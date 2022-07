Wat zou jij ervan vinden als je werkgever een paar maanden per jaar aan de andere kant van de wereld een huis huurt en jij daar samen met je collega's naartoe mag om te werken? Jaarlijks boekt onlinemarketingbureau Brandfirm een huis in een Aziatisch land voor een zogenoemde workation. Personeel kan er werken en buiten werktijd met elkaar vakantie vieren.

Het idee ontstond jaren geleden in een gekke bui, vertelt marketingmanager Rachelle van Vuuren. "We zeiden tegen elkaar: we zouden eens in de winter naar Azië moeten gaan. Daar is het dan zomer, dus dat klonk goed. Het idee ging steeds meer leven." In 2016 gingen ze naar Bali en begin dit jaar werd het voor het eerst Thailand. "Alleen met corona zijn we een jaar niet gegaan."

Het concept: het bedrijf huurt voor drie maanden een groot huis in Azië en de werknemers met een vast of flexibel contract kunnen laten weten wanneer ze daar gebruik van willen maken.

Er is een maximum van vier weken, zodat iedereen de kans krijgt die kant op te gaan. Iedereen krijgt een eigen slaapkamer en badkamer en de koelkast wordt door het bedrijf gevuld. Maar de reis erheen, avondjes uit en andere uitstapjes betalen de werknemers zelf.

Hetzelfde aantal werkuren als in Nederland

En of de werknemers nou in een warm land zitten of niet: ze moeten evenveel uren maken als in Nederland. Zes van die uren moeten overlappen met de Nederlandse werktijden, zodat het klantcontact er niet onder lijdt.

"Ik ben een ochtendmens, dus voor mij betekent het dat ik vaak van 7.00 tot 9.00 uur werk. Daarna ga ik naar het strand of iets anders leuks doen en dan zit ik om 14.00 uur - dus 9.00 uur Nederlandse tijd - weer achter mijn computer voor de rest van de werkdag."

Van Vuuren en haar collega's kunnen doorgeven wanneer ze het liefst in het huis willen zitten. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met vriendschappen. "We hebben een hele vriendschappelijke werksfeer, veel collega's hebben ook buiten het werk om contact", vertelt ze.

"We selecteren daar ook echt op en stellen bijvoorbeeld na een sollicitatiegesprek aan elkaar de vraag of we met de sollicitant in een vliegtuig naar Bali of Thailand zouden willen zitten. Het antwoord op die vraag moet ja zijn, hoe goed de sollicitant verder ook is. Nieuwe collega's moeten binnen onze cultuur passen."

Wat ook helpt: alle collega's zijn jong. "De oudste is 37, maar dat is een uitschieter. Gemiddeld zijn we ongeveer 28 jaar. We zitten dus allemaal in dezelfde levensfase. Er zijn nog maar een paar collega's die kinderen hebben en die gaan gewoon minder lang." Want familieleden of vrienden verblijven niet in de villa.

Trend onder IT-bedrijven

Brandfirm is met dit concept geen uitzondering, zegt arbeidspsycholoog en coach Tosca Gort. "Het is een trend, zeker onder IT-bedrijven. Die hebben het supermoeilijk om personeel te vinden en vervolgens vast te houden, dus het is fantastisch als je werknemers zo aan je kunt binden. Daarbij hebben we de afgelopen jaren gezien dat mensen zeker in dit soort beroepen prima op afstand kunnen werken."

Niet iedereen zal te porren zijn voor zo'n reis. "Ik heb er zelf ook niet zo'n behoefte aan", zegt Gort. "Het zou ook niet passen bij mijn bedrijf, waar voornamelijk vijftigers en mensen met kinderen werken. Maar er zijn veel mensen die wel behoefte hebben aan zo'n hechte band met collega's, zeker jonge mensen. Die willen graag samen van alles beleven, voor hen is dit heel mooi."

Als bedrijf moet je volgens Gort dan ook goed beseffen dat je hiermee een bepaald type werknemer aantrekt en ander potentieel personeel mogelijk afstoot. "Dat is altijd zo bij bedrijven met een sterke cultuur."

'Voelt toch meer als vakantie dan als werk'

Gort vindt het wel belangrijk dat de workation vrijblijvend is. Werknemers mogen zich volgens haar dus niet gedwongen voelen om mee te gaan. "Het is net als bij bedrijfsfeestjes: er zijn altijd een paar mensen die nooit komen. En dat moet je accepteren."

Brandfirm doet dat ook zeker, zegt Van Vuuren. "Iedereen mag zelf bepalen wat hij doet. Er zijn bijvoorbeeld collega's die net een huis hebben gekocht of grote vakantieplannen hebben, die gaan niet mee. De reis en alle uitstapjes kosten natuurlijk wel geld. Ik denk dat ongeveer 80 procent van onze werknemers gaat."

Maar is zo'n reis met collega's dan vakantie of werk? "Toch vakantie", zegt Van Vuuren na even nadenken. "Je leeft in een bubbel en het is privé minder druk dan in Nederland, waar je in de avonden en weekenden vaak ook nog allerlei verplichtingen hebt. Zodra je je laptop openklapt, ben je echt aan het werk. Maar we doen ook veel dingen die je op vakantie doet, zoals naar het strand of naar feestjes gaan en tempels bezoeken."