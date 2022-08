Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Bori Wintermans, expatexpert.

Bori Wintermans was tien jaar oud toen ze gevraagd werd de Japanse keizer Akihito tijdens zijn officiële bezoek aan Hongarije welkom te heten in haar geboortestad Boedapest. "Daar begon mijn interesse in internationale betrekkingen", zegt ze.

Inmiddels is Wintermans volwassen en werkzaam als expatexpert. "Ik denk niet dat iemand geboren wordt met het idee om expatexpert te worden. Ik kende dat beroep eerst ook helemaal niet." Maar het bleek haar op het lijf geschreven. Interactie met culturen, talen leren, gastvrijheid - veel van haar interesses en kwaliteiten kwamen erin samen.

Omdat Wintermans zeven jaar geleden naar Nederland verhuisde, kan ze zich goed inleven in de issues die er bij expats leven. Bijvoorbeeld het snel verkrijgen van een BSN, een bankrekening afsluiten, een legale en betaalbare woning vinden en andere administratieve zaken regelen. Ze probeert haar klanten hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Wintermans: "Als nieuwkomer kan je ook heel snel doelwit worden van mensen die gebruikmaken van het feit dat je nog niet goed geïnformeerd bent of de taal niet spreekt."

In goede handen

Sommige van haar expats zijn überhaupt nog nooit in Europa geweest. Zij moeten een contract tekenen, zonder dat ze een idee hebben waar ze terecht gaan komen. Dit proces gaat volgens Wintermans niet altijd helemaal goed. Zo zijn er bedrijven die er gewoon extra geld tegenaan gooien en denken dat daar alle problemen van de expat mee opgelost zijn.

Maar volgens Wintermans zorgen juist persoonlijke aandacht en begeleiding ervoor dat een expat goed kan aarden en geen "breakdown" krijgt door de grote verhuizing. "Mensen moeten weten dat ze in goede handen zijn."

“Iemand uit Zuid-Amerika zal eerder vragen wat je moet weten over de verwarming dan iemand uit Rusland.”

De vragen die expats hebben, verschillen per afkomst. Wintermans: "Iemand uit het Midden-Oosten zal meer vragen hebben over belasting dan iemand die uit Denemarken verhuist. En iemand uit Zuid-Amerika zal eerder vragen wat je moet weten over de verwarming dan iemand uit Rusland."

De berichtjes en vragen stromen de hele dag binnen. "'s Avonds en 's nachts doe ik mijn telefoon dan ook altijd op de vliegtuigstand!", lacht Wintermans.

Corona-uitdagingen

De afgelopen coronajaren waren voor haar een extra grote uitdaging. "Er zijn keren geweest dat we bijna een contract moesten annuleren." Bijvoorbeeld toen het erom spande of een nieuwe collega nog op het nippertje uit Colombia kon overvliegen, voordat het vliegveld voor zes maanden dichtging. "We hebben letterlijk de allerlaatste Europese vlucht van vijf voor twaalf middernacht voor hem kunnen boeken. Het vliegveld sloot om 0.00 uur."

Voor mensen die zelf willen helpen om een expat zich thuis te laten voelen in Nederland heeft Wintermans een tip: schakel niet over naar het Engels als je hoort dat iemand gebrekkig Nederlands praat. Diegene wil juist oefenen en zal steeds meer zelfvertrouwen krijgen, als je juist het gesprek in het Nederlands aangaat.

Aan expats wil ze meegeven: "When in Rome, do as the Romans do. Neem een fiets, leef de Nederlandse leefstijl. Zo ontmoet je ook het snelst nieuwe, lokale vrienden."