Manager word je meestal als je al flink wat jaren ervaring hebt. Bram van den Bersselaar (25) en Anne van Meeuwen (28) zijn nog geen dertig, maar hebben nu al een leidinggevende rol. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen, en wat vinden hun collega's er eigenlijk van?

Anne van Meeuwen (foto bovenaan) kwam als trainee binnen bij Conclusion AFAS Solutions. Ze groeide door naar consultant en is sinds begin vorige maand teamlead.

"Ik had nooit verwacht dat ik een peoplemanager wilde worden. Ik zag mezelf eerder als projectleider. Maar door mijn eigen manager werd ik heel enthousiast over de functie. Ze hielp mensen echt verder en dat wilde ik ook. Dus toen ze me vroegen of ik een eigen team van zes mensen wilde leiden, hoefde ik daar niet lang over na te denken."

"Voor mijn collega's kwam mijn opstap niet als een enorme verrassing. Als de manager afwezig was, verving ik haar al. En hoewel de helft van mijn team ouder is dan ik, heb ik nooit het gevoel gehad dat ze het als vervelend ervaren om door een jonger iemand te worden aangestuurd."

Met alle medewerkers een individueel gesprek

"Wat denk ik geholpen heeft, is dat ik met al mijn medewerkers een individueel gesprek heb gevoerd toen bekend werd dat ik als manager aan de slag ging. Ik heb toen op tafel gelegd dat het voor mij ook allemaal nieuw en spannend is. En dat ze niet de enige zijn als ze zich soms ergens onzeker over voelen."

"Zo'n gesprek voeren kan ik echt iedereen die nieuw is in een leidinggevende rol aanraden. Zeker als je vanuit je eigen team ineens de functie van manager krijgt."

"De rol van manager bevalt me heel goed. Het allerleukste vind ik om mensen verder te helpen. Om te kijken wat hun ontwikkelpunten zijn en wat ik kan betekenen om ze een stapje verder te helpen. Daar krijg ik de meeste energie van."

Bram van den Bersselaar is manager van het Customer Succes-team bij Telindus. Foto: eigen archief

'Moest bewijzen dat ik de juiste persoon was'

Bram van den Bersselaar stuurt het Customer Succes-team van het Utrechtse IT-bedrijf Telindus aan. "Ik werkte hier ongeveer driekwart jaar bij Telindus toen er een positie voor manager beschikbaar kwam. Dat sprak me wel aan, dus heb ik gesolliciteerd. Zo was ik ineens op mijn 23e al manager."

"Daar werd in het begin wel wisselend tegen aangekeken. Ik had relatief weinig ervaring, dus het voelde wel alsof ik moest bewijzen dat ik de juiste persoon was. Ik speel op hoog niveau waterpolo en ik heb daar geleerd dat als je goed genoeg bent, je oud genoeg bent. En dat leeftijd dan helemaal niet meer relevant is."

"Het leidinggeven zat altijd al in me. Zo nam ik tijdens mijn studie bij schoolprojecten graag het voortouw om een plan uit te stippelen en ik ben vaak aanvoerder bij het waterpolo. Dat ik dat graag doe, heb ik eigenlijk ontdekt bij het sporten. Op jonge leeftijd sport je vooral voor de lol. Maar ik merkte dat als ik het serieuzer nam, we bepaalde doelen konden bereiken. En dat is in je carrière niet anders."

'Je staat soms voor keuzes die je liever niet zou willen maken'

"Het werk past me en ik vind het leuk om met mijn team aan de slag te gaan. Om te kijken wat we willen bereiken. Niet alleen op korte termijn, maar juist ook op de lange. Daartegenover staan soms keuzes die je liever niet zou maken. Zo had ik laatst een groep sollicitanten en dan moet je toch een aantal kandidaten teleurstellen. Dat is nooit leuk, maar het hoort er nu eenmaal bij."

"En nogmaals: leeftijd is echt niet belangrijk. Misschien wordt er in eerste instantie gek naar gekeken, omdat je zo jong bent. Maar maak je vooral niet te druk. Concentreer je op beter worden in wat je doet en laat zien waarom ze voor jou hebben gekozen."