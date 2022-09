Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Petry Huisman (62), gezichtsfitnessinstructeur.

Wie: Petry Huisman

Petry Huisman Wat: Gezichtsfitnessinstructeur

Gezichtsfitnessinstructeur Oefening tegen dubbele onderkin: Steek je tong ver uit en beweeg hem tien keer om de beurt richting je kin en je neus.

Fitnessen om het lichaam strak, jong en gezond te houden: dat kennen we wel. Maar wist je dat er ook zoiets bestond als fitness voor het gezicht? Volgens kenners goed voor een frisse blik, een goed humeur en het gaat rimpels tegen. Ook kunnen de oefeningen helpen bij droge en geïrriteerde ogen na langdurig schermgebruik.

De oefeningen zorgen voor een betere doorbloeding van het gezicht, dat zo'n 46 spieren telt. Onder andere ouderenbond ANBO raadt aan regelmatig deze gezichtsspieroefeningen uit te voeren. Petry Huisman doet het dagelijks, ze heeft er namelijk haar beroep van gemaakt. Naast pilates- en powerwalkinglessen geeft ze workshops gezichtsfitness.

“Tijdens mijn workshops is het sowieso vaak lachen en gieren, omdat mensen het grappig vinden om al die gezichten te trekken.” Petry Huisman

Een cursus gezichtsgymnastiek

Huisman begon zich te interesseren in gezichtsfitness toen bij haar de eerste rimpels verschenen. "Ik was rond de veertig en omdat ik in het verleden ernstig ziek ben geweest, wilde ik niet iets in mijn lichaam spuiten."

Onderzoek op internet bracht haar bij een docent in Amersfoort, bij wie ze een proefles volgde. Na drie maanden dagelijks thuis oefeningen doen was ze overtuigd van de methode. Ze besloot een hele cursus gezichtsgymnastiek te volgen. Hierna ontwikkelde ze een eigen methode en inmiddels geeft ze workshops op verjaardagen, bij bedrijfsuitjes en aan vriendengroepen.

Haar klanten zijn voornamelijk vrouwen. Maar een keer stond ze voor een hele groep mannelijke collega's. "Dat ging per ongeluk. Ze hadden een andere workshop geboekt en die viel uit, dus moesten ze last minute iets bedenken. Dat werd gezichtsfitness." Het was even doorzetten, herinnert Huisman zich, maar tegen het einde van de workshop was zelfs de grootste bromkont mee.

Volgens Huisman zijn de resultaten van dagelijks gezichtsfitness beoefenen meervoudig. "Je gezicht krijgt een levendige uitstraling, omdat je bewust je spieren gebruikt en traint. De rimpels die je al hebt, zullen minder diep worden, omdat je spieren korter en dikker worden. En de doorbloeding van de huid wordt beter, waardoor je een mooie 'glow' krijgt."

Wangen in vorm door glimlachen

De grote glimlach van oor tot oor is volgens Huisman een goede oefening om je wangen goed in vorm te houden. "Naarmate je ouder wordt, gaat de gezichtshuid hangen en kunnen hangwangen of hamsterwangen ontstaan", legt ze uit. "Dat kun je deels verhelpen door te glimlachen van oor tot oor, de lippen op elkaar. Vijf seconden vasthouden en een seconde los, en dan vijf keer achter elkaar."

Tegen een dubbele onderkin helpt het volgens de gezichtsfitnessinstructeur om je tong zo ver mogelijk uit te steken en achter elkaar richting het puntje van je neus en naar je kin te bewegen. Voorwaarde is wel dat je de oefeningen dagelijks doet, en daarnaast ook gezond eet en genoeg water drinkt.

Een bijkomend effect van gezichtsfitness is dat het volgens Huisman je humeur positief beïnvloedt. "Tijdens mijn workshops is het sowieso vaak lachen en gieren, omdat mensen het grappig vinden om al die gezichten te trekken."

Maar een glimlach opzetten, ook al voel je je niet vrolijk, zorgt er volgens haar ook voor dat je gelukshormonen aanmaakt. Huisman: "Probeer het maar eens. Ga op een dag dat je je een beetje sip voelt voor de spiegel staan en glimlach naar jezelf. Misschien barst je uiteindelijk zelfs wel in lachen uit en voel je je een stuk beter."