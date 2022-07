Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Raymon Hofkens, stand-upcomedian.

Wie: Raymon Hofkens

Raymon Hofkens Wat: stand-upcomedian

stand-upcomedian Geheim van een goede grap: "Het verrassingselement. Doe dat op het laatste moment, voor de meeste impact. Vertel je grap ook vol overgave. En met de juiste energie en emotie."

"Als je grap niet goed valt, is het publiek de schuld geven het ergste wat je kunt doen", zegt stand-upcomedian Raymon Hofkens. "Als comedian moet je je kwetsbaar durven opstellen. Dat betekent ook kunnen toegeven dat een grap toch niet zo leuk bleek als je dacht." Wat hij dan doet? "Soms zeg ik gewoon: oké, voor deze grap moet ik even terug naar de schrijftafel."

Zelfspot en kwetsbaarheid zijn volgens Hofkens essentiële onderdelen van het vak van comedians. "Bij een grap is er altijd een 'slachtoffer', degene waar de grap over gaat. Het beste is om te beginnen met jezelf als slachtoffer, door iets te delen waar je mee zit, en dat op een grappige manier te brengen. Dit creëert eerder een veilige sfeer en een relatie met het publiek; door je eigen kwetsbaarheden te delen stel je je open."

Gelaagde humor onderscheidt beginner van gevorderde

Vervolgens probeert Hofkens om meer wrijving te creëren. "Dat het publiek bijvoorbeeld lacht, maar tegelijkertijd denkt: mag ik hier wel om lachen?" Die gelaagdheid van humor is volgens hem wat gevorderde comedians onderscheidt van beginnende. "Een simpele grap is leuk, maar slaat ook al snel dood."

Zelf begon hij zijn comedycarrière vijftien jaar geleden op een open mic-avond in het kasteel van Woerden. "Mijn repertoire was toen een aaneenschakeling van losse grapjes", herinnert hij zich. "Maar mensen vonden het leuk, en ik kreeg meteen de smaak te pakken."

“Het is soms wel een egowereldje. Maar er wordt elkaar ook veel gegund.”

Inmiddels heeft Hofkens voor kleine en grote zalen gespeeld en runt hij een bedrijf waarmee hij grote comedyshows organiseert. "Wij verzorgen comedyshows met comedians die bekend zijn van onder andere De Lama's, Raymann is Laat, The Comedy Factory, BNNVARA en Lowlands."

Hofkens heeft in zijn carrière veel gehad aan feedback en tips van collega's. Hij vindt het belangrijk dat comedians elkaar kunnen steunen en van elkaar kunnen leren. "Het is soms wel een egowereldje. Al klinkt dat misschien wat zwaar", zegt hij lachend. "Maar er wordt elkaar ook veel gegund."

Inhaken op grap van collega

Als comedians goed op elkaar inspelen, is dat niet alleen fijn samenwerken; je ziet het volgens Hofkens ook terug in de kwaliteit van een show. "Een line-up van meerdere comedians op een avond wordt eerder een geheel als de verschillende deelnemers inhaken op een eerdere grap van hun collega. Dat noemen ze in ons vak een callback"

Ook noemt Hofkens het belang van een goede mc, de host van de avond die de verschillende comedians aankondigt en de show aan elkaar praat. Deze rol neemt hij soms ook op zich bij comedyavonden. Wie weleens naar een comedyshow is geweest, kent misschien de angst om eruit gepikt te worden door de mc en een persoonlijke vraag te krijgen.

Hofkens: "Ja, dat is wel een beetje de taak van de mc. Om wat informatie in te winnen over het publiek, zodat de comedians daar later weer op kunnen inspelen." Wil je dat absoluut niet? Dan zal een goede comedian dat volgens hem wel aanvoelen.