.040 kilometer aflegt, maar 7.744 kilometer. Dit kost dus extra benzine. "Daarnaast verbruikt de auto wat meer, doordat er een tweede persoon in de auto zit. Maar dat is echt een hele kleine verhoging. Het carpoolen scheelt alsnog jaarlijks zo'n 400 euro."

Hoe zit dat als je met twee collega's of meer gaat carpoolen?

"Hoe meer collega's je meeneemt bij het carpoolen, hoe meer je uiteindelijk bespaart", zegt Stolk. "Maar maak van tevoren wel goede afspraken over de kostenverdeling. Moet iedereen evenveel meebetalen aan de benzinekosten of kan er bijvoorbeeld ook van auto gewisseld worden zodat iedereen een keer rijdt?"

Daarnaast adviseert ze ook om bijvoorbeeld afspraken te maken over de muziekkeuze. "Je wil niet opeens ruzie krijgen in de auto. Het is wel de bedoeling dat je het carpoolen voor een langere periode kan volhouden."

Meer carpoolen kan ook zorgen voor minder fileleed. Als iedere autoforens met drie collega's zou gaan carpoolen, dan rijden in de spits zo'n 70 procent minder auto's, stelt Milieu Centraal. Dat betekent dus fors minder uren in de file en ook minder CO2-uitstoot.

Hoeveel CO2 bespaar je?

"Als we hetzelfde rekenvoorbeeld gebruiken als bij de eerste vraag, dan zal iemand die in z'n eentje reist jaarlijks ongeveer 1.400 kilo CO2 uitstoten. Als een collega in de buurt woont en meerijdt, dan kan dit bijna gehalveerd worden tot 800 kilo CO2", zegt Stolk.

Hiervoor geldt ook dat de auto iets meer zal verbruiken, omdat de carpooler wat moet omrijden en extra gewicht meeneemt. "Maar alsnog scheelt het - net zoals met de benzinekosten - een hoop."

Stolk adviseert werkenden dus om carpoolen zeker te overwegen. "Als het niet vanwege het milieu is, doe het dan voor je eigen portemonnee. Zeker in deze tijd van inflatie en de energiecrisis kan het een groot verschil maken."

