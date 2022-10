Bijzonder beroep: Guus is uitvinder

Look-a-likes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer uitvinder Guus Welling.

Door Anna Lillioja

Wie: Guus Welling

Guus Welling Wat: Uitvinder

Uitvinder Tip voor mensen met een goed idee: Vraag je af: heb ik echt een oplossing bedacht of alleen een probleem aangekaart?

De Nederlandse Orde van Uitvinders klinkt als een geheim gezelschap uit een kinderboek. In werkelijkheid is het een vereniging waar duizenden Nederlanders met ontelbaar veel ideeën lid van zijn.

Guus Welling is een van die uitvinders. "De hele dag krijg ik ideeën", zegt hij. "Hoe dingen beter kunnen en oplossingen voor alledaagse problemen." Maar slechts een op de vele honderden ideeën kan ook echt een marktsucces worden.

Guus heeft niet gestudeerd om uitvinder te worden. Het vak 'uitvinder' is voor hem een manier van denken. Daarnaast kon hij niet aarden in een grote organisatie. Hij zocht dus zijn weg in het ondernemerschap en probeerde zijn vele ideeën tot uitvoering te brengen.

"Ik heb ook ADD en daardoor een chaotisch brein, met af en toe een hyperfocus. Dat heeft er denk ik ook aan bijgedragen dat ik dit pad op ben gegaan."

Succes met babyproducten en plasstickers

Welling heeft in zijn carrière al succes gehad met een drietal ideeën: een antisliphandschoen waarmee je een baby onder de douche kunt vasthouden, een handsfree badcape voor baby's en een plassticker. Het grootste succes had hij met de sticker voor in urinoirs. Daar kan iemand de plasstraal op richten, zodat de urine niet buiten de pot belandt.

"Ik kwam op het idee tijdens een avond in het café", herinnert Welling zich. "Tijdens mijn studententijd in Groningen ging ik vaak uit in een kroeg waar ze muntgeld in het urinoir hadden gelegd. Hier kon je dan je straal op richten. Ik en m'n vrienden dachten: dat idee kan leuker en grootser uitgepakt worden."

De grootste fout die mensen met een goed idee maken, is dat ze het plan voor zichzelf houden.

Guus Welling, uitvinder

Het geheim achter de plassticker zit volgens Welling in het feit dat de sticker een richtpunt biedt én een beloning geeft. "Met de warmtegevoelige verf in de sticker kun je allerlei leuke dingen bedenken", zegt hij. "Voor studentenkroegen waren dat natuurlijk vaak flauwe grappen. Bijvoorbeeld een figuur van een vrouw waarvan je het topje af kon plassen."

Ook maakte hij kindvriendelijke stickers voor basisscholen. "Op een gegeven moment had een op de drie Nederlandse basisscholen mijn stickers." Toch is deze uitvinding nu niet meer in gebruik. Zonde, stelt Welling. "Je ruikt de wc's op basisscholen vaak al als je binnenkomt."

'Mensen willen altijd iets nieuws'

Dat de plassticker niet meer gebruikt wordt, heeft volgens Welling niets te maken met de kwaliteit. Een product, hoe goed ook, heeft volgens hem meestal een levensduur van tien tot twintig jaar. Welling: "Hier is niet per se een verklaring voor, behalve dat mensen altijd iets nieuws willen. Daar moet ik als uitvinder vrede mee sluiten."

Aan programma's als Het Beste Idee van Nederland en het uitvindersspreekuur van de Kamer van Koophandel - waar Welling ook aan heeft meegewerkt - kun je zien dat er meer mensen met goede ideeën rondlopen.

Het zijn volgens hem geweldige initiatieven die zouden moeten terugkeren. "De grootste fout die mensen met een goed idee maken, is dat ze het plan voor zichzelf houden. Praat juist onder geheimhouding met experts, met potentiële klanten. Is er überhaupt interesse voor? Alleen op deze manier kan een idee groeien."

