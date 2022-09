Moet je een nieuwe werkgever vertellen dat je langdurig ziek bent geweest?

Een langdurige ziekte hoeft niet altijd negatief uit te pakken voor je carrière. Wie ziek is, leert zichzelf vaak goed kennen. Bij een terugkeer op de arbeidsmarkt kunnen die nieuwe inzichten ook van grote waarde zijn voor je werk.

"Ik ben kritischer, mondiger en weet veel beter wat voor werk of werkgever bij me past", vertelt Nathalie Herder (29). Zij is ervan overtuigd dat ze nu een betere werknemer is dan voor haar ziekte. In 2021 kreeg Herder de diagnose borstkanker. Ze bleek drager van het BRCA1-gen en heeft dus een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker.

"Ik heb geleerd de diagnose te accepteren en veerkrachtig te zijn bij tegenvallende testresultaten en andere teleurstellingen", zegt ze. Als een arts haar een behandelplan of een keuze voorlegde, las ze wetenschappelijke onderzoeken en ging ze op zoek naar een vorm van genezing die het beste bij haar paste. "Het hele ziekteproces heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven en gezorgd dat ik sterker in mijn schoenen sta. Omdat ik merkte dat het heel belangrijk is om de regie te houden over je eigen leven."

Na haar studie Beleid, Organisatie en Communicatie werkte Herder als communicatieadviseur bij een middelgrote gemeente. Maar daar zat ze niet op haar plek. "De mensen waren conservatief, de bedrijfscultuur was ouderwets. Mijn ideeën pasten niet in het beleid, maar ik had een jaarcontract en dacht: het is beter voor mijn cv als ik het jaar afmaak."

Ziekteproces kan waardevol zelfinzicht brengen

Na een jaar werd haar contract ontbonden. "De hr-adviseur vertelde dat het communicatievak wellicht niet bij me paste. Ik liet de woorden gelaten over me heen komen. Dat laat ik me nu niet meer gebeuren. Door mijn ziekte weet ik heel goed wat ik kan en wat niet. Ik durf beter voor mezelf op te komen en weet dat ik wil werken bij een werkgever met gelijksoortige normen en waarden."

Bedrijfsarts bij Defensie Youri Versloot hoort in zijn spreekkamer dat meer werknemers hernieuwde inzichten krijgen tijdens een ziekte. "Mensen die langdurig ziek zijn geweest en weer aan het werk gaan, hebben vaak aan zelfreflectie gedaan, al dan niet met een coach."

Het overgrote deel van de zieke werknemers die Versloot begeleidt, heeft een burn-out. Zelf heeft hij er in het verleden ook een gehad. "Ik weet dus uit eigen ervaring hoeveel zelfinzicht zo'n ziekteproces geeft." Van een beter zelfinzicht krijg je volgens Versloot betrouwbaardere werknemers. "Ze geven vaak beter hun grenzen aan en zijn vaak gemotiveerder in de taken die ze op willen pakken."

Bedrijven zien langdurige ziekte als risico

Maar tussen de (voorheen) zieke werknemer en de werkgever zit een groot spanningsveld. Het merendeel van de werkgevers staat niet te springen om mensen die in het verleden ziek zijn geweest, blijkt uit diverse onderzoeken. Uit recent onderzoek van Tilburg University blijkt dat werkgevers en hr-adviseurs werknemers met mentale klachten adviseren hun ziekte niet op het cv te vermelden.

Versloot sluit zich daarbij aan: "Je kunt de ziekte beter met je leidinggevende bespreken als je eenmaal aan het werk bent en hebt laten zien wat je kunt, dan op een eerder moment met je toekomstige werkgever tijdens een sollicitatiegesprek. Ook al ben je nog zo gemotiveerd, een werknemer die langdurig ziek is geweest, wordt door veel bedrijven als risico gezien."

Liever zou Versloot anders adviseren. "Het gebeurt helaas nog te vaak dat een brief aan de kant wordt gelegd als er ook iemand solliciteert die niet ziek is geweest. Wordt er tijdens het gesprek gevraagd naar het gat in je cv, adviseer ik om wel eerlijk te zijn. Je bent overigens wettelijk niet verplicht om je ziekteverleden te melden. Je kunt ook iets zeggen als: ik heb die tijd aan mezelf gewerkt."

Ik kan inderdaad weer ziek worden, maar dat kan iedereen overkomen.

Nathalie Herder, kreeg in 2021 de diagnose borstkanker

Kanker vermelden op je cv

Herder is het niet eens met dit advies. "Ik vind het schokkend en inhumaan dat werkgevers mensen die ziek zijn geweest geen eerlijke kans geven. Alsof je daarna niet meer kunt functioneren. Ja, ik sta anders in het leven, maar ik heb ook meer levenservaring dan een leeftijdsgenoot die niet ziek is geweest. Ik kan inderdaad weer ziek worden, maar dat kan iedereen overkomen. Dat risico moet een werkgever durven nemen."

Herder is transparant over haar herstelproces en deelt het op LinkedIn en Instagram. Op een bericht waarin ze zich hard maakt om kanker op je cv te zetten kreeg ze zowel positieve als negatieve reacties.

Berichten over de mogelijke nare gevolgen van haar beslissingen maken haar niet meer onzeker, zegt ze. "Ik kijk ernaar uit om na mijn laatste chemokuur weer op zoek te gaan naar een werkgever die bij me past. Waar ik eerlijk kan zijn over wie ik ben en wat ik heb meegemaakt. Ik hoop echt op meer menselijkheid tijdens het solliciteren."

