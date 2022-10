Rob is CEO in Milaan: 'Een Italiaan zal nooit iemand schofferen'

Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Rob in Milaan.

Door Sanne Wolters

Wie : Rob Brouwer

: Rob Brouwer Functie : CEO van internationale vacaturesite Jobrapido

: CEO van internationale vacaturesite Jobrapido Waar : Milaan, Italië

: Milaan, Italië Sinds: 2014

Hoe ben je in Milaan terechtgekomen?

"Ik heb eigenlijk altijd internationale banen gehad in de recruitment. Voor een van mijn vorige werkgevers, Monsterboard, heb ik onder meer in Londen gezeten. Later kreeg ik een baan aangeboden in São Paulo in Brazilië. Na vier jaar kwamen we terug in Nederland. Het was voor de kinderen toen best lastig om weer aansluiting te vinden omdat ze zo jong waren toen we emigreerden.

In 2014 werd ik door Jobrapido gevraagd om directeur te worden, vanwege mijn internationale ervaring. Omdat het hoofdkantoor in Milaan zit, moesten we naar Italië verhuizen. Daar hebben mijn gezin en ik niet lang over na hoeven denken. We waren wel toe aan een nieuw avontuur."

Ben je inmiddels al goed ingeburgerd?

"De voertaal op het werk is Engels, maar ik spreek inmiddels ook een aardig woordje Italiaans. Italianen denken vanwege mijn uiterlijk soms zelfs dat ik hier vandaan kom. We hebben ons al helemaal aangepast aan het ritme van hier. Eten doen we niet om 18.00 uur, maar gerust om 20.30 uur. En er wordt ontzettend hard gewerkt, maar ook keihard genoten van het leven."

Italianen praten met hun handen. Je moet wel oppassen dat je niet de verkeerde gebruikt.

Rob Brouwer

Hoe zou je de Italianen omschrijven?

"Ze zijn ontzettend gepassioneerd en enthousiast, maar blijven altijd beleefd. Nederlanders en Italianen kunnen beiden erg direct zijn, maar een Italiaan zal nooit iemand schofferen. Daarnaast zijn ze erg warm en welkom, ook naar buitenlanders toe. Als je eenmaal vrienden hebt gemaakt, zit je elke zondagmiddag met een complete Italiaanse familie te eten."

Moest je ook nog wennen aan het leven in Italië?

"Italianen kunnen niet praten zonder hun handen daarbij te gebruiken. Alle gebaartjes hebben een eigen betekenis. Je moet opletten dat je niet de verkeerde gebruikt, dan is het oppassen geblazen.

Maar uiteindelijk heb ik niet heel erg moeten wennen aan het leven hier. Dat had ik wel in Brazilië. In Nederland was ik gewend dat iets vandaag gebeurt als je het vandaag vraagt. Daar worden dingen veel meer uitgesteld. Ook start een meeting pas als iedereen er is en niet iedereen komt op tijd. Ik heb daar geleerd om veel eerder te beginnen met projecten."

Hoe is de sfeer op de werkvloer bij Jobrapido?

"Erg goed. Er lopen mensen rond met verschillende nationaliteiten, maar ik heb ook veel Italiaanse collega's. Op vrijdagmiddag maakt een van die collega's vaak een maaltijd op kantoor, meestal een heerlijke pasta naar familierecept. We drinken er dan een lekker wijntje bij, dat is ontzettend gezellig."

Wat doen jullie als gezin het liefst in het weekend?

"Milaan is een prachtige stad, er is hier genoeg te zien en te doen. Zeker op het gebied van cultuur. Daarnaast zitten we zo in de bergen, in de winter gaan we bijna elk weekend wel skiën. Het Comomeer is maar een half uurtje rijden, dus daar gaan we vaak heen. We doen ook veel met het gezin, maar gaan daarnaast regelmatig met vrienden uit eten. Of we gaan samen sporten, de Italianen zijn een heel sportief volk."

Hoe lang willen jullie nog in Italië blijven?

"Twee van onze kinderen studeren in het buitenland, de jongste van de drie woont nog thuis. Straks zijn we empty nesters, de vraag is nog wat we dan gaan doen. We zullen niet meer zo snel de oceaan oversteken omdat de kinderen in Europa zitten en onze ouders in Nederland wonen, die worden ook een dagje ouder. We gaan zien wat er op ons pad komt."

Je zit al zo lang in het buitenland, voel je je eigenlijk nog wel een beetje Nederlander?

"Ja, zeker. Dat komt denk ik omdat ik op latere leeftijd uit Nederland vertrokken ben. Ik vind het nog erg leuk om bijvoorbeeld op de Nederlandse ambassade een Hollands biertje te drinken en bitterballen te eten met andere Nederlanders."

