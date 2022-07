In de zomer kunnen veel mensen het wat rustiger aan doen. Maar er zijn ook Nederlanders die juist in dit seizoen flink aan de bak moeten. Hoe ziet hun dag eruit? En wat doen ze eigenlijk in de winter?

Wie: Nick Vanaken

Nick Vanaken Zomerbaan: duiker, acrobaat en acteur bij attractiepark Toverland

duiker, acrobaat en acteur bij attractiepark Toverland Leukste aan het werk: "Ik hou wel van een beetje adrenaline"

De 32-jarige Nick Vanaken balanceert tussen water en vuur wanneer hij boven op de 25 meter hoge duikplank staat. Verkleed in een piratenpak steelt hij samen met andere acteurs en duikers de show. Bezoekers kijken vol verbazing toe wanneer Nick zichzelf in brand steekt en naar beneden springt.



Vanaken: "Het moment dat je daar boven staat, word je angstig. Maar dat is juist goed: die angst heb je nodig om alert te blijven. Je moet er wel mee om kunnen gaan, het kan verkeerd aflopen wanneer je dit werk niet goed uitvoert. Er was ooit iemand die een hersenschudding overhield aan een verkeerde sprong."

“Je lichaam komt met zo'n 90 kilometer per uur op het water terecht, dus het is belangrijk dat je lichaam goed voorbereid is.” Nick Vanaken

Handstand op 15 meter hoogte

De duikshow, die The battle of Port Laguna heet, gaat over een strijd tussen goed en kwaad. Piraten strijden met de 'goeden' over wie de macht op het schip krijgt. De rol die Vanaken in de show speelt, kan per dag verschillen. De rol van piraat vindt hij het leukst: "Ik vind het leuk om de handstand op 15 meter te doen en dat kan in die rol. Maar ik zou het wel weer saai vinden als ik altijd die rol had. Juist de afwisseling en de grens opzoeken vind ik zo leuk aan dit werk."



Vanaken speelt in de zomer zo'n zes à zeven dagen per week in de show, drie keer per dag. Eén duikshow duurt vijftien minuten, maar daar gaat een uur voorbereiding aan vooraf. "We kijken of alles aanwezig is op de set en of de duikplanken goed staan. Ook doen we een warming-up, zodat het lichaam goed warm is."

De warming-up bestaat onder andere uit een intervaltraining en oefeningen voor de armen om spierscheuren te voorkomen. Vooral de schouders zijn daarbij belangrijk. "Je lichaam komt met zo'n 90 kilometer per uur op het water terecht, dus het is belangrijk dat je lichaam goed voorbereid is. Bij het in brand staan zijn het vooral je schouders die de meeste klappen vangen."

Nick Vanaken als piraat in Toverland. Nick Vanaken als piraat in Toverland.

Solliciteren met video's

Wanneer Vanaken een dag vrij is, merkt hij dat gelijk aan zijn lichaam. "Als ik dagelijks werk, voel ik de vermoeidheid in mijn lichaam sluipen. Gelukkig hebben we genoeg acteurs, zodat er altijd iemand een dag vrij kan nemen."



De sollicitatieprocedure voor deze zomerbaan verliep wat anders dan bij de meeste banen, vertelt Vanaken. Zo word je vooral uitgekozen op basis van wat je nu kan en is het aantal jaren ervaring minder van belang. "Al spring je al vijftig jaar, dan wil dat nog niet zeggen dat je de juiste technieken beheerst. Zo moet je bijvoorbeeld weten wat je met je handen moet doen als je springt. Om dat te meten, moest ik video's van mezelf opnemen en insturen. Op basis daarvan word je op gesprek gevraagd."

Buiten de zomer verdient Vanaken zijn geld voornamelijk met e-commerce: hij verkoopt veel zwembadartikelen als dropshipper via bol.com. Ook doet hij hier en daar een freelanceklus als entertainer of acrobaat op evenementen. "Maar het allerleukste vind ik toch het duiken. Het is helaas niet mogelijk om mijn hele leven als high diver te werken: je lichaam heeft toch limieten. Voorlopig is dit werk waar ik het meeste feeling mee heb. Maar als ik veertig of vijftig jaar ben, kan ik hopelijk ook nog andere klussen in de entertainmentwereld doen, zoals ik dat nu ook doe."