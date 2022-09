Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week: examinators bij het CBR.

Er is maar één plek waar mensen in Nederland hun rijbewijs kunnen halen: bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, oftewel het CBR. Wanneer iemand er klaar voor is om af te rijden, zit er altijd een examinator naast. Die persoon beoordeelt de examenrit en bekijkt of de rijvaardigheid inderdaad goed genoeg is om zelfstandig te rijden.

Als examinator van het CBR heb je een leuke, verantwoordelijke baan. Er wordt ook best wat van je gevraagd, zegt examenmanager Mark de Jong van het CBR in Amsterdam. "Ik heb het zelf in het verleden ook gedaan. Je neemt acht of negen examens per dag af en moet in een minuut of 35 een gedegen oordeel vellen over de rijvaardigheid van een kandidaat. Ondertussen moet je goed op het verkeer letten en een valide route uitstippelen."

"Daarnaast is het belangrijk dat je de kandidaat gerust weet te stellen en vertrouwen kunt geven in een goede afloop. En negen van de tien keer zit er ook nog een instructeur op de achterbank die graag een praatje wil maken." Een uitdagende baan dus. Maar krijgen examinators daar ook naar betaald?

Wat verdien je als je net begint?

Alle examinators bij het CBR vallen in salarisschaal 65 van de cao. Die schaal begint bij 3.526 euro bruto (op basis van 36,67 uur).

Hoe maak je stappen?

Binnen de schaal ga je bij 'goed functioneren' elk jaar een stap omhoog. Na zeven jaar zit je aan de max. Wil je meer verdienen, dan zal je moeten solliciteren op een andere functie binnen het CBR. Als coach of docent zit je bijvoorbeeld in schaal 70 (van 3.854 tot 5.258 euro bruto) en als examenmanager in schaal 75 (van 4.282 tot 6.037 euro bruto).

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Als examinator kun je maximaal 4.656 euro bruto verdienen. Een goed salaris, vindt De Jong.

Zijn er nog extra's?

Iedere examinator kan voor een leaseauto kiezen. Doe je dat niet en rijd je in een eigen auto, dan krijg je een vergoeding voor afgelegde kilometers. Ook zijn er volgens De Jong veel mogelijkheden om opleidingen te volgen, zodat je bijvoorbeeld kunt examineren bij mensen die hun vrachtwagenrijbewijs of motorrijbewijs willen halen. Verder is er een dertiende maand en krijg je voor werk op zaterdag 150 procent betaald.

“Examens zal je altijd een-op-een moeten afnemen. Je kunt het proces niet versnellen of verkorten.” Mark de Jong, examenmanager bij CBR

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

In coronatijd konden veel examens niet doorgaan, waardoor er lange wachtlijsten zijn ontstaan. Die moeten nu worden weggewerkt, maar dat valt niet mee. De Jong: "Examens zal je altijd een-op-een moeten afnemen. Je kunt het niet versnellen of verkorten of in één auto twee mensen tegelijk examineren."

Om te zorgen dat mensen binnen redelijke termijnen hun praktijkexamen kunnen doen, is het CBR in deze krappe arbeidsmarkt hard op zoek naar extra personeel. "We zijn monopolist. Examenkandidaten kunnen alleen bij ons terecht, dus ze moeten op tijd en juist worden beoordeeld. Die klantvriendelijkheid is heel belangrijk."

Als andere uitdagingen noemt De Jong technologische ontwikkelingen en de veranderende maatschappij. "Steeds meer auto's zijn uitgerust met veiligheidssystemen, daar ligt een kans in het onderzoek naar rijvaardigheid. We willen graag met onze tijd meegaan."