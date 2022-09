Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Sharon Willemsen, virtual assistant.

Wie: Sharon Willemsen

Sharon Willemsen Wat: virtual assistant

virtual assistant Voor wie: mkb'ers en zzp'ers die niet-vakinhoudelijke taken willen uitbesteden

Toen de coronapandemie de Nederlandse economie overhoop schopte, raakte ook Sharon Willemsen haar vaste baan als congresontwikkelaar voor het onderwijs kwijt. Ze kwam in de WW terecht en had alle tijd om na te denken over de volgende stappen in haar carrière.

In een traject met het UWV bracht ze haar talenten in kaart: organiseren, optimaliseren en structureren. "Eigenlijk geen verrassing", zegt Willemsen. "Als er iets opgelost moest worden, zeiden vrienden altijd al: Sharon regelt het wel!"

Maar hoe noem je iemand die een ander gewoon helpt met allerhande klusjes, vroeg Willemsen zich af. Is dat wel een beroep? "Tot mijn loopbaancoach me onderbrak en zei: 'Dat bestaat al, en heet een virtual assistant.'"

Strippenkaart met uren hulp

Een virtual assistant is eigenlijk hetzelfde als een persoonlijk assistent, alleen regelt een virtual assistant bijna alles op afstand en digitaal. Willemsen: "Ideaal als je je eigen tijd wil kunnen indelen. Daarnaast zou ik dit werk ook op elke willekeurige locatie kunnen uitvoeren, zoals op reis. Maar ik heb een schoolgaand kind, dus dat is op dit moment voor mij niet van toepassing."

De klusjes die ze moet doen voor haar klanten variëren van het helpen organiseren van een retreat tot het beheren van mailboxen en agenda's. Klanten kopen bij haar een strippenkaart. Daarmee kopen ze een bepaald aantal uren hulp van Willemsen in, die ze kunnen inzetten als dat nodig is.

Ook kijkt Willemsen bijvoorbeeld mee naar de beste inrichting van werkprocessen. "Mijn doel als virtual assistant is eigenlijk om mezelf weer overbodig te maken. Dan is het bedrijf blij en ik ook. Want dan kan ik weer aan een mooi, nieuw project beginnen."

Aandeel vervelende klusjes tot het minimum beperkt

In principe kan Willemsen alles voor haar klanten regelen dat niet vakinhoudelijk is. "Omdat ik geen vakinhoudelijk werk doe, komen mijn klanten ook uit heel veel verschillende sectoren. Een van mijn eerste klanten was iemand die ik nog kende van de basisschool. Zij had een wervings- en selectiebureau, en is auteur van een succesvol receptenboek." Voor die basisschoolvriendin deed Willemsen recruitment en administratie.

De opdracht waar Willemsen het trotst op is, is een van haar laatste. Daarvoor werkte ze als officemanager voor een organisatie die zich inzet voor een inclusievere samenleving voor mensen met autisme. "In deze organisatie heb ik het gevoel dat ik met mijn werk ook bedraag aan een belangrijke missie die ik, vanuit mijn achtergrond met een master Special Education Needs zeer onderschrijf."

De klanten van Willemsen zijn voornamelijk mkb'ers of zzp'ers die te veel tijd kwijt zijn aan taken waar ze zich zelf niet mee willen bezighouden. Willemsen is zelf ook zzp'er. "Een van de grootste voordelen van het zzp'erschap is dat ik me kan focussen op de taken en opdrachten die ik echt leuk vind."

Door de afwisseling in opdrachten blijft ze geïnspireerd. "In loondienst was er altijd wel een groot stuk van het werk wat ik echt vervelend vond. Uiteraard heb ik nu ook nog wel vervelende klusjes, maar als virtual assistant heb ik dat gedeelte echt beperkt tot het minimum. Ik doe alleen opdrachten waar mijn hart sneller van gaat kloppen."