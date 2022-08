In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Met een biertje in je hand meezingen en dansen op een festival: typisch iets wat je in de zomermaanden doet. Ook de 51-jarige Els van der Straeten is regelmatig op festivals te vinden. Niet om mee te feesten, maar om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. De ene keer als verantwoordelijk coördinator op de camping en de andere keer als volgspotter de bands in het spotlicht te zetten. "Het is vermoeiend, maar het is het leukste werk wat er is", zegt Van der Straeten.

Als freelancer is ze van april tot begin september op zo'n tien tot vijftien festivals te vinden. Zo stond ze onlangs op Rock Werchter in België. "Samen met twee bevriende collega's ben ik mee verantwoordelijk voor de coördinatie van de glamping en alles wat daarmee te maken heeft. Het aansturen van verschillende teams die instaan voor het sanitair tot aan de catering en alles wat daartussen ligt is onze verantwoordelijkheid."

Hoewel Rock Werchter vier dagen duurt, logeert ze er zelf tien dagen om alles tot in de puntjes voor te bereiden. "Ik doe er alles aan zodat mensen echt kunnen genieten als ze er eenmaal zijn. Als gasten iets willen hebben, zorg ik dat het wordt geregeld. We maken dromen waar."

“Ik kom altijd kapot thuis, maar ik zit wel vol energie.” Els van der Straeten

Snoop Dogg en Golden Earring in het spotlicht

Inmiddels is ze alweer druk in de weer voor de Lokerse Feesten. Daar gaat ze niet over de camping, maar is ze als volgspotter ingehuurd. "Dat is iemand die met een volgspot een band, leadzanger of artiest in het spotlicht zet", legt ze uit. "Vanuit een klimtoren van soms wel 12 meter hoog volg ik met een fel licht bijvoorbeeld de leadzanger tijdens de show."

Noem een artiest of band en grote kans dat Van der Straeten die in het licht heeft gezet. Van Snoop Dogg tot aan Golden Earring, 50 Cent en Marco Borsato. "Dat zijn artiesten die op festivals optreden en die een lichtman hebben die voor hen de show doet. Zo'n lichtman huurt mij vervolgens in als volgspotter. We zijn altijd met meerdere spotters. De ene volgt de zanger, de ander doet de solo van de gitarist en weer iemand anders volgt iemand in een bijzonder pak."

Van der Straeten kent de show van tevoren meestal niet. Tijdens het optreden krijgt ze instructies wat ze moet doen. "Je bent daardoor de hele show volop gefocust. Ik kom altijd kapot thuis, maar ik zit wel vol energie. Zeker als wel 40.000 man onder je hebben staan springen, zingen en juichen. Dat is geweldig. Ik krijg daar een kick van."

Lichtshows in het theater

Ook in het najaar is ze druk met belichting van shows. Maar in plaats van op festivals staat ze dan in theaters, zoals bij musicals, opera's en dansvoorstellingen. "Vaak doe ik zulke shows wel alleen. Dan maak ik van tevoren een lichtplan wat ik afstem met de regisseur. Ik teken op schaal van het theater waar de lichten moeten komen te hangen en technici hangen die vervolgens op."

De programmering van zo'n lichtshow gebeurt voor een groot deel van tevoren. "Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat ik tijdens de voorstelling op het juiste moment op de juiste knop druk. Het is mijn taak om het publiek naar huis sturen met een magisch gevoel."