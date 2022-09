Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Ilza Keeman (32), suikerartiest en eigenaar van een koekjesatelier.

Wie: Ilza Keeman

Ilza Keeman Wat: Suikerartiest en eigenaar Koekatelier

Suikerartiest en eigenaar Koekatelier Belangrijkste baktip: Volg het recept!

Ilza Keeman is opgeleid als productontwikkelaar, maar zet haar kennis als ingenieur op een bijzondere manier in: namelijk als suikerartiest en eigenaar van een koekatelier.

Toen ze thuis kwam te zitten na een pittige periode op haar vorige werk, begon ze als hobby koekjes te bakken. Het begon kleinschalig totdat ze besloot met een 3D-printer haar eigen koekuitstekers te ontwikkelen. "Mensen op Instagram kregen lucht van mijn zelf ontworpen suikergoed, en toen is mijn bedrijf Koekatelier ontstaan."

“Ontzettend leuk dat mijn technische achtergrond als engineer, mijn liefde voor koekjes bakken en het ondernemerschap samenkomen in dit werk.” Ilza Keeman, suikerartiest

Koekontwerpen uit de 3D-printer

Het koekatelier van Keeman zorgt ervoor dat ondernemers in de bakindustrie gemakkelijk teksten en afbeeldingen op koekjes kunnen maken. Daarvoor levert Keeman stempels en uitstekers uit eigen collectie.

Ook bakt ze er zelf nog steeds flink op los. "Elk design moet natuurlijk getest worden", zegt ze. "Ik werk eerst ideeën uit en maak er tekeningen van. Deze zet ik om naar een 3D-model en vertaal ik naar een printopdracht." Vervolgens bakt ze er koekjes mee. Als het nodig is, past ze het ontwerp nog aan. De uiteindelijke versie fotografeert ze en plaatst ze in haar webshop.

De koekjes die Keeman bakt en ontwerpt worden gegeten op zakelijke events van bijvoorbeeld grote modemerken, maar ook op verjaardagen, bij geboortes, jubilea en trouwerijen. Keeman: "Voor mijn gevoel lever ik altijd een kleine bijdrage aan de feestvreugde!" De reactie die Keeman het vaakst krijgt? Lachend: "Dat de koekjes eigenlijk veel te mooi zijn om op te eten."

Lange dagen

De machines in haar koekatelier aan huis draaien zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Keeman zelf zit ook niet graag stil. Nog voor het ontbijt haalt ze producten uit de machines en laadt ze nieuwe producten in. Naast ontwerpen en bakken vragen marketing en administratie ook veel aandacht.

"Ik maak lange dagen", zegt ze. "Maar ik vind het ontzettend leuk dat mijn technische achtergrond als engineer, mijn liefde voor koekjes bakken en het ondernemerschap samenkomen in dit werk." Ook het contact met bakkers is volgens haar reuzegezellig. "Ik moet wel oppassen dat ik niet net als de machines 24/7 doorga."

Meditatief bakken

Bakken kan volgens Keeman - net als schilderen, puzzelen en yoga - een vorm van meditatie zijn die helpt om geestelijk gezond te blijven. "Je wordt er creatief van. Het is ook een uitlaatklep, waarmee je verbinding kunt maken met je omgeving. Je deelt het eindresultaat immers met anderen."

Keeman is ook bezig met het ontwikkelen van een online bakcursus. Op haar website deelt ze al veel baktips. Als ze er nu meteen eentje moet geven is dat: 'volg het recept'. Keeman: "Bakken is precisiewerk. Maar met wat geduld en een gezond portie enthousiasme kan iedereen het."

Haar eigen favoriete koekje is er een die ze zelf nooit bakt: de macaron. En het gekste koekje dat ze heeft ontworpen? Ze denkt na. "Dat ga ik hier niet zeggen. Laten we het erop houden dat het koekvormpjes waren voor een over de top vrijgezellenfeestje! Hahaha."