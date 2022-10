Annemijn werkt in Lissabon: 'Lastig vrienden worden met Portugezen'

Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we met Annemijn die in Lissabon woont en werkt.

Door Sanne Wolters

Wie: Annemijn Mennink (26)



Annemijn Mennink (26) Functie: recruiter bij IT-bedrijf Linden-IT

recruiter bij IT-bedrijf Linden-IT Waar: Lissabon, Portugal

Lissabon, Portugal Sinds: 2018

Hoe ben je in Portugal terechtgekomen?

"Ik heb de pabo gedaan en toen ik eenmaal aan het werk was, miste ik het avontuur. Tijdens mijn studie had ik een paar maanden in Spanje gewoond, dat was zo goed bevallen dat ik toen naar vacatures in het buitenland ben gaan zoeken. Zo kwam ik een functie tegen in Lissabon als klantenservicemedewerker. Ik wist nog niet heel veel over Portugal, behalve dat het er vaak mooi weer is. Omdat ik heel erg van de zon houd, sprak dat me meteen aan en ben ik in het diepe gesprongen.

Dat is nu vier jaar geleden. Inmiddels heb ik een andere baan en werk ik als recruiter bij het Nederlandse bedrijf Linden-IT. Mijn werkgever heeft sinds februari een kantoor in Portugal, dus ik kan werken vanuit Lissabon."

Portugezen vind ik een heel rustig volk. Tijdens de coronacrisis waren er bijna geen protesten.

Annemijn Mennink

Ben je inmiddels al ingeburgerd?

"Ik ben helemaal gesetteld in Lissabon. Ik heb veel internationale vrienden en ik heb mijn Franse vriend hier ontmoet. We wonen inmiddels samen en gaan volgend jaar trouwen. Maar de Portugese taal blijft erg lastig. Gelukkig gaat dat steeds beter."

Hoe zou je de Portugezen omschrijven?

"Ik vind het best lastig om vrienden te worden met de Portugezen. Ik heb het idee dat ze best gesloten zijn. Aan de andere kant blijf ik zelf ook heel erg in mijn bubbel met andere internationale mensen. Portugezen vind ik een heel rustig volk. Tijdens de coronacrisis waren er bijna geen protesten. Misschien is dat wel een overblijfsel van de dictatoriale tijd. Wat me ook opvalt is dat mensen hier erg behulpzaam zijn. Zeker als je ze in het Portugees aanspreekt. Ze willen altijd helpen als ik ergens niet uitkom."

Moest je nog ergens aan wennen?

"Alles gaat hier een stuk minder volgens planning en veel langzamer dan in Nederland. Als je een document nodig hebt, krijg je met veel bureaucratie te maken en lange rijen bij balies. De bevolking maakt zich er niet zo druk om en wacht rustig af. In Nederland zouden we allang boos zijn geworden. Het scheelt dat ik van nature een rustig type ben, dus ik pas goed tussen de Portugezen."

Wat mis je het meest aan Nederland?

"Mijn vrienden en familie. Gelukkig lukt het via WhatsApp en videobellen goed om contact te houden. Uiteindelijk is het toch ook wel de efficiëntie van Nederland die ik mis. We zijn nu bezig met het regelen van onze bruiloft. Dat is extra ingewikkeld omdat ik Nederlands ben, mijn vriend Frans en we de bruiloft in Portugal willen houden. De documenten die we daarvoor hebben, laten erg lang op zich wachten. Je zou er bijna niet door gaan trouwen, haha."

Wat doe je het liefst naast je werk?

"Ik vind cultuur en geschiedenis erg interessant, wat dat betreft is hier genoeg te zien. Daarnaast zwem ik graag en ga ik vaak naar het strand. Toen ik hier net was, ging ik nog regelmatig stappen. Sinds de coronacrisis is dat veel minder. Maar ik woon in het oude stadscentrum, dus even ergens wat gaan eten doe ik nog wel vaak. Dat is hier ook een stuk goedkoper dan in Nederland.

Daarnaast schrijf ik veel. Ik heb een eigen website met tips en informatie over Portugal, maar ook over wonen en werken in het buitenland in het algemeen. Zo schrijf ik bijvoorbeeld over hoe je je belasting moet doen als je in een ander land woont."

Hoe lang wil je nog in Portugal blijven?

"Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin, maar ik sluit niet uit dat we ooit nog ergens anders gaan wonen. Ik wil niet terug naar Nederland, mijn vriend wil daar ook niet wonen. Misschien dat we over een paar jaar Zuid-Amerika of Australië gaan ontdekken."

