Kay, Roël en Julie verkopen vintage: 'Mensen zijn verrast door de frisse geur'

Vintage kleding is populair, vooral onder jongeren . De kleding is goed voor het milieu én de portemonnee. Waar grote ketens hun deuren sluiten, openen jonge ondernemers als Kay, Roël en Julie juist een vintageshop of tweedehandswinkel.

Door Liselotte Idema

Kay Verhagen (29) runt Bloesem Vintage in Breda en verkoopt vintage kleding die aansluit bij het modebeeld van nu. Foto: @bloesemvintage

Hoe kwam je op het idee voor een vintagewinkel?

"Tijdens de pandemie verloor ik mijn baan in de evenementenbranche. Om de tijd te doden keek ik naar docu's over de kledingindustrie en knutselde ik een webshop voor vintage kleding in elkaar. Wat begon als een hobby, groeide uit tot de winkel die het nu is."

Was de liefde voor vintage er altijd al?

"Als kind al droeg ik kleding die mijn moeder maakte. Toen ik op kamers ging en weinig geld had, ontdekte ik de kringloopwinkel. Ik scoorde er heel coole kleding en merkte dat ik er goed in was om uit een bulk rommel items te vinden die iedereen wil hebben."

Een vintage trui van 100 procent wol gaat tachtig jaar mee, een trui van Zara doorgaans maar één jaar.

Kay Verhagen

Vroeger was je met gedragen kleding niet bepaald een cool kid. Hoe zit dat nu?

"Vooral onder jongeren merk ik dat dat enorm is veranderd. Ze hebben de optelsom al gemaakt en kiezen bewust voor kwaliteit: een vintage trui van 100 procent wol gaat tachtig jaar mee, een trui van Zara doorgaans maar één jaar."

Hoe stel je een collectie samen?

"Ik kijk naar de modetrends en maak een moodboard, waarmee ik naar vintagegroothandels ga om kleding uit te zoeken. Daar selecteer ik op kwaliteit, materiaal, knopen en stiksels. Ik trek er een hele dag voor uit om zo'n loods - die het best te vergelijken is met een giga kringloopwinkel - door te spitten. Daarna rij ik in mijn volgepropte Opel Corsa naar de winkel."

Roël IJsselstein (22, links op de foto) runt samen met zijn broer Daud Square Eight in Gouda. Kort geleden openden ze een tweede winkel in Rotterdam. Ook organiseren ze vintage-evenementen door het hele land. Foto: @square8vintage

Hoe ontdekten jullie vintage?

"In de puberteit wilden we er niet uitzien als de rest. Onze ouders namen ons als kinderen al mee naar rommelmarkten, waardoor de drempel naar tweedehands kleding klein was. Uit nieuwsgierigheid stapten we een kringloopwinkel binnen. We werden verliefd op de verschillende vintage stijlen."

En wanneer ontstond het idee voor een winkel?

"We wilden mensen laten zien dat er voor elk nieuw gekocht item een vintage alternatief is. Het begon met het verkopen van kleding via United Wardrobe, daarna organiseerden we kilo sale-evenementen. Toen dat door de pandemie niet meer kon, openden we een winkel in Gouda. Het was geen bewuste keuze om te gaan ondernemen, we zijn erin gerold."

Wat is het verschil met jullie winkels en een kringloopwinkel?

"Onze winkels zijn licht en overzichtelijk. We stellen een collectie samen die past bij het seizoen, de tijdsgeest en het modebeeld. Het is net alsof je in een H&M loopt, met het grote verschil dat we geen fast fashion verkopen. Dat doen we bewust, omdat we vintage toegankelijk willen maken."

Is dat nodig?

"Een jaar of tien geleden waren vooral de alternatievelingen geïnteresseerd in vintage. Inmiddels is de doelgroep veel groter: studenten en jongvolwassenen, mensen die er nét anders willen uitzien dan de rest. Tegenwoordig is het hip als je kan zeggen dat je een vintage trui draagt, het is een manier om je te onderscheiden."

Julie ten Have (33) runt kledingwinkel Sjuuls in Deventer, waar ze gedragen kinderkleding verkoopt. Foto: @sjuulsdeventer

Hoe ontstond het idee voor je winkel?

"Toen ik met mijn gezin van Utrecht naar Deventer verhuisde, ontdekte ik dat hier geen winkel was die mooie tweedehands kinderkleding verkocht. Ik moest het doen met stoffige kringloopwinkels. Online was er natuurlijk wel veel te vinden, maar ik wil de kleding zien en voelen. Na veel wikken en wegen besloot ik zelf een winkel te starten."

Zaten meer mensen op zo'n winkel te wachten?

"Ik heb het ontzettend druk, zowel met het verkopen als innemen van kleren. Ouders, maar ook grootouders en mensen die een kraamcadeau zoeken komen langs. Iedere stad zou zo'n winkel moeten hebben, het voegt echt iets toe aan het winkelaanbod."

Mensen zijn verrast door de goede staat van de kleding en de frisse geur in de winkel.

Julie ten Have

Hoe zit het met het imago van tweedehandswinkels?

"Veel mensen zijn aangenaam verrast als ze de winkel binnenstappen. Het eerste wat ze roepen is: 'Wat ziet de kleding er nog netjes uit!' Of: 'Het ruikt hier gewoon fris!' Dat is heel grappig. Bij kinderen is dat heel anders. Zij leren op school al over duurzaamheid. Ze vinden het cool en nemen hun ouders bewust mee naar winkels als die van mij."

En tweedehandskleding is goedkoop...

"Je ziet mensen stapels kleding kiezen en dan denken: nou, voor dat geld neem ik het mee. De gunstige prijs is een leuke bijkomstigheid, vooral nu alles duurder wordt. Toch kiezen mijn klanten voornamelijk voor tweedehands omdat het duurzaam is en beter voor het milieu."

Hoe kom je aan de kleding die je verkoopt?

"Het wordt ingebracht door mensen uit de buurt, zij krijgen een percentage van de opbrengst. Ik selecteer aan de hand van de staat van het kledingstuk, het materiaal, de mode en het seizoen. Maar ook fast fashion is welkom, mits de kwaliteit goed genoeg is. Dat doe ik bewust; ook die kleding verdient een tweede leven."

