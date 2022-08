In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Met de tropische weersverwachtingen van de komende dagen zoeken veel mensen het liefst verkoeling in het water. Zo ook de 49-jarige Cathy Samé Lottin uit Breukelen.

Al staat ze meer op het water en is ze stiekem gewoon aan het werk. Want zodra het zonnetje schijnt, haalt deze supdocent haar board tevoorschijn om een rondje te suppen.

Hoewel de meesten er tegenop zien om met het warme weer aan het werk te zijn, is dat voor Samé Lottin wel anders. "Ik voel me al bevoorrecht dat ik het werken mag noemen. Met mooi weer wil ik niets liever dan op het water zijn, dus het is voor mij absoluut geen straf", vertelt ze. "Zeker niet als ik daar anderen blij mee maak."

“Je bent op het water, het is lekker warm, je hoort de vogeltjes om je heen en je bent in de natuur. Ik noem het zelf een minivakantie op het water.” Cathy Samé Lottin

Het water heeft iets magisch

Al van kinds af is ze gek op water, zee en strand. "Ik weet nog dat ik voor het eerst bootjes zag op de Maas. Ik speelde zelf altijd in bad met bootjes. Het water heeft iets magisch voor mij. Zodra ik op mijn board stap, voelt het alsof alle spanning van me afglijdt. Dat is heel ontspannend, terwijl je toch behoorlijk fysiek bezig bent."

Toen Samé Lottin in 2014 nog in Zandvoort woonde, ontdekte ze het suppen. "Het beviel zo goed, dat ik heel wat uurtjes op het water doorbracht." Toen ze in coronatijd niks te doen had, was ze vaak op het water te vinden. "Ik ben toen door de jachthaven gevraagd of ik suples wilde geven. Ik had verder toch niks te doen, want we mochten vanwege de coronamaatregelen vrij weinig. Toen heb ik de hele zomer groepen lesgegeven. En dat is zo goed bevallen, dat ik het ben blijven doen."

Seizoen begint zodra het 20 graden is

Naast gewone lessen geeft Samé Lottin ook supyoga. "Simpele yogaoefeningen zijn op een board ineens veel moeilijker. We doen veel op handen en voeten. Staan probeer ik te vermijden, omdat de kans dan groter is dat iemand valt. Dat is in een grote plas niet erg, maar wel als je dicht op elkaar zit", legt ze uit. Volgens haar zijn de lessen heel ontspannend. "Je bent op het water, het is lekker warm, je hoort de vogeltjes om je heen en je bent in de natuur. Ik noem het zelf een minivakantie op het water. Zo ervaar ik dat."

Zodra het buiten 20 graden is, begint haar supseizoen. "Dat is meestal rond mei." Tot en met september gaat ze dagelijks met groepen het water op. "Zelf sup ik in de winter door, maar dan heb ik een speciaal pak aan. Wellicht is dat iets voor de toekomst om in uit te breiden, maar ik ben in het najaar ook druk genoeg met andere dingen."

Zo geeft ze ook yogalessen binnen en is ze masseuse, oefentherapeut Mensendieck en stress- en burn-outcoach. "Kort nadat ik met de suplessen was begonnen, vond ik op een paar minuten van mijn huis een plek waar ik de boards kan opslaan, yogales kan geven en een aparte ruimte heb om te masseren. Zo ben ik het hele jaar bezig met wat ik het liefste doe."