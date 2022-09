Dit verdient een timmerman

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week: timmerman (m/v/x).

Door Peter Olsthoorn

Het is een gouden tijd voor praktisch opgeleiden, zoals timmerlieden. De vraag overtreft elk aanbod. En de waardering voor dit vak is ook in de geschiedenis terug te vinden. Velen kozen namelijk voor de achternaam Timmerman(s), wat nu goed is voor zo'n 17.000 Nederlanders. Overigens heet niemand Timmervrouw.

Het CBS telt meer dan 400.000 werknemers in de bouw, Minder dan de helft hiervan zijn bouwvakkers, waaronder dus timmerman. Overigens worden ook werknemers bij timmerfabrieken, zoals voor kozijnen, soms tot deze beroepsgroep gerekend.

Wat zijn de vereisten om timmerman te worden?

De MBO-opleiding tot timmerman (m/v/x) duurt maximaal twee jaar. Als vooropleiding is een entreeopleiding nodig, een diploma vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg, een diploma Assistent Bouw en Infra of een overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4.

Tijdens de opleiding volg je een stage of werk je bij een bouwbedrijf, onder begeleiding van een vakman in een BOL (beroeps opleidende leerweg), met het grootste deel van de opleiding op school door of in een BBL of beroepsbegeleidende leerweg. Je ontvangt een stagevergoeding.

Met je diploma Timmerman (niveau 2) kun je doorstromen naar de opleiding Allround Timmerman (niveau 3). Dan kun je als zelfstandig timmerman aan de slag. Daarna kun je doorleren voor hogere functies.

Wat verdien je als beginnend timmerman?

De nieuwe cao van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), FNV en CNVvakmensen is afgesloten voor de periode 1 december 2021 tot 1 maart 2024. Volgens de NVbT gaat het om zo'n 14.000 werknemers.

Het minimumloon voor een zeventienjarige ligt, zonder vakopleiding, op 1.700 euro bruto per maand. Volg je een BBL-opleiding dan kun je bijna 1.100 euro bruto per maand beuren als zestienjarige, en als twintigjarige tenminste 1.900 euro en maximaal bijna 2.300 euro bruto met een diploma niveau 2 terwijl je doorleert voor niveau 3.

Vanaf het 21e jaar geldt per 1 januari dit jaar in schaal A een maandloon van 1.860 euro bruto per maand bij nul jaren ervaring, tot bijna 2.000 euro bruto bij vier jaar ervaring. Voor de veel hogere schaal I (voor leidinggevenden) is dat aanvangssalaris direct veel hoger: 4.000 euro bruto per maand.

Ook in de bouw werken timmerlieden. "De 'vakmensen' vind je nauwelijks in deze branche, want het zijn vooral fabrieksarbeiders", zegt Hans Crombeen, cao-onderhandelaar van FNV Bouwen en Wonen. Voorheen deed hij deze cao, nu doet hij de cao Bouw & Infra van de bond. Er is net een nieuwe cao afgesloten voor 2023 voor 120.000 werknemers. "De grootste functiegroep is die van timmerlieden, 30.000", zegt hij.

De cao voorziet in 2,5 procent verhoging van lonen en vergoedingen per 1 januari en 2,5 procent per 1 juli. Crombeen: "In de bouw wordt traditioneel met uurlonen gewerkt. Een beginnend bouwvakker verdient in Groep B 15,84 euro per uur, een zelfstandig timmerman in Groep D 18,01 euro per uur."

Lonen worden berekend over vier weken van 40 uur, dus genoemde bedragen keer 160 uur komen op 2.534 euro en 2.880 euro per vier weken.

Welke extra's zijn er?

Crombeen: "In Bouw & Infra krijgen werknemers doorbetaald tijdens de vakantie en ATV-dagen (arbeidstijdverkorting). Dat zijn er samen 45 of twee maanden. Bovendien hebben werknemers recht op een individuele prestatietoeslag die in onderhandeling met de eigen werkgever tot stand komt. Momenteel loopt die op tot vaak 30 tot 35 procent van het loon. Dat bedrag wordt gespaard en jaarlijks in mei uitgekeerd. Dan hebben werknemers een groot bedrag ineens voor bijvoorbeeld een nieuwe auto of caravanstaanplaats."

Andere extra's zijn goede voorzieningen voor pensioen, en vooraf verschillende regelingen zoals de 'zwaarwerkregeling' die drie jaar voor de pensioenleeftijd ingaat voor een kortere werkweek.

Hoe ver kun je komen qua beloning?

Het maximum haalbare salaris voor werknemers van een timmerfabriek is beperkt. Wie bijvoorbeeld op z'n 21e jaar begonnen is met 1.860 euro in schaal A verdient in het vierde jaar 1.960 euro. Dat is slechts 100 euro meer. Voor het betere timmerwerk kun je groeien tot maximaal schaal D. Productieleiding krijgt een stuk beter betaald.

De loontabellen van de cao Bouw & Infra noemt voor de functie van uitvoerder salarisschaal 4 t/m 6: minimaal 3.000 euro bruto per maand en maximaal 5.700 euro bruto. Crombeen: "Maar in de praktijk wordt momenteel fors meer betaald. Er lopen overigens in de bouw ook veel arbeiders die niet aan een bedrijf zijn verbonden."

Wil je immers als timmerman (m/v/x) optimaal gebruikmaken van de krappe arbeidsmarkt, dan kun je beter voor jezelf beginnen. Let op dat je dan wel je eigen administratie moet doen, naast het opzetten van een eigen werkruimte, inkoop en de communicatie met klanten.

Hoe ligt de arbeidsmarkt er bij?

Crombeen: "Natuurlijk is er een tekort aan personeel, vandaar de regelingen voor goede betalingen tijdens leertrajecten. Er is ook aanwas, want werken in de bouw is leuk en afwisselend. Wellicht kan de uitstroom van timmermannen worden gecompenseerd. Zou Nederland echt die 100.000 woningen per jaar gaan bouwen, zoals minister Hugo de Jonge beloofde, dan zou er een gigantisch probleem ontstaan. Daar hoor je dus niet veel meer van."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen