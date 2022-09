Met lood in de schoenen naar kantoor, of al maagpijn krijgen als je aan de nieuwe werkweek denkt. Een negatieve sfeer op de werkvloer kan voor veel problemen zorgen bij werknemers. Is zo'n probleem op te lossen? Of kun je beter een andere baan zoeken?

Bij een negatieve sfeer op het werk denken veel mensen aan pesten, kleineren, seksueel grensoverschrijdend gedrag of racisme. Volgens Yvonne Heijns, HR-Specialist bij Infacto in Naarden, is dit niet altijd het geval.

Een negatieve sfeer op de werkvloer kan ook ontstaan doordat het bedrijf bijvoorbeeld wordt overgenomen. Door onzekerheid over de toekomst van de werknemers, kunnen spanningen tussen werknemers ontstaan en dus een negatieve sfeer.

Arnold Bakker, hoogleraar in Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, geeft aan dat de werksfeer uit ontzettend veel factoren bestaat en dat er niet één oplossing is. "Het gaat over de eigen referentiekaders van zowel werknemer als werkgever. Wat vindt iemand zelf negatief en wat kan diegene daar zelf aan doen?" Juist in deze referentiekaders liggen volgens Heijns en Bakker de eerste oplossingen van een negatieve sfeer.

Neem het heft in eigen handen

Bakker zegt dat een negatieve werksfeer op persoonlijk vlak vaak snel kan worden opgelost. "Het ligt er net aan hoe je zelf in je werk staat. Als je zelf constant moeilijke opdrachten aanneemt of te vaak 'ja' zegt terwijl er geen ruimte is, kun je daar aan werken. Je kunt bijvoorbeeld alleen nog opdrachten aannemen die jou liggen."

Hij noemt deze manier van werken 'jobcrafting'. "Je neemt het heft in eigen hand en zorgt er zelf voor dat het werk dat je doet bij je past." Het is volgens Bakker de lichtste stap, maar niet de oplossing voor alles. "Je kunt ook stress of negatieve gevoelens krijgen door je collega's. Dit moet je zo snel mogelijk bespreekbaar maken bij een vertrouwenspersoon, HR-specialist of de manager. Ieder bedrijf hoort zo'n persoon te hebben."

Toch kan het soms niet anders dan dat een werknemer een andere baan zoekt, stelt Bakker. Zeker als de werksfeer er niet beter op wordt. "Soms past de baan of het bedrijf niet meer bij je. Of lukt het echt niet om de negatieve sfeer op te lossen. Dan moet je altijd voor je eigen gezondheid kiezen."

“Als de werknemer niets zegt, kan de werkgever niets oplossen” Yvonne Heijns, HR-specialist

Leer de collega's en medewerkers ook buiten werk kennen

Heijns zegt dat de werkgever ook met oplossingen kan komen. "Zo kan het management laten zien dat ze openstaat voor de verhalen van werknemers die moeite hebben met bepaalde zaken. Denk hierbij aan negatieve collega's, fusies en andere onzekerheden."

Verder vertelt Heijns dat er veel e-learning opties zijn, waarbij in de lessen wordt ingegaan op 'hoe je met elkaar omgaat op de werkvloer'. "Daarin komen scenario's naar voren waarin voor werknemers duidelijk wordt welk gedrag ongepast is." Via dit soort opties kunnen werkgevers beter de normen en waarden van het bedrijf meegeven.

Ook kunnen bedrijven volgens Heijns de sfeer verbeteren door teambuildingactiviteiten te organiseren, een borrel te geven of door om de zoveel tijd samen te lunchen. "Zo ben je niet alleen met werk bezig, maar leer je de collega's ook onder andere omstandigheden kennen."

Het moet van twee kanten komen

Werkgevers kunnen ook enquêtes afnemen onder werknemers. "Dan peilt de werkgever niet alleen hoe de sfeer is, maar kan de werknemer ook op een veilige manier zijn ei kwijt."

Volgens Heijns blijft het oplossen van een negatieve werksfeer een taak die van twee kanten moet komen. "Als de werknemer niets zegt, kan de werkgever niets oplossen. En voor de werkgever zijn er allerlei mogelijkheden om de ethiek van de werkplaats kenbaar te maken."