Met de tijd mee als oudere werknemer: 'Vroeger vakblad, nu YouTube'

Bedrijven moeten innoveren en vernieuwen om relevant te blijven. Aan medewerkers de taak om alle ontwikkelingen bij te benen. Maar hoe pak je dat aan? We vroegen het twee ervaringsdeskundigen.

Door Sanne Wolters

Wie langere tijd bij hetzelfde bedrijf werkt, ziet waarschijnlijk een boel collega's komen en gaan. Sommigen worden ontslagen, anderen vertrekken naar de concurrent en sommige collega's worden ondernemer. In januari 2021 was 12,9 procent van de Nederlandse werknemers binnen één jaar van baan veranderd, meldt statistiekbureau CBS. Ook kan het zijn dat iemand van werkgever veranderd, maar wel in dezelfde sector blijft werken.

Franck Romers (47) is al ruim tien jaar storemanager van Apple-winkel Amac in Bergen op Zoom. Hiervoor werkte bij jarenlang bij een andere elektronicazaak. Romers geniet van zijn werk met de nieuwste Apple-producten. "Ik ben gespecialiseerd in een specifiek premiumproduct, dat maakt het ontzettend interessant. Het trekt ook een heel ander publiek aan dan in andere elektronicawinkels."

Veel klanten zijn Apple-fans, willen als eerste de nieuwste producten hebben en hebben hun huiswerk gedaan voor ze naar de winkel komen, ziet Romers. "Er komen nu bijna alleen maar klanten die op internet onderzoek hebben gedaan naar de producten en daardoor goed weten wat ze willen en waarom. Dan moet je hen wel goed kunnen helpen en antwoord weten op alle vragen."

En die antwoorden heeft Romers. Om kennis op te doen en bij te blijven in het vak volgt hij jaarlijks meerdere verplichte trainingen. Verder zijn er bijvoorbeeld ook verplichte online cursussen bij de lancering van nieuwe producten. "Maar ook in mijn vrije tijd probeer ik veel te lezen over wat er allemaal speelt bij Apple. Ik ben zelf ook groot fan van het merk."

'Jezelf willen ontwikkelen moet in je zitten'

Ook drukker Marco Mathlener (51) probeert zich zoveel mogelijk te verdiepen in zijn vak. "Vroeger las ik het Grafisch Nieuwsblad om alle technische ontwikkelingen op de voet te volgen. Nu zoek ik op YouTube naar informatie die ik weer kan gebruiken op de werkvloer. Daardoor blijf ik op de hoogte en weet ik dat ik er alles aan doe om bij te blijven."

Mathlener zit al 35 jaar in het drukvak en werkt sinds 2013 bij Reclameland. In de loop der jaren heeft hij verschillende nieuwe technieken voorbij zien komen. Daar hoort sinds kort een nieuwe drukpers bij: de Landa S10P, die op basis van nanotechnologie werkt. "De inkt ligt op het papier en trekt er niet is zoals wel het geval is bij een traditionele drukpers."

Mijn jongere collega's leren juist ook veel van mij. En ik van hen.

Franck Romers, storemanager bij Amac

Door een cursus te volgen leerde Mathlener omgaan met de moderne drukpers. "Ik moest een paar uur in een leslokaal studeren op de theorie. De rest heb ik in de praktijk geleerd. Er zitten veel overeenkomst tussen de technieken, maar de knoppen van deze drukpers zijn net even anders. Door ermee aan de slag te gaan krijg je het in de vingers."

Collega's van Mathleners leeftijd hebben wel eens moeite met het bijhouden al nieuwe technieken, ziet hij. "Vaak vinden ze dat het te snel gaat. Ik herken dat niet bij mezelf omdat ik juist op de hoogte wil blijven. Maar het moet in je zitten om jezelf te blijven ontwikkelen."

Dat herkent Romers ook. "Als je enthousiast bent over de technieken en wil blijven leren, komt het goed. Maar zodra je jezelf niet blijft ontwikkelen, loop je in deze branche al heel snel achter. Ik denk dat dat al het geval is als ik er bijvoorbeeld een jaar uitga."

'Voel me absoluut geen 47'

Romers heeft veel jonge mensen in zijn team die zijn opgegroeid met een smartphone of tablet in hun hand. Volgens hem zijn deze "jonkies" niet per se slimmer of sneller met de technieken. "Mijn jongere collega's leren juist ook veel van mij. En ik van hen. Daarnaast houden ze me jong, ik voel absoluut geen 47."

Andere collega's iets bijbrengen, dat is ook iets wat Mathlener graag doet. Hij volgde een opleiding tot praktijkopleider. "Zo kan ik nieuwe collega's begeleiden en ondersteunen. Ik vind het erg fijn dat ik van mijn werkgever de ruimte krijg om me verder te ontwikkelen op werkgebied. Zo groei ik ook op persoonlijk vlak en dat is alleen maar goed."

