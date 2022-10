Steffie geeft fitnessles op eighties-muziek: 'Je moet wel meeblèren'

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Steffie da Costa (31) die online fitnesslessen geeft in de stijl van de jaren tachtig.

Door Anna Lillioja

Wie: Steffie da Costa

Steffie da Costa Wat: Online fitnessinstructeur

Online fitnessinstructeur Motto: Doe een sport waar je plezier aan beleeft!

Als je denkt aan fitness in de jaren tachtig, zie je misschien de actrice Jane Fonda voor je in een strakke, kleurrijke sportlegging en hoor je een opgewekte jarentachtighit op de achtergrond. Dat was precies de inspiratie voor Funky Fit Zone, de online-fitnessstudio van Steffie da Costa en haar partner Ghislaine Albina. "Muziek uit de jaren tachtig is aanstekelijk", zegt Da Costa. "Het is bijna onmogelijk om niet keihard mee te blèren."

Wekelijks neemt Da Costa met haar businesspartner fitnessvideo's op in jarentachtigstijl, waaraan vrouwen via Zoom kunnen meedoen. Ook wordt materiaal op YouTube en Instagram gedeeld. Zelf is ze voor de lessen altijd gekleed in de mode van die jaren: legging, beenwarmers, zweetbandje.

De deelnemers kunnen zich tijdens de lessen even helemaal laten gaan: "Het leven is stressvol, met veel verantwoordelijkheden. Tijdens Funky Fit Dance mag je dat allemaal loslaten en gewoon genieten."

Tijdens de les geef ik altijd aan dat je moet luisteren naar je lichaam. Doe dus niet altijd wat ik voordoe.

Steffie da Costa, online fitnessinstructeur

Veilige omgeving waarin je jezelf kunt zijn

Naast dansfitness bieden Da Costa en Albina ook krachttraining aan op jarentachtigmuziek. De deelnemers zijn allemaal vrouw, de online sportschool is namelijk een ladies only-gym. "Dat biedt een veilige omgeving voor vrouwen om helemaal zichzelf te kunnen zijn."

Volgens Da Costa raken vooral vrouwen die een gezin hebben soms de connectie met hun eigen lichaam kwijt. "Ze zetten zichzelf op de allerlaatste plek. Hebben dagelijks hoofdpijn, darmklachten, rugpijn of voelen zich emotioneel instabiel. Dat zijn allemaal signalen van je lijf dat het tijd is dat je jezelf eens wat meer mag liefhebben."

Een one size fits all-methode om in goede fysieke en mentale vorm te komen, bestaat er volgens Da Costa echter niet. "Er zijn al zoveel zogenaamde quick fixes en crashdiëten, maar ik geloof dat je vooral moet kijken wat jouw lijf aankan. En naar waar je plezier in hebt. Haat je hardlopen, ga dan ook niet hardlopen."

Bang om nooit meer te kunnen dansen

Da Costa moest ook leren om naar haar lichaam te luisteren toen ze een aantal jaren terug een half jaar op bed kwam te liggen met een rugblessure. "Ik had mijn eigen pijnsignalen niet serieus genomen. Ik was bang dat ik nooit meer zou kunnen dansen, iets wat ik het allerliefste deed."

Toen ze weer op de been was, heeft ze er bij het opzetten van Funky Fit Zone specifiek op gelet dat de oefeningen low-impact zijn en de gewrichten zo min mogelijk belasten. "Het zijn choreografieën waarin niet wordt gesprongen. Ik geef tijdens de les ook vaak aan dat de dames moeten luisteren naar hun lichaam. Doe dus niet altijd wat ik voordoe, maar wat je eigen lichaam kan."

Voor wie niet zo gemotiveerd is om te sporten kan het volgens Da Costa helpen om een zogeheten accountability partner te hebben als stok achter de deur. "We hebben al een paar matches gemaakt via onze community. Die dames houden elkaar via WhatsApp op de hoogte van hun vooruitgang en waar ze tegenaan lopen."

Ook kan leuke sportkleding nog weleens helpen om gemotiveerd te raken. "Zelf heb ik een knalroze gympakje", zegt ze lachend. "Ik kan niet wachten om het weer aan te trekken!"

