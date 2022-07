In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook mensen die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter? Dit keer: Evelien Hogers, trouwfotograaf.

Van mei tot september heeft de 33-jarige Evelien Hogers bijna geen weekend vrij. Elke week staat de Amsterdamse trouwfotograaf op een andere locatie. Opvallend: ze had geen enkele ervaring als fotograaf toen ze met dit werk begon. Maar toen ze op sociale media trouwfoto's voorbij zag komen, wist ze dat ze trouwfotograaf wilde worden. "Ik wist toen nog niet eens hoe een camera werkte."

Na tal van cursussen en workshops is dat wel anders. Al na een half jaar oefenen had ze haar eerste betaalde opdracht. Een jaar later stond ze op een bruiloft in Oostenrijk. Daarna had ze de smaak zo goed te pakken dat ze besloot haar baan als verpleegkundige op te zeggen. "Ik moest in het diepe springen, anders wist ik dat ik er geen succes van kon maken."

“Ik probeer altijd op te letten waar het geluid vandaan komt. Als er hard wordt gelachen, ga ik ernaartoe.”

Hogers fotografeert inmiddels bruiloften door het hele land: van wijngaarden tot aan stranden en kastelen. Wie denkt dat ze 'even een paar plaatjes komt schieten', heeft het mis. "Ik ben gemiddeld zo'n twaalf uur op een bruiloft. Ik ben er 's ochtends al als de bruid wordt opgemaakt en haar jurk aantrekt. Meestal zijn de getuigen en de moeders daar ook bij aanwezig. Dat is prettig, want dan leren we elkaar een beetje kennen en raken ze gewend aan de camera. Uiteraard ga ik ook bij de bruidegom langs."

Trouwakte in de bramenstruik gewaaid

Vaak is Hogers daarna getuige van een bijzonder moment: de first look. "Dan ziet het stel elkaar voor het eerst in de trouwkleding", legt ze uit. "Die blikken als ze elkaar aankijken zijn zó mooi. Je voelt dan echt de liefde. Ook valt dan vaak de spanning van ze af en zie je dat ze langzaam loskomen."

Hoe onderscheidt Hogers zich van anderen? "Met spontante foto's. Ik probeer altijd op te letten waar het geluid vandaan komt. Als er hard wordt gelachen, ga ik ernaartoe. Op die manier probeer ik die onbezonnen en mooie momenten te vangen."

"Zo had ik eens een bruiloft waarbij de trouwakte in een 3 meter hoge bramenstruik waaide. Tijdens de ceremonie zette iemand er een ladder tegenaan om de trouwakte te pakken. Zulke ongeregisseerde momenten zijn het mooist."

Foto's vlak voor een overlijden

Hoewel haar agenda in de zomermaanden uitpuilt, zit rustig bijkomen in het najaar er niet in. "Dan doe ik voornamelijk zakelijke en familiefotoshoots. Soms is er nog weleens een bruiloft in de winter. Maar mensen trouwen toch het liefste met mooi weer."

Hogers maakt niet alleen foto's van trouwerijen. Ze is ook in te schakelen om foto's te maken als iemand op korte termijn overlijdt. "Die mensen willen graag omdat ze niet meer lang te leven hebben. Ze willen nog één keer het leven en de liefde vieren. Ik vind het altijd heel speciaal als ik daar onderdeel van mag zijn."

In de wintermaanden geeft ze ook strategisch advies aan bedrijven in de zorg. "Dat is de verpleegkundige in mij die ik toch nog niet helemaal los kan laten." Maar ze maakt ook tijd vrij voor haar gezin. "Ik plan vaak een maand vakantie in zodat we lekker van elkaar kunnen genieten. In de zomer ben ik natuurlijk weer aan het werk."