Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Fay Loren, burlesqueartiest.

Wie: Fay Loren

Fay Loren Wat: Burlesqueartiest

Burlesqueartiest Bekendste act: De 'champagneact'

Op haar zestiende liep Fay Loren bij toeval een burlesqueshow binnen. Daar was ze direct zo onder de indruk van de danseressen, dat ze ter plekke besloot dat zij ook burlesqueartiest wilde worden. Ze moest tot haar achttiende wachten tot ze zelf een show mocht opvoeren. Maar ze kon wel alvast achter de schermen aan de slag via een kennis van haar ouders.

Wat haar zo aantrok in burlesque? "Burlesque viert vrouwelijkheid, en laat zien hoe daarbij kracht en feminiene energie perfect samengaan."

Burlesque is een sensuele dans die is ontstaan in de jaren twintig in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot strippers gaan burlesqueartiesten nooit helemaal naakt. "We ontdoen ons op een sensuele manier van ons kostuum", vertelt Loren. "Maar we houden altijd nog een broekje en tepelkwasten aan."

Daarnaast is burlesque volgens haar ook niet specifiek gericht op de mannelijke bezoekers, zoals strippen dat vaak wel is. "Ons doel is om mannen en vrouwen te inspireren en zich sensueel te laten voelen."

Moeder en oma als grootste fans

"Toen ik net begon, moest ik nog vaak uitleggen aan mensen wat burlesque precies inhoudt", herinnert Loren zich. "Maar nu weten meer mensen wat het is en staat het ook echt bekend als een vorm van female empowerment."

Haar eigen moeder was al vanaf het moment dat Loren begon als burlesqueartiest enorm enthousiast. Ook haar oma is vaak komen kijken. "De eerste keer dat zij kwam, is ze tot vier uur 's nachts gebleven! Zo geweldig vond ze het."

Inmiddels danst Loren niet alleen maar op feestjes en in theaters in Nederland, maar heeft ze bijvoorbeeld ook al op het podium gestaan in Las Vegas, Istanboel, Parijs en Montreal. Maar ook trad ze op in Algerije, waar ze de allereerste burlesqueartiest was die daar ooit optrad.

"Ik houd erg van de energie die een optreden je kan geven", zegt ze. "Vaak word ik ook geboekt door vrouwen. Je kunt zien dat zij geïnspireerd zijn door mijn show om ook hun eigen sensualiteit verder te ontdekken en te worden wie ze willen zijn."

“Vaak krijg ik te horen dat mensen helemaal zijn meegevoerd in een droomwereld en zich bijvoorbeeld in een oude Hollywoodfilm waanden.” Fay Loren, burlesqueartiest

Zelf eindverantwoordelijk voor de hele show

Een van de bekendste acts van Loren is de 'champagneact'. Daarbij zit ze - vaak tijdens een dinershow - in een enorm champagneglas en danst. "Er mag gejoeld, geschreeuwd en geklapt worden en dat gebeurt ook. Vaak krijg ik te horen dat mensen helemaal zijn meegevoerd in een droomwereld en zich bijvoorbeeld in een oude Hollywoodfilm waanden."

Wat burlesque volgens haar nog meer bijzonder maakt, is dat de artiest eindverantwoordelijk is voor haar gehele eigen show. "Bij veel andere dansvormen is de danseres enkel de uitvoerder. Maar in burlesque ontwikkel ik zelf mijn acts, regel ik mijn eigen opdrachten en doe ik de shows."

Deze zelfstandigheid brengt soms ook onzekerheden met zich mee. "De ene maand heb je het heel rustig, de andere maand weer druk. Daar moet je wel tegen kunnen." Haar toekomstdroom is een theatershow over burlesque te bedenken en op te voeren. "Met optredens van verschillende burlesqueartiesten en dansers uit andere disciplines."