Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Wim in Stockholm.

Wie: Wim Timmermans

Wim Timmermans Functie: Director Global Key Accounts bij technologiebedrijf Vertiv

Director Global Key Accounts bij technologiebedrijf Vertiv Waar: Stockholm, Zweden

Stockholm, Zweden Sinds: 2017 (sinds 1988 in het buitenland)

Hoe ben je in Stockholm terechtgekomen?

"In 1988 ben ik naar Zweden vertrokken omdat ik een leuk Zweeds meisje had ontmoet. Met haar ben ik 34 jaar later nog steeds getrouwd. Ik was altijd nieuwsgierig naar een leven in het buitenland. Als twintiger denk je misschien wat minder lang na over dingen en doe je het gewoon."

"We hebben daarna voor mijn werk in veel verschillende landen gewoond. Ieder werelddeel is weer zo anders, daar leer je ontzettend veel van. Je krijgt er een open blik van. Dus als je de kans krijgt om in het buitenland te wonen: absoluut doen."

In welke landen hebben jullie nog meer gewoond?

"Ik werkte bij telecombedrijf Ericsson en kon toen voor een project naar Nieuw-Zeeland. Later kon ik naar Maleisië. Voor het bedrijf waar ik daarna aan de slag ben gegaan, heb ik onder meer in Hongkong gewoond. Het hele gezin is altijd meegegaan, tot mijn dochters hun eigen weg gingen."

"Nu werk ik in Zweden voor Vertiv, een internationaal bedrijf, dat ook een kantoor in Nederland heeft. Dus er is toch nog een connectie met het land waar ik geboren ben. Dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Daarom heb ik mijn dochters aangemoedigd om in Nederland te gaan studeren, om de Nederlandse cultuur beter te leren kennen. Daarnaast woont mijn moeder er nog steeds, zo konden ze haar ook vaker zien."

Hoe is het om als Nederlander in Zweden te wonen?

"De landen lijken eigenlijk heel erg op elkaar. De talen ook, ze komen allebei uit de Germaanse talenfamilie. De mensen zijn heel open en toegankelijk. Daardoor voelde het niet als een heel grote stap."

"Maar veel mensen hier vinden Nederlanders direct en kort door de bocht. Als iets groen is, vinden wij dat groen. Maar voor anderen kan het lichtgroen of donkergroen zijn. Directheid hoeft overigens niet iets negatief zijn, Nederlanders draaien er tenminste minder omheen en duiken ergens direct in. Ik word trouwens ook als heel zuinig gezien. Dat is iets typisch Nederlands."

Wat mis je het meest aan Nederland?

"Toen ik hier voor het eerst kwam, was er nog geen internet. Het was erg lastig om contact te houden met vrienden en familie. Nu dat er wel is, kan ik heel de dag met mijn moeder appen als ik dat wil. Daarnaast miste ik in het begin dingen als erwtensoep, pindakaas en drop. Dat kun je inmiddels ook krijgen hier."

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

"Ik sport veel en train voor een triatlon. Dat - zwemmen, fietsen, hardlopen - kan hier allemaal in de buurt. We gaan sowieso vaak de natuur in, er liggen prachtige nationale parken rondom de stad."

"Het is tegenwoordig vroeger in het jaar warm. We hadden afgelopen maand al een hittegolf met temperaturen van 30 graden. Ik ga dan lekker de bossen in om te wandelen of om te fietsen. Het heerlijke is: je komt echt niemand tegen. Dat is in Nederland wel anders."

Je woont nu al zo lang in het buitenland, kom je ooit nog terug?

"We zijn nu tien jaar terug in Zweden, maar de donkere winters worden ieder jaar lastiger voor mij. Midden in de winter begint het al om half drie 's middags donker te worden. We gaan niet terug naar Nederland, maar denken er wel over om in de wintermaanden in Spanje te gaan wonen."