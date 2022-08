Look-a-likes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Mariska Boer, geldcoach voor kinderen.

Wie: Mariska Boer

Mariska Boer Wat: kindergeldcoach

kindergeldcoach Vooroordeel: "Dat het vervelend is om verstandig om te gaan met geld. Mijn klanten ervaren het vaak juist als leuk!"

Financieel adviseur en kindergeldcoach Mariska Boer had als klein meisje al een grote interesse voor geld. "Ik had speciale spaarpotjes en telde regelmatig mijn zakgeld. Ik kom uit een echt ondernemersgezin van harde werkers. Mijn ouders hebben alles zelf opgebouwd. Daarom ben ik zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid zelf ook belangrijk gaan vinden."

Een goede financiële opvoeding begint volgens Boer dan ook al vanaf de geboorte en is zowel de verantwoordelijkheid van ouders als het onderwijs.

Financiële opvoeding nodig op school

Veel mensen zijn zich niet bewust van het belang van een goede financiële opvoeding. "Ook op scholen wordt er nog veel te weinig over gesproken", zegt Boer. "Ik hoop dat scholen ooit het onderwerp financiën echt in het lesprogramma gaan verwerken." Want de gevolgen van een slechte of ontbrekende financiële opvoeding zijn al op vroege leeftijd zichtbaar. Boer: "Er zijn te veel achttienjarigen met schulden, omdat ze verkeerde keuzes maken."

Dergelijke problemen zijn volgens Boer te herleiden tot onder meer de thuissituatie en hoe de ouders zelf omgaan met geld. "Deze jongeren hebben vaak van huis uit niet meegekregen hoe je verstandig met geld omgaat." Om zelf aan een oplossing mee te werken, is Boer - naast haar werk als financieel adviseur - ook kindergeldcoach. Daarbij geeft ze ouders voorlichting over financiële opvoeding en komt ze langs op scholen.

'Jongeren raken snel het overzicht kwijt'

Volwassenen gaan er namelijk te vaak van uit dat kinderen al van nature met geldkunnen omgaan, stelt Boer. "Maar kinderen en jongeren raken snel het overzicht kwijt. Zeker door giraal geld, het geld dat op de bankrekening staat", weet de kindergeldcoach. "En één verkeerde keuze kan al voor geldproblemen of zelfs schulden zorgen. Dit geeft vervolgens weer spanningen en stress. Wat ten eerste niet gezond is en ten tweede tot een vicieuze cirkel kan leiden. Want als je gestrest bent, ben je eerder geneigd verkeerde keuzes te maken."

Een veel geziene tactiek van mensen met geldproblemen is volgens Boer dat het ene financiële gat met het andere wordt gedicht. Hierdoor blijven de schulden bestaan en worden ze vaak alleen maar groter.

“Het moeilijke is dat jongeren met geldproblemen zich vaak schamen.” Mariska Boer, kindergeldcoach

Boer heeft al veel jongeren met schulden kunnen helpen en heeft een grote toolkit voor ze ontwikkeld om beter met geld te leren omgaan. Zo biedt ze doeopdrachten en een geldtypetest aan om te zien hoe iemand met geld omgaat. Bij deze test is elk type een ander dier, zoals een shop-till-you-dropekster. Binnenkort verschijnt er een geïllustreerd kinderboek over omgaan met geld met een bijpassend online lesprogramma. "Er is genoeg hulp beschikbaar. Maar het moeilijke is dat jongeren met geldproblemen zich vaak schamen. Dat maakt de drempel om hulp te vragen hoog."

Bovendien bestaat het vooroordeel dat verstandig met geld omgaan een vervelende bezigheid is, stelt Boer. Maar in de praktijk ziet ze het tegendeel: de kinderen en ouders vinden het vaak juist erg leuk om aan de slag te gaan met de opdrachten. Boer: "En ook de ouders ervaren een grote opluchting, omdat ze zich meer bewust zijn van hoe ze met hun kinderen over geld kunnen praten en hen kunnen helpen."