Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Anna Schram in Spanje.

Wie: Anna Schram

Anna Schram Functie: eigenaar van retraitecentrum La Kookaburra

eigenaar van retraitecentrum La Kookaburra Waar: natuurgebied Barranco Blanco, nabij Málaga

natuurgebied Barranco Blanco, nabij Málaga In Spanje sinds: 2018

Hoe ben je in Spanje terechtgekomen?

"In 2018 was ik herstellende van een burn-out. Ik werkte toen in de online marketing, maar merkte dat het roer om moest. Ik voelde de behoefte om in de natuur te zijn en om écht contact met mensen te hebben. Niet alleen via een scherm."

"Voordat ik in de online marketing terechtkwam, heb ik veel in de horeca gewerkt en aan de hotelschool gestudeerd. Hospitality heeft eigenlijk altijd mijn interesse gehad. Ik dacht: als ik nou zo enthousiast word van dit idee, waarom kijk ik dan niet of het mogelijk is om een bed and breakfast of kleinschalig hotel te runnen? Daar heb ik toen online naar gezocht. Zo kwam er een glamping midden in de natuur op ons pad. De eigenaren zochten mensen om het te exploiteren. Mijn partner en ik besloten die kans te pakken."

Zijn jullie toen meteen verhuisd?

"We hebben ons huis verkocht en zijn geëmigreerd. Maar we wilden wel eerst kijken of het iets voor ons zou zijn. Inmiddels is dat nu 4,5 jaar geleden en geniet ik volop van het leven in Spanje. Het avontuur begon wel eind vorig jaar weer te lonken. Bij de glamping in Alicante boden we retraites aan, met sport en ontspanning. Omdat het mij ook heel erg geholpen heeft, dacht ik: dit moeten meer mensen ervaren. Dus nu ben ik in samenwerking met coaches en yogadocenten een eigen retraitecentrum begonnen: La Kookaburra, vlak bij Málaga."

Wat vind je zo fijn aan de plek waar je nu woont?

"De natuur en omgeving houden me stabiel. Een prikkelarme omgeving heelt echt. Het mooie is dat dit een beschermd natuurgebied is. Een groot deel van het jaar mag je hier niet eens met de auto komen. Op vijf minuten hiken is een waterval te vinden. Maar je staat ook binnen een kwartier in een heel leuk dorp. Verder is Málaga maar een half uur rijden. Je hebt hier dus het beste van twee werelden. Je kunt de drukte opzoeken als je wil. Maar je wordt er niet continu mee geconfronteerd zoals in Rotterdam waar ik vandaan kom."

Voel je je inmiddels ook al een Spaanse?

"Ik kan me heel goed verstaanbaar maken in het Spaans. Veel Nederlanders die hier iets starten, kunnen na een aantal jaar nog steeds alleen 'hola' en 'cerveza' zeggen. Als je je best doet om te integreren, voel je je zoveel meer onderdeel van de gemeenschap. Inmiddels voel ik me geen toerist meer. Ook nog geen Spanjaard, maar ik ben hier wel ontzettend thuis."

“Het lukt me nu zelfs om af en toe te laat te komen, zonder dat ik daarover in de stress zit.”

Waar moest je het meest aan wennen?

"Die 'mañana, mañana'-houding die de Spanjaarden zouden hebben, bestaat echt. Als je een bedrijf runt is dat een behoorlijke uitdaging. Voor de tarieven die mijn gasten betalen, verwachten ze perfectie. Maar voor het runnen van mijn bedrijf ben ik voor een groot deel afhankelijk van de Spanjaarden. Hun werkhouding is toch net even iets anders dan die van ons Nederlanders. Ik heb altijd marge in mijn planning, maar toch levert dit me vaak stress op."

"Aan de andere kant ben ik daardoor ook een stuk rustiger geworden. Ik moest wel. Het heeft geen zin om je druk te maken, daar heb je alleen jezelf mee. Je leert ook dat de wereld niet vergaat als iets een dagje opschuift. Het lukt me nu zelfs om af en toe te laat te komen, zonder dat ik daarover in de stress zit."

Wat doe je zelf het liefst om tot rust te komen?

"Sporten vind ik een hele fijne manier om mijn hoofd leeg te maken. Ik hike bijvoorbeeld veel in de omgeving. Maar ik vind het ook heerlijk om af en toe de stad op te zoeken en in Málaga een cocktail te drinken of een visje te eten."