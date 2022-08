Op zoek naar een nieuwe baan of wil je jezelf zakelijk profileren? Dat kan het sociale medium LinkedIn hierbij helpen. Maar hoe werkt dit platform en welke valkuilen moet je vermijden? Floor Nobels, recruitment business partner, en LinkedIn-expert Corinne Keijzer leggen het uit.

Veel mensen onderschatten de waarde van LinkedIn, vertelt Nobels. "Het is echt een platform waarbij je oogst wat je zaait. Je kan er een nieuwe baan vinden, nieuwe klanten binnenhalen of de juiste sollicitanten voor een vacature ontdekken. Maar je moet er wel tijd in steken."

LinkedIn is - in tegenstelling tot Instagram, Facebook en TikTok - een zakelijk online platform en wordt gebruikt door bedrijven en particulieren. Het is kort gezegd een digitaal cv, waar al je werkervaring staat vermeld. "Maar het is vooral je visitekaartje", zegt Keijzer, auteur van Meer succes met LinkedIn! " Als je ergens solliciteert, dan zoeken recruiters je als eerste op op LinkedIn. Zorg er dus voor dat je pagina up-to-date is."

“Als je het op een verjaardag kan vertellen, dan kan het ook op LinkedIn.” Floor Nobels, recruitment business partner

Een recruiter kan direct zien of je moeite in je LinkedIn-profiel hebt gestoken. "Zorg ervoor dat je werkervaring is bijgewerkt en je ook een recente foto hebt", vertelt Keijzer. "Ga dan voor een goede zakelijke foto en vermijd foto's met huisdieren of vrienden." Dit betekent niet dat je foto een saaie paspoortfoto moet zijn. "Je mag best lachen en een kleurrijke achtergrond gebruiken. Het belangrijkste is dat je er duidelijk op staat."

Wees actief op LinkedIn

Daarnaast is het belangrijk om écht actief te worden op het platform en niet alleen op het cv-gedeelte te focussen, stelt Nobels. "Ik merk vaak dat mensen niet snel een bericht over hun werk durven te plaatsen. Ze denken dat het niet goed genoeg is. Maar ieder bericht is goed, zolang je er zelf achter staat."

Ze adviseert om LinkedIn echt te gebruiken om jezelf te presenteren. "Zelfs als je een andere mening hebt dan anderen, kan je het prima op LinkedIn plaatsen. Het laat zien wie je bent en daar moet je ook achter staan."

Bij het plaatsen van berichten op LinkedIn houdt Nobels het volgende ezelsbruggetje aan: "Als je het op een verjaardag kan vertellen, dan kan het ook op LinkedIn. Op een verjaardag begin je ook niet opeens uit het niets over een zwaar politiek onderwerp. Maar hou het wel zakelijk en begin niet over kinderen."

Keijzer adviseert om ook niet zomaar in een discussie te duiken. "Een schoenmaker moet wel bij zijn leest blijven. Discussieer dus niet over onderwerpen waar je weinig verstand van hebt. Je toekomstige werkgever kan namelijk ook meelezen en dit schrikt misschien af."

Investeer in je netwerk

Een bericht bereikt meer mensen dan je in eerste instantie verwacht. "Dat is het mooie van LinkedIn. Mensen buiten je netwerk kunnen je berichten ook zien. Stel, je bent op zoek naar een baan. Dan zullen tientallen tot honderden mensen je bericht zien. De kans is dan veel groter dat iemand je verder helpt dan wanneer je iemand op het schoolplein vraagt", zegt Nobels.

Zorg er dus voor dat je de juiste mensen in je netwerk hebt, zegt Keijzer. "Zoek dus mensen die in jouw sector werken, dezelfde baan hebben of misschien wel bij je toekomstige werkgever werken."

Dat betekent dat je mensen toevoegt die je niet persoonlijk kent. Nobels: "Leg dan uit hoe je die persoon hebt gevonden, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke connectie, en waarom je met die persoon wil connecten. Dan weet de ander gelijk waar hij of zij je mee kan helpen."

Duidelijk en doelgericht zijn

LinkedIn werkt volgens Nobels via het sinterklaasprincipe: "Je moet erom vragen en dan krijg je het ook." Ben je dus op zoek naar een nieuwe baan, meld dit dan duidelijk op je profiel. "Plaats een bericht met je talenten en wat voor werk je zoekt. Met een goed netwerk is er vast iemand die je kan helpen of weer diens netwerk in kan schakelen."

Gebruik in deze tekst ook kernwoorden die vaak in aansprekende vacatures voorkomen. Keijzer: "Recruiters zoeken ook op deze kernwoorden, waardoor je dus hoger in de zoekresultaten verschijnt." LinkedIn is voor recruiters net zo'n zoeksysteem als Google.

Om extra op te vallen, adviseert Keijzer om de 'open to work' sticker te gebruiken en je profiel zoveel mogelijk aan te kleden. "Plaats dus een omslagfoto. En maak bijvoorbeeld gebruik van de Cover Story. Dit is een filmpje waarin je jezelf kort voorstelt. Een ideale manier om op te vallen en direct een goed beeld van jezelf te geven."