Fasciatherapeut Robin helpt zangers hun stem terug te krijgen

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Robin Bhaggan (29), fasciatherapeut.

Door Anna Lillioja

Wie: Robin Bhaggan

Robin Bhaggan Wat: fasciatherapeut

fasciatherapeut Behandelt: mensen met pijnklachten, onder wie topsporters en artiesten

De tissuedoos in de behandelruimte van Robin Bhaggan is aan het einde van elke week standaard weer leeg. Volgens Bhaggan is er een crisis gaande op het gebied van pijnklachten. "Ik kan uren doorgaan met het opsommen van verdrietige verhalen die ik heb gehoord. Mensen die door pijn niet meer hun bed uitkomen, of juist geen slaap meer kunnen vatten."

Bhaggan behandelt deze mensen, onder wie ook topsporters en artiesten, als fasciatherapeut. Fascia is een ander woord voor bindweefsel. "Maar ik noem het liever verbindend weefsel. Alles in het lichaam wordt ermee verbonden. En als therapeut behandel ik dan ook het lichaam als geheel."

Ook Bhaggan was ooit sporter. Hij maakte carrière in de volleybalwereld, totdat hij moest stoppen door aanhoudende pijnklachten. Toen hij vervolgens trainer werd voor topsporters, kwam hij erachter dat hij lang niet de enige was met deze klachten. "Sterker nog, de meeste sporters hadden klachten waar ze maar niet van afkwamen, ondanks dat ze de beste behandelaars zagen."

Spinnenweb door het hele lichaam heen

Bhaggan besloot op zoek te gaan naar een oplossing en kwam terecht bij het behandelen van de fascia. "Steeds meer wetenschappers zijn het erover eens dat ons bindweefsel belangrijker is bij pijnklachten dan we tot nu toe hebben gedacht."

De fascia moet je volgens Bhaggan zien als een soort spinnenweb door het hele lichaam heen. In dit spinnenweb zitten organen, botstukken, spieren en zenuwen verweven. Alles is dus met elkaar in verbinding en reageert op elkaar.

Veel andere behandeltherapieën richten zich op één deel van het lichaam tegelijk, constateert de fasciatherapeut. "De meeste dokters kijken enkel naar hun eigen stukje bot of spier. Met fasciatherapie doorbreek je als het ware de muurtjes tussen de hokjes die andere therapieën hebben. Als je er rekening mee houdt dat alles op elkaar reageert en vanuit die gedachte behandelt, werk je duurzamer."

Natuurlijk is het ook bijzonder dat ik allerlei mooie plekken mag bezoeken voor mijn werk: concerten, sportarena's, grote wedstrijden.

Stemproblemen door spanning in omliggende delen

Naast sporters behandelt Bhaggan ook veel zingende artiesten. De stembanden zijn namelijk een deel van de fascia; ze zitten erin verweven. Veelvoorkomende klachten bij zangers zijn heesheid, schorheid en een verlies van volume. Volgens Bhaggan komen deze klachten mede door spanningen in alle omliggende delen, zoals de borstspieren, ribben en organen.

"Wat belangrijk is bij het herstel van stemklachten is om de fascia aan de voorzijde van het lichaam glad te rekken", legt Bhaggan uit. "Dit kan je doen door je rug hol te maken en diep in te ademen. Je voelt een soort rek op de buik ontstaan. Probeer met je adem deze rek op te rekken. Je zal merken dat er meer ruimte ontstaat aan de voorzijde van het lichaam en dat je stem hierdoor meer ontspannen wordt."

Volgens Bhaggan luisteren de artiesten met grote ogen naar hun stemopnames van voor en na de behandeling. "Ze zijn altijd onder de indruk van hoe helder hun stem is geworden. Dat zijn de meest bijzondere momenten van mijn werk. En natuurlijk is het ook bijzonder dat ik allerlei mooie plekken mag bezoeken voor mijn werk: concerten, sportarena's, grote wedstrijden", zegt hij. "Mijn toekomstdroom is dat mensen niet meer hoeven te leven met pijn en weer de dingen kunnen ondernemen die ze leuk vinden."

