Liselot fotografeert pasgeboren kindjes: 'De baby is de baas'

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Liselot Kamphuis (36), newbornfotograaf.

Door Anna Lillioja

Bij babyfoto's denken mensen al snel aan foto's van baby's in een enorme bloemkelk, tussen kroppen sla of verkleed als engeltje. Deze stijl van newbornfotografie is bekend geworden door de Australische fotograaf Anne Geddes.

Vandaag de dag is de keuze veel breder. Je kroost kan verkleed op de foto of juist op een natuurlijkere manier poseren, en alles ertussenin.

De Nederlandse newbornfotograaf Liselot Kamphuis noemt haar eigen fotografiestijl rustig, natuurlijk en warm. "Een keer wilden de ouders hun kind een roze tutu aantrekken voor op de foto. Dat heb ik geweigerd", zegt ze.

Van paarden naar mensen

Fotograferen begon bij Kamphuis, opgeleid als microbiologisch analist, als een hobby. Eerst fotografeerde Kamphuis vooral paarden, maar al snel kreeg ze ook de mens in haar vizier. Sindsdien is fotograferen voor haar geen hobby meer.

Sommige mensen denken dat baby's fotograferen geen serieus werk is, maar ik verdien er nu wel mijn volledige inkomen mee.

Waar het eerst een welkome afwisseling naast haar andere werk was, kan ze het nu haar beroep noemen. Kamphuis: "Sommige mensen denken dat baby's fotograferen geen serieus werk is, maar ik verdien er nu wel mijn volledige inkomen mee."

Elke dag doet ze een of soms twee fotoshoots met een pasgeboren kind of van een familie met oudere kinderen. Ook fotografeert ze bruiloften.

De baby is de baas

Een newbornfotoshoot valt of staat bij genoeg tijd en een goede voorbereiding. "De baby is de baas", zegt Kamphuis. "Het is niet te regisseren. Wanneer de baby honger heeft, moet die eten. Wanneer die gaat huilen, moet die getroost worden."

Van tevoren stuurt Kamphuis de ouders van de baby een voorbereidingsgids met uitleg en tips. Verder gaat ze na wanneer de regeldagen (dagen waarop de baby meer huilt en meer voeding wil) van de baby ongeveer vallen. Zo is de kans op een regeldag tijdens de shoot nagenoeg nul. "Hierdoor zijn de ouders veel meer ontspannen en zal de baby geen onrust van hen oppikken."

Poepen, plassen en spugen doen de baby's natuurlijk ook allemaal tijdens de shoot. Maar daar is Kamphuis op voorbereid. "Alle rekwisieten waar de baby bloot op ligt, kunnen in de was."

Tussendoor knuffelen en voeden

Doorgaans begint een fotoshoot om 10.00 uur. Dan heeft Kamphuis de verschillende settings al klaargezet. Bijvoorbeeld een beanbag waar de baby op kan liggen en mandjes met een zachte vacht erin.

Bij binnenkomst wordt de baby uitgekleed en krijgt die een flesje. "Dan vallen ze vaak met een vol buikje heerlijk in slaap", zegt Kamphuis. Vervolgens fotografeert ze de slapende baby in de verschillende settings. Als laatste maakt Kamphuis nog foto's van de baby met beide ouders apart en een van het hele gezin samen.

Tussendoor wordt er gevoed en geknuffeld. Wanneer de klanten naar huis zijn, begint Kamphuis aan de nabewerking van de foto's.

Om newbornfotograaf te zijn, heb je volgens Kamphuis naast een goed oog en talent voor fotografie vooral geduld nodig. Ook moet je tegen een beetje chaos kunnen. "En natuurlijk moet je baby's an sich ook wel een beetje leuk vinden en goed kunnen omgaan met kinderen", zegt ze.

