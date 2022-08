Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Diederik op Aruba.

Wie: Diederik Kemmerling

Diederik Kemmerling Functie: eigenaar van marketingbureau The Lab

eigenaar van marketingbureau The Lab Waar: Oranjestad, Aruba

Oranjestad, Aruba Sinds: 2012

Hoe ben je in Aruba terechtgekomen?

"Toen ik klaar was met de hotelschool heb ik een jaar op Aruba gewerkt. Daarna wilde ik weer terug naar Nederland, omdat ik het eiland toch wel erg klein vond. Aruba is ongeveer even groot als Texel. Ik wilde weer lekker uit kunnen gaan in Amsterdam, ik miste de grote stad. Dus toen ben ik verder gaan studeren in Nederland en heb ik daarna een tijd bij Douwe Egberts gewerkt op de marketingafdeling."

"Maar toen begon het toch weer te kriebelen. Nadat ik net een huis had gekocht, ben ik - tegen alle adviezen van mijn omgeving in - toch weer naar Aruba gegaan."

Wat vind je zo leuk aan het eiland?

"In Nederland werken de meeste mensen van negen tot vijf, gaan daarna snel langs de Albert Heijn, kijken na het eten tv en gaan vervolgens naar bed. In de winter speelt het leven zich binnen af. Ik miste het vrije leven en het buitenleven heel erg."

"Op Aruba ben je heel het jaar zoveel mogelijk buiten. Daarnaast zijn de mensen hier een stuk positiever en vrolijker, zelfs hun werk doen ze met plezier. Dat is zo anders in Nederland, waar je 's ochtends in de miezerregen naar het station gaat om daar met z'n allen chagrijnig op de trein te wachten."

Is er nog iets waar je aan moest wennen?

"Ik kan soms best ongeduldig zijn. Omdat bepaalde dingen hier lang kunnen duren, is dat weleens lastig. Zeker als je een bedrijf begint. Het papierwerk gaat gewoon nog met papieren formulieren. Die moet je eerst ophalen, invullen en vervolgens weer inleveren. Voordat dat allemaal geregeld is, ben je weken verder."

"Op het eiland is het ook ons-kent-ons. Als je nog geen contacten hebt, is het lastig om ertussen te komen. Maar als je eenmaal mensen kent, gaan er meteen allerlei deuren voor je open. Ze zijn trouwens wel wat terughoudend als het aankomt op samenwerken met Nederlanders. Veel mensen die hierheen komen, gaan ook weer weg. Ze wachten dus eerst af of je wel van plan bent te blijven voor ze een samenwerking aangaan."

Was je altijd van plan om lang te blijven?

"Nee, ik wilde eerst zien hoelang het leuk zou blijven. Inmiddels zit ik hier al tien jaar. Ik heb een online marketingbureau opgezet, The Lab, dat inmiddels behoorlijk groot is. We hebben een kantoor op Aruba met tien mensen en op Curaçao zitten vijf collega's. We doen onder meer de marketing van de eilanden. Ik ben helemaal gesetteld, ben getrouwd met een Arubaanse en we hebben samen een zoontje van twee jaar."

Wat mis je het meest aan Nederland naast je familie en vrienden?

"Hier kun je niet echt gevarieerd uit eten, alles is een beetje hetzelfde. Ik mis de Thaise en Vietnamese restaurantjes die je in Nederland hebt. Dat vindt mijn vrouw ook zo leuk aan Nederland, dat je in de stad zoveel verschillende restaurants en keukens kunt proberen. Ik mis het ook om even met vrienden naar het terras te gaan of naar een festival."

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"Ik werk best veel en ben vaak ik het weekend ook nog bezig. Maar als ik vrij heb, ben ik eigenlijk al wel op het water te vinden met de boot en ik ga regelmatig kiten. Ik probeer ook zoveel mogelijk tijd met mijn zoontje door te brengen. Ik ben graag bezig en ben laatst met iets nieuws begonnen: een pilotenopleiding, waarvoor ik uiteindelijk in Amerika examen moet doen. Daarna mag ik kleine vliegtuigen besturen."

Blijven jullie voorlopig op Aruba?

"Mijn ouders vinden het erg jammer dat we zo ver weg wonen. Het zou kunnen dat we op den duur ook een huis in Nederland kopen, zodat we daar wat vaker kunnen zijn. Maar ik denk niet dat ik ooit nog helemaal terugga, het leven bevalt me hier veel te goed."