Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt voor een groot deel af van je sector of branche en werkervaring. Hoe hoog zijn de lonen voor verschillende beroepen? Deze week: bouwkundig ingenieurs.

Het salaris van bouwkundig ingenieurs kan zeer variëren. Daarom doet het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) via het vakblad De Ingenieur mee aan een periodieke enquête naar beloningen. Uitkomsten zijn er nog niet, maar links en rechts vangt KIVI wel indicaties op.

De studie bouwkunde wordt door elf verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Deze hbo-studenten worden dan ingenieur (ing.).

Voor een universitaire opleiding bouwkunde kun je terecht bij de technische universiteiten van Delft en Eindhoven. Afgestudeerden krijgen de titel ir.

Wat ga je verdienen?

Een cao voor bouwkundig ingenieurs bestaat niet, maar wel de cao Bouw & Infra. Daarnaast is er een cao voor architectenbureaus die tot eind 2023 loopt. In deze cao is het minimale aanvangssalaris 2.450 euro bruto. Het salaris wordt hoger als ingenieurs met veel werkervaring instappen als projectcoördinator. In bouwkundig management kan het aanvangssalaris maximaal 4.760 euro bruto per maand bedragen.

NLingenieurs, de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, zegt geen standaard bedragen voor beloningen te kunnen verschaffen. Ze verwijst voor meer informatie naar de directeur van een kleiner bureau. Deze onderneming heeft een buitenlands moederbedrijf en mag geen zelfstandige woordvoerder aandragen. De directeur wil dus anoniem blijven, maar kan wel meer inzicht geven in de salarissen.

Het dochterbedrijf geeft bedrijven en overheden advies over bouwwerken, maar ook over ruimtelijke plannen en weg- en spoorinfrastructuur. "Voor een goed opgeleide ingenieur die in ons team past, ga ik uit van een startsalaris van ruwweg 3.000 euro bruto", aldus de directeur.

Hoe hoog kan het salaris worden?

De cao voor architectenbureaus biedt bouwkundig ingenieurs uitzicht op een maximummaandsalaris van 6.150 euro bruto. Daar kan nog 10 procent bij komen. Het maandsalaris kan dus oplopen tot bijna 6.770 euro.

De hoogste salarissen zijn erg afhankelijk van de ervaring en het specialisme, maar kunnen zomaar oplopen tot 90.000 euro bruto per jaar. Het eerdergenoemde adviesbureau biedt winstafhankelijke bonussen die soms even hoog zijn als meerdere maandsalarissen.

“Je haalt vooral een enorme voldoening uit de uitvoering van het werk.” Directeur van adviesbureau

Daarnaast kan ruim de helft van het personeel - als medeaandeelhouder in het moederbedrijf - gedurende de huidige winstgevende jaren nog duizenden euro's bijschrijven.

Zo'n winstdeling is zeer gebruikelijk in deze sector. In een peiling van het Technisch Weekblad onder 6.500 bètawerkers zei 70 procent van de technici in 2019 een bonus of winstdeling te ontvangen.

Wat moet en mag je voor dat salaris verrichten?

De werkweek telt 32 tot 40 uur en kan door de werknemers als behoorlijk intensief ervaren worden. In de genoemde peiling zei 45 procent van de technici een hoge werkdruk te hebben, tegenover 8 procent die een lage werkdruk ervoer.

De directeur van het adviesbureau zegt over de inhoud van het werk als ingenieur: "Je haalt vooral een enorme voldoening uit de uitvoering van het werk. Je kunt je kennis en creativiteit optimaal benutten. En je doet steeds ontdekkingen waarmee je ook een betere ingenieur wordt. Het werk wordt nooit standaard."

Daarnaast wordt het werk van ingenieurs steeds internationaler, vertelt de directeur. "We werken in een netwerk van kennisdeling, zoals bij ons met het moederbedrijf dat op veel plekken in Europa en soms daarbuiten actief is. Je mag dan oplossingen verzinnen die passen binnen de normen en culturen aldaar."