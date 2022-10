Zo kan kiezen voor twee banen je meer werkgeluk brengen

Voor sommigen is het een financiële noodzaak om meer dan één baan te hebben, maar er zijn ook mensen die hier zelf voor kiezen. Niet vanwege het geld, maar omdat ze blij worden van die tweede baan.

Door Marlies Rothoff

Een tweede baan kan je het gevoel geven extra nuttig te zijn. Daarnaast biedt het de kans om iets te doen wat je écht leuk vindt, zegt arbeidspsycholoog Ellen Huijsmans. "Het maakt dan niet uit dat je veel of hard werkt. Hard werken wordt pas een probleem als je baan aan je gaat vreten."

Dat heeft volgens Huijsmans met mindset te maken. "Mensen kijken allemaal anders naar werk. De een wil iets nuttigs doen in zijn werkende leven, terwijl de ander werk meer ziet als een manier om geld te verdienen voor leuke activiteiten."

Het is belangrijk om je energie te blijven verdelen tussen werk en privé en daarbij vooral niet uit het oog te verliezen wat de baan leuk maakt. "De nadruk in onze prestatiemaatschappij wordt gelegd op slimme banen, oftewel werk waar je geld mee kunt verdienen. Terwijl iemands kracht vaak heel ergens anders ligt. Denk bijvoorbeeld aan dingen die je als kind leuk vond om te doen."

Huijsmans komt als arbeidspsycholoog steeds meer mensen tegen die hun huidige baan combineren met een baan die hen meer energie geeft. "Ze pakken de vrijheid om hun dromen na te jagen."

Balans tussen werken en rusten

Ook arbeids- en organisatiepsycholoog Oscar Breetveld geeft aan dat spelen en vrijheid in je baan belangrijk zijn. "Als je alleen maar bezig bent met werken om het werk, dan raak je gauw gestrest. Als je te lang aan een hoog level van stress wordt blootgesteld, zonder dat je daarin je rust pakt of iets doet waar je voldoening uithaalt, kom je in een burn-out terecht."

Door het schrijven ben ik ook beter geworden in mijn werk als productontwikkelaar.

Rick van der Rest

Breetveld geeft aan dat er een balans tussen hard werken en rust pakken is en dat er ook gezonde stress bestaat. Hierbij staat voorop dat je met je werk iets kunt betekenen en op een fijne manier kunt samenwerken met collega's. "Als je aan interessante vraagstukken kunt werken en je dan deadline-stress hebt, wordt die stress een gezond soort adrenaline. Je haalt er dan juist kracht uit. Je hebt misschien zelfs het gevoel dat je aan het spelen bent."

Uiteindelijk kun je in deze modus makkelijker schakelen tussen werk en dat wat je zelf leuk vindt om te doen. Dat laatste brengt volgens Breetveld rust. "Het zorgt er uiteindelijk voor dat iemand zijn kracht ontdekt en vanuit daar gezond verder werkt."

Rick (41) is productontwikkelaar én schrijver

Rick van der Rest (41) uit Rijswijk kwam er achter dat zijn kracht in zijn creativiteit ligt. Iets wat hij kon toepassen in zijn baan als productontwikkelaar en zo nu en dan ook als schrijver.

Productontwikkelaar is hij zo'n 32 uur in de week, schrijven neemt zo'n 10 uur in de week in beslag. "Ik werk als productontwikkelaar voor Eerste Hulp Bij Online Fraude (EHBO Fraude). Daarvoor ontwikkel ik programma's en methodes waarmee mensen die online zijn opgelicht uit de voeten kunnen. Het is de baan waar ik mijn geld mee verdien én waarmee ik meteen resultaat zie. Het is heel fijn om mensen hun geld terug te kunnen geven."

Rick van der Rest draagt voor uit zijn schrijfwerk. Foto: eigen archief

Daarnaast schrijft hij iedere dag. "Ik publiceer werk in kranten en bladen. Af en toe draag ik iets voor. Dan ben ik ook weleens langer bezig dan 10 uur per week."

Het klinkt als een drukke week, maar voor Van der Rest voelt dat niet zo, zegt hij. Voor zijn werk als productontwikkelaar haalt hij inspiratie uit het schrijven. "In de zakelijke wereld ben jij als persoon niet belangrijk. Via analyses zoek je uit wat goed is, of niet. Maar als je schrijft, moet je dicht bij jezelf blijven om je boodschap over te laten komen. Door het schrijven ben ik opener geworden over mijn gevoel bij de keuzes die ik als productontwikkelaar maak. En ik heb nu ook het lef om dat ook uit te spreken naar collega's."

Twee banen tegelijk hebben helpt hem groeien, zegt Van der Rest. "De twee functies vullen elkaar steeds vaker aan. Ik leer er veel van, ook over waar mijn eigen kracht ligt. Dat had ik niet geleerd als ik het bij één baan had gehouden."

