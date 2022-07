Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Michelle Rozenhart (37), tendermanager.

Wie: Michelle Rozenhart

Michelle Rozenhart Wat: Tendermanager

Tendermanager Doel: Overheidsopdrachten binnenhalen voor bedrijven

Een tendermanager? Wat is dat? Dat is precies wat Rozenhart ook dacht, toen ze een vacature voor deze functie voorbij zag komen. Ze besloot het te googelen, en het bleek een match made in heaven voor de oud-jurist: veelzijdig, commercieel en nauwkeurig werk. Een tendermanager is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces dat bedrijven doorlopen om een overheidsopdracht via een aanbesteding binnen te halen.

"Herinner je je de mondkapjesdeal nog?", vraagt Rozenhart. "Dat zou nooit hebben kunnen gebeuren als die opdracht gewoon netjes aanbesteed was."

De agenda van Rozenhart wordt bepaald door deadlines. "Zo kan ik op één dag een gesprek met een nieuwe klant voeren, een nieuwe aanbesteding doornemen en de kick-off op locatie bij een klant doen", vertelt ze. "Die afwisseling vind ik fantastisch!"

Daarnaast leert de tendermanager bij elke opdracht weer veel over een nieuw onderwerp. De ene keer is ze bezig in de koffie-industrie, de andere keer in de transport. Rozenhart: "Zo gek als je kunt verzinnen, de overheid besteedt het aan."

Beslissing moet te verantwoorden zijn aan belastingbetaler

Aanbestedingen zijn volgens Rozenhart een controlemechanisme om te zorgen dat belastinggeld op een verantwoorde manier wordt uitgegeven. Maar wat is verantwoord? Rozenhart: "Het gaat om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen die er in de specifieke markt te vinden is. Geen vriendjespolitiek, dus. En de overheid moet dit kunnen verantwoorden naar de belastingbetalers. Het is immers hun geld."

“De salesafdeling is vaak bang dat je deals tegenhoudt, en de financeafdeling vindt de prijs vaak te laag.” Michelle Rozenhart

Als tendermanager komt Rozenhart zo'n zes tot acht weken over de vloer bij bedrijven die proberen een opdracht voor een aanbesteding binnen te halen. In die weken leert zij het hele bedrijf kennen en dient ze het team dat gaat over de opdracht te adviseren. Dit kan nog weleens wat frictie opleveren, aangezien verschillende partijen binnen het bedrijf verschillende doelstellingen nastreven.

"De salesafdeling is bijvoorbeeld vaak bang dat je deals tegenhoudt, en de financeafdeling vindt de prijs vaak te laag." Daarnaast hebben gepassioneerde ondernemers volgens haar regelmatig blinde vlekken in hun eigen bedrijfsvoering, waar ze hen dan op wijst. "Uiteindelijk is het juist de kunst om alle partijen bij elkaar te krijgen en een inschrijving te bereiken waar iedereen niet alleen maar achter staat, maar ook trots op is."

Prijs, kwaliteit en maatschappelijke functie

Zodra Rozenhart het advies voor het bedrijf af heeft, moet ze het vervolgproces uit handen geven. "Dan is het aan het bedrijf wat het er wel of niet mee doet. En ja, dat kan soms best wel moeilijk zijn om los te laten."

Naast het binnenhalen van een aanbesteding is het werk dat Rozenhart tijdens een tender verricht volgens haar ook op zichzelf erg waardevol. "Met het advies heeft de organisatie na afloop een nieuwe blauwdruk van het bedrijf. Dit kan ondernemers zowel trots bijbrengen als laten zien waar nog kansen liggen."

Een van die kansen is volgens haar de maatschappelijke component van een aanbesteding die de overheid wil doen. "Je ziet steeds vaker dat prijs-kwaliteitverhouding niet het enige is wat van belang is, en dat er ook wordt ingezet op de maatschappelijke functie van de producent. Maar nog veel te weinig bedrijven benutten deze kans."