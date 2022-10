Stagediscriminatie is een ongrijpbaar fenomeen met soms verstrekkende gevolgen

Discriminatie is bij wet verboden, maar nog altijd willen werkgevers sommige studenten geen stageplek geven vanwege vooroordelen. Niet alleen kan stagediscriminatie negatieve gevolgen hebben voor het verdere verloop van de opleiding, ook de emotionele impact kan tijdens de verdere loopbaan van de studenten groot kan zijn.

"Stagediscriminatie is een ongrijpbaar fenomeen", zegt Machteld de Jong, lector discriminatievraagstukken aan Hogeschool InHolland. "Je weet nooit zeker of er daadwerkelijk sprake van is. Een afwijzing kan immers ook te maken hebben met een slordig geschreven sollicitatiebrief. En hoe weet je of je om je naam, huidskleur, hoofddoek of handicap bent afgewezen, wanneer als reden wordt opgevoerd dat je 'niet in het team past'?"

Volgens haar ervaart zo'n 20 procent van de studenten problemen bij het vinden van een geschikte stageplek. "Uit onderzoek weten we dat stagediscriminatie bij drie groepen het meest voorkomt: studenten met een migratieachtergrond, eerstegeneratiestudenten en studenten met een fysieke beperking."

In een deel van de gevallen gebeurt de discriminatie voorafgaand aan de stage. Bij anderen gebeurt dat tijdens het sollicitatiegesprek, of tijdens de stage zelf. De Jong: "In het eerste geval word je om oneigenlijke redenen niet voor een gesprek uitgenodigd, zoals een buitenlands klinkende achternaam. In het tweede geval kan het zijn dat je wordt afgewezen omdat je een hoofddoek draagt of Nederlands spreekt met een accent."

Ik ben er heilig van overtuigd dat de meeste werkgevers van goede wil zijn, maar dat het vooral een kwestie is van 'onbekend maakt onbemind'

Machteld de Jong, lector Hogeschool InHolland

Grappig bedoelde opmerking kan heel pijnlijk zijn

In het derde geval vindt er discriminerend gedrag plaats als een stagiair al in het bedrijf werkt. Dan worden er bijvoorbeeld vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt, maar ook misplaatste grappen over iemands huidskleur, religieuze achtergrond, handicap of seksuele geaardheid.

De Jong: "Zo vertelde één van onze studenten dat een medewerker van zijn stagebedrijf, toen een collega uit de lift stapte, opmerkte: 'Dat was een Marokkaan'. Toen hem werd gevraagd hoe hij dat zo zeker wist, antwoordde hij: 'Mijn portemonnee is weg'. Of ze grappig bedoeld zijn of niet, zulke opmerkingen kunnen voor de betrokkenen heel pijnlijk zijn."

Ook Karima El Hattachi, destijds studente voeding en diëtiek aan de Hogeschool van Amsterdam, maakte dergelijk discriminerend gedrag mee tijdens haar stage bij een grote multinational binnen de voedingssector. "Het vinden van een stageplek was op zich geen probleem. Maar vanaf het moment dat ik het bedrijf binnenstapte, kreeg ik steeds vragen over waarom ik had gesolliciteerd bij de afdeling vleeswaren."

Haar collega's gingen ervan uit dat het voor haar religie een probleem was dat er op de afdeling varkensvlees gegeten, getest en besproken werd en over varkensvlees werd geschreven. "Ik ben weliswaar moslim, maar ook heel ambitieus als het gaat om mijn carrière. Ik heb uitgelegd dat ik alles met dat vlees kan doen behalve het opeten."

Voortdurend opmerkingen en vragen over het geloof

Maar haar islamitische achtergrond bleef ter sprake komen. "Het werd echt een issue en ik kreeg er voortdurend opmerkingen en vragen over naar mijn hoofd geslingerd. Terwijl ik gewoon beschouwd wilde worden als een ambitieuze student met de juiste opleiding."

De emotionele impact van stagediscriminatie kan heel groot zijn, zegt De Jong. "Sommige studenten voelen zich er heel kwetsbaar door. Ze krijgen last van een gebrek aan zelfvertrouwen, raken gedemotiveerd of haken zelfs af. Andere studenten gaan na zo'n negatieve ervaring juist nog harder werken om te laten zien: ik kan het wel."

'Ik wil nooit meer bij zo'n bedrijf werken'

In Karima's geval leidde het pestgedrag van haar collega's tot veel frustratie en uiteindelijk uitval bij haar stagebedrijf. Karima is inmiddels eigenaar van de start-up Eat Hybrids, waarmee ze voedsel met deels dierlijke en deels plantaardige ingrediënten ontwikkelt.

Haar negatieve ervaringen speelden een belangrijke rol in de beslissing om voor zichzelf te beginnen. "Ook al heb ik ondertussen best een dikke huid, deze ervaring was echt traumatiserend. Ik wil nooit meer bij zo'n bedrijf werken."

Wat opleidingen kunnen doen om dergelijke situaties te voorkomen? De Jong: "Opleidingen kunnen hun studenten de juiste sollicitatievaardigheden aanleren, maar ook empoweren: ervoor zorgen dat ze bij zo'n sollicitatie sterker voor de dag komen. Studenten moeten ook leren dat zij met hun talenten noodzakelijk en gewild zijn op de arbeidsmarkt."

Opleidingen hebben een brugfunctie tussen studenten en het werkveld, stelt De Jong. "Wij als opleider kunnen bij werkgevers de huiver wegnemen om met mensen in zee te gaan die ze in de eerste instantie misschien niet zouden aannemen. Ik ben er heilig van overtuigd dat de meeste werkgevers van goede wil zijn, maar dat het vooral een kwestie is van 'onbekend maakt onbemind'."

