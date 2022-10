Dit verdient een militair

De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van militairen onder de loep.

Door Roxanne Vis

Het zijn misschien wel de heldhaftigste mannen en vrouwen van ons land: zij die als beroepsmilitair voor Defensie werken. Ze zetten zich in voor vrede en veiligheid en moeten altijd klaarstaan om uitgezonden te worden, soms met gevaar voor eigen leven. Wat staat daar in financiële zin tegenover?

Wat verdien je als je net begint?

In juli van dit jaar is een nieuwe cao afgesproken met Defensie. Hierdoor gaan vooral de laagstbetaalde militairen erop vooruit, zegt onderhandelaar René Schilperoort van de AFMP/Marechausseevereniging. Vanaf 1 januari 2023 krijgen beginnende militairen van alle krijgsmachtdelen 2.310 euro bruto, op basis van 38 uur (met uitzondering van militairen in opleiding die onder een aparte salaristabel vallen).

Een generaal verdient volgens de salaristabel tussen de 10.958 en 11.742 euro bruto per maand.

Hoe maak je stappen?

Volgens Schilperoort ga je in principe elk jaar een trede omhoog in je schaal. "Voor een soldaat, de laagste rang, houdt dat in dat je na zeven dienstjaren aan je max. zit. Dan krijg je maandelijks 2.682 euro bruto."

Wil je een schaal omhoog, dan kan dat alleen als je bevorderd wordt. Na soldaat is de eerstvolgende stap korporaal. Daar is het startsalaris 2.431 euro en het maximale salaris na negen jaar 3.003 euro bruto. Als je al een aantal jaar werkervaring hebt als soldaat, stroom je met een hoger salaris in.

Zou je helemaal willen opklimmen binnen Defensie (en de salaristabel), dan zal je achtereenvolgens soldaat, korporaal, sergeant, sergeant-majoor, adjudant, tweede luitenant, eerste luitenant, kapitein, majoor, luitenant-kolonel, kolonel, brigadegeneraal, generaal-majoor, luitenant-generaal en generaal moeten worden.

Maar dat gebeurt in de praktijk zelden tot nooit, weet Ron Segers, sectorhoofd Luchtmacht/Defensie Materieel Organisatie. "Meestal groeien mensen door binnen drie klassen. Van soldaat tot korporaal, van sergeant tot adjudant en vanaf tweede luitenant tot aan generaal."

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Een generaal verdient volgens de salaristabel tussen de 10.958 en 11.742 euro bruto per maand. De allerhoogste rangen zijn volgens Segers maar voor een enkeling weggelegd. "De meeste officieren (vanaf adjudant ben je officier, red.) worden op z'n hoogst majoor." Met de rang majoor kan je maandelijks tot 6.382 euro bruto verdienen.

Zijn er nog extra's?

Naast het basissalaris hebben militairen nog maandelijks recht op een 'vergoeding extra beslaglegging', de zogenoemde VEB-toelage. Die is in het leven geroepen omdat militairen in wezen 24 uur per dag militair zijn en bedraagt een percentage van het maandloon. Voor de laagstbetaalde militairen is de vergoeding 9,3 procent boven op het salaris, voor de hoogstbetaalde militairen is dat 4,6 procent.

Afhankelijk van werkzaamheden en inzet is er nog een uitgebreid stelsel van toelagen en vergoedingen. Zo is er ook de regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO). Die geldt alleen voor militairen die op uitzending gaan en bestaat uit een vergoeding voor huisvesting en voeding, een tegemoetkoming voor onkosten en een vergoeding extra werkdruk die het gevolg is van de inzet.

Verder is er onder meer de VROB-regeling, voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Die kan, afhankelijk van rang en het aantal overuren, in theorie oplopen tot 524,40 euro bruto per maand. Segers: "Maar daar kom je in de praktijk nooit aan, want er bestaat ook nog zoiets als werk- en rusttijden."

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

De rechtspositie van militairen is op veel fronten verouderd, zegt Segers. "Als er iets gebeurt met een militair op uitzending, is dat verzekeringstechnisch afgedicht. We zijn met verzekeraars overeengekomen dat ze dan uitkeren. Maar als militairen bijvoorbeeld onder de noemer van oefening in Oekraïne zitten - wat in feite ook gewoon een uitzending is - is er niets voor hen geregeld. We zijn bezig om daarnaar te kijken."

Ook buigt de sector zich over de vraag hoe om te gaan met nieuwe vormen van inzet middels technologische ontwikkelingen. Segers: "Denk bijvoorbeeld aan het besturen van onbemande vliegtuigjes. Vanuit een gebouw in Leeuwarden worden militairen op afstand ingezet."

Op uitzending is er psychologische begeleiding, maar in bovenstaande situatie niet. "Dan ga je bij wijze van spreken op je fietsje naar huis nadat er net voor jouw ogen doden zijn gevallen. Dat moet opgelost worden; de huidige voorzieningen zijn te beperkt."

