Het studiejaar is weer begonnen: voor veel studenten betekent dat niet alleen studeren en feesten, maar ook aan de toekomst werken. Want is alleen een diploma nog voldoende voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt? Of is het slim om te investeren in een bestuursjaar, vrijwilligerswerk en (extra) stages? Experts leggen het je uit.

Veel studenten doen iets naast hun studie, zoals vrijwilligerswerk of een bijbaan. Deze activiteiten worden ook wel nevenfuncties genoemd.

Vaak kunnen studenten op die manier geld verdienen, maar ook hun cv oppoetsen. "In algemene zin zijn nevenfuncties altijd een goed idee", zegt Jesse Geul, recruiter en sollicitatietrainer. "Bij een sollicitatie concurreer je altijd met anderen. Een of meerdere nevenfuncties kunnen je helpen om je te onderscheiden van de rest."

Tenminste, opvallen tussen andere sollicitanten werkt alleen als de nevenfunctie goed is omschreven op het cv, legt Geul uit. "Stel je bent preses bij een studentenvereniging, dan kan dit nuttig zijn op je cv. Maar je moet er niet van uitgaan dat iedereen weet wat het woord 'preses' betekent. Het kan best zijn dat de recruiter je cv aan de kant schuift, omdat die niet weet dat het Latijn is voor 'voorzitter'. Houd hier dus rekening mee en geef een beschrijving van de functie."

Lidmaatschap studentenvereniging kan goed voor je netwerk zijn

Vroeger vonden werkgevers het trouwens belangrijker dat een sollicitant bij een studentenvereniging zat dan tegenwoordig, valt Geul op. "Veel bedrijven lijken er minder waarde aan te hechten."

Dit betekent niet dat lid worden van een studentenvereniging niets meer toevoegt aan je toekomstige succes op de arbeidsmarkt. "Ik kan niet ontkennen dat het goed is voor je netwerk", stelt Geul. "Maar ik zie dat bedrijven steeds vaker zoeken naar diversiteit. Dat betekent dus dat ze niet alleen maar kunnen gaan voor de perfecte studenten die cum laude afstuderen en bij studentenverenigingen zitten."

“Bij een stage of een bijbaan kom je erachter of het werk wel bij je past.” Jessica den Ouden, loopbaancoach

Om hier verandering te brengen, kijken recruiters steeds vaker ook naar andere werkervaring. "Vrijwilligerswerk laat bijvoorbeeld zien dat je maatschappelijk betrokken bent", zegt loopbaancoach Jessica den Ouden. "Een baan in de horeca laat zien dat je weet hoe je met (vervelende) klanten om kan gaan. En zelfs een baan als pizzabezorger kan goed op je cv staan. Het laat zien dat jij je waarschijnlijk goed aan deadlines kan houden." Een nevenfunctie hoeft dus niet prestigieus te zijn, het ligt er maar net aan hoe de starter of de student die verkoopt op het cv.

Je mentale gezondheid staat voorop

Als je wil bij het solliciteren wil opvallen, helpt het ook om een stage in het verlengde van je opleiding te doen. "Dan heb je al geproefd van het werkveld en heb je dus al meer toepasselijke werkervaring dan de andere sollicitanten", zegt Den Ouden. "Het is ook goed voor je eigen ontwikkeling. Bij een stage of een bijbaan kom je erachter of het werk wel bij je past."

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat studenten helemaal geen tijd voor dergelijke nevenfuncties hebben. Ze zijn bijvoorbeeld naast hun studie mantelzorger of moeten zelf hun studie betalen. "Zij hoeven nu niet in paniek te raken. Het is niet zo dat je hiermee achterloopt op andere studenten", benadrukt de loopbaancoach. "Je mentale gezondheid staat voorop. Zorg er dus voor dat de balans tussen werk, privé en de studie op orde is. Je wil niet overspannen raken voordat je aan je eerste baan begint", zegt Den Ouden.

“Elke starter heeft het moeilijk, dus alle kleine beetjes helpen.” Jesse Geul, sollicitatietrainer

Daarnaast kunnen deze studenten hun werk ook in hun voordeel gebruiken, vertelt Geul. "Als je op je cv zet dat je 24 uur per week pizzabezorger was omdat je zo je studie kon betalen, dan haal je meer punten bij de recruiter dan de voorzitter van een studentenvereniging." Het laat namelijk zien dat je doorzettingsvermogen hebt en verantwoordelijkheid durft te nemen. "Dat vindt iedere werkgever aantrekkelijk, maar lieg hier niet over. Op je cv moet je altijd de waarheid vertellen."

Investeer in je netwerk

Maar let wel op dat de nevenfuncties op je cv passen bij de functies waarop je solliciteert. Den Ouden: "Stel, ze zoeken iemand die goed kan samenwerken. Benadruk dan vooral de rol die je als barman in een team hebt gespeeld en niet alleen dat je biertjes hebt getapt. Op deze manier val je op."

Toch is de nevenfunctie naast je studie niet heiligmakend voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt, stelt Geul. "Tuurlijk, het helpt wel. Elke starter heeft het moeilijk, dus alle kleine beetjes helpen. Maar zodra je de eerste baan binnen hebt, maken de nevenfuncties eigenlijk niet meer uit."

Hij adviseert daarom om vooral te investeren in je netwerk. "Dit hoeft niet per se bij een studentenvereniging. Er zijn duizend andere manieren om tijdens je studie een netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld via de sportclub, een stage of gewoon medestudenten. Een goed netwerk is écht een gouden greep in je toekomstige carrière. Je netwerk kan je namelijk verder helpen."