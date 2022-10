Zo maak je als werknemer het bedrijf duurzamer

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Ook op de werkvloer. Kun je als werknemer iets doen om het bedrijf waarvoor je werkt duurzamer te maken? Twee loopbaanadviseurs geven tips.

Caroline Dennett besloot na elf jaar te stoppen als veiligheidsconsulent bij Shell. Ze motiveerde haar besluit op LinkedIn als volgt: 'Ik kan niet langer werken voor een bedrijf dat alle alarmbellen negeert en de risico's rond klimaatverandering en ecologische verwoesting bagatelliseert.'

In haar ogen had ze geen andere keuze. 'Ik weet niet welke invloed dit gaat hebben op mijn carrière. Mogelijk is mijn reputatie beschadigd in de ogen van de mensen met wie ik samenwerkte. Maar dit was de enige optie.' Ook roept ze anderen op haar voorbeeld te volgen: 'Stap uit de industrie als je kan'.

Maar wat maakt een organisatie duurzaam? Volgens Tessa Dekkers, eigenaar van loopbaanpraktijk Groene Zet, is er een lijstje met duurzame werkgevers. "Die hebben het stempel B Corp, een soort internationaal duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven. Om dat te krijgen, moeten bedrijven aan een groot aantal duurzaamheidsstandaarden voldoen: van klimaatneutraal produceren tot het stimuleren van werknemers om bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken."

In drie stappen naar meer duurzaamheid

Volgens Marloes van Oorspronk, matchmaker en recruiter bij loopbaanadviesbureau SustainableTalent, past het keurmerk in een bredere trend. "Wij zien dat steeds meer mensen iets willen betekenen voor een duurzame samenleving. Met zoveel crises willen niet alleen werkgevers, maar ook werknemers bijdragen aan oplossingen in plaats van onderdeel te zijn van het probleem."

Volgens Dekkers kun je als werknemer drie stappen zetten op weg naar een duurzame loopbaan. Van klein naar groot zijn dat:

Duurzame projecten doen naast je huidige functie

Solliciteren op een duurzame functie bij je huidige werkgever

Solliciteren op eenzelfde functie bij een duurzamere werkgever of solliciteren op een andere functie bij een duurzamere werkgever.

Wegblijven bij klimatologische doemscenario's

Vaak lopen er al duurzame projecten bij werkgevers. "Ga daarom met collega's en je werkgever in gesprek hoe je daaraan kunt bijdragen", zegt Dekkers. "Zijn er geen groene projecten? Ga dan eens kijken bij vergelijkbare organisaties die ze wel hebben. Hoe doen zij dat? Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Kijk of je draagvlak kunt creëren, maar hou het luchtig en blijf weg van klimatologische doemscenario's. Daarmee krijg je mensen niet mee."

"Het gaat erom wat je wil doen, hoe groot datgene is en hoe je het wil aanpakken", zegt Van Oorspronk. "Hoe match jij je wens met dat wat de organisatie kan en wil doen? Daar is vaak meer ruimte dan je denkt."

Als je goed zit bij je huidige werkgever, maar wel wat meer wil doen met duurzaamheid, dan kun je bijvoorbeeld met collega's op sups plastic uit de grachten halen, of collega's stimuleren een eigen mok mee te nemen.

Begin met het uitspreken van jouw duurzame carrièrewens

Tessa Dekkers, loopbaanpraktijk Groene Zet

Duurzaam vrijwilligerswerk als alternatief

Is er geen ruimte is voor verbetering op het gebied van duurzaamheid? Dan is er de optie bij het bedrijf weg te gaan. Net zoals Dennet deed bij Shell. Toch raadt Dekkers aan om goed na te denken voordat een werknemer zo'n grote stap neemt. "Voor je besluit weg te gaan bij een niet-duurzame werkgever, zijn er andere opties. Zo kun je in overleg ook minder gaan werken en duurzaam vrijwilligerswerk gaan doen. Op die manier voorkom je onzekerheid en hoef je je banden met collega's niet op te geven."

Besluit je toch weg te gaan? "Begin dan met het uitspreken van jouw duurzame carrièrewens", zegt Dekkers. "Bepaal je doel: welk onderwerp is voor jou belangrijk? Waar ga je voor? Ga je voor een klimaatneutrale of -positieve werkgever, of voor een functie die zich bezighoudt met verduurzaming van de werkgever of de maatschappij? Daarna is het belangrijk steun te verzamelen bij familie en collega's. Leg uit waar je mee zit en wat je wil gaan doen."

Vervolgens zijn ook in dit scenario kleine stappen belangrijk om je duurzame loopbaandoel te bereiken. "Je hebt een onderwerp waar je meer over wil weten", zegt Dekkers. "Welke organisaties zijn op dat vlak actief? Ga eens koffie drinken met medewerkers en vraag hoe het werk daar is. Ga in gesprek met mensen die een baan hebben waarin jij ook interesse hebt, of loop een dag mee."

