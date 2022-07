Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week: cybersecurityspecialisten.

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich af in een virtuele omgeving. Om het digitale verkeer te beschermen, vertrouwen bedrijven en overheidsinstanties op cybersecurityspecialisten.

Krijn de Mik, Operations Director bij cybersecuritybedrijf Hunt & Hackett: "Als cybersecurityspecialist combineer je de digitale rollen van Sherlock Holmes en James Bond. Je volgt actief hackers en doet digitaal forensisch onderzoek om te traceren waar ze precies hebben gezeten en welke informatie is gestolen. Dit maakt het een uniek en in zekere mate ook spannend beroep."

Hoe word je cybersecurityspecialist?

Veel IT-opleidingen besteden inmiddels aandacht aan de de specialisatie cybersecurity. Maar in dit vak telt ook zwaar of je ervaring hebt als hacker, zowel goed- als kwaadaardig (white hats tegenover black hats). Als autodidact kun je dus ver komen in de digitale beveiliging.

Ook ervaring als vrijwilliger wordt door werkgevers gewaardeerd. Zoals werk voor het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD), een organisatie die zich bezighoudt met het opsporen en melden van digitale kwetsbaarheden.

Wat verdien je als je net begint?

Er is een grote vraag naar specialisten bij zowel bedrijven als politie, justitie, inlichtingendiensten en andere overheidsinstanties. Er is geen cao waar digitale beveiligers onder vallen, waardoor de salarissen behoorlijk variëren. Veel beroepen in 'cyber' zijn niet erg gebonden aan nationale grenzen en dus ook niet aan nationale bepalingen over salarissen.

De Mik over het aanvangssalaris bij bedrijven in de Benelux: "De hoogte wordt onder meer bepaald door de opgedane ervaring met cybersecurity tijdens de studietijd, zoals met een bijbaan of stage. Het gaat om bedragen van tussen de 2.200 tot 3.500 euro bruto, zonder specifieke specialisatie."

Hoeveel werk moet je voor dat salaris verrichten?

In een doorsnee werkweek ligt de focus op het detecteren van hackers en onderzoek van eventuele kwaadaardige gedragingen in de netwerken van klanten, vertelt De Mik. "Daarnaast speur je naar betere detectiemethoden, bijvoorbeeld door automatisering."

Cybersecurityspecialisten werken veelal in een internationale context van zowel organisaties als van hackers die over de hele wereld zitten. "Je hebt daarvoor ook contacten met buitenlandse cybersecuritybedrijven en soms met internationale opsporingsdiensten."

“Binnen de commerciële cyberwereld in de Benelux liggen de topsalarissen voor operationele functies tussen de 80.000 en 120.000 euro per jaar.” Krijn de Mik, Hunt & Hackett

Werkweken van 32 tot 36 uur zijn de norm in Nederland, maar van een cybersecurityspecialist wordt verwacht dat hij "altijd aan staat" en bereikbaar is voor noodgevallen. "Op een vrijdagmiddag kun je zomaar gealarmeerd worden door een organisatie die melding maakt van een digitale spion in het netwerk, of een platgelegde infrastructuur door ransomware."

Naar huis gaan omdat je dienst erop zit is er dan niet bij. "Dan begint pas het echte werk. Je expertise is direct benodigd om zo'n organisatie in nood te helpen."

Hoe maak je stappen en wat is het hoogst haalbare salaris?

De markt voor cybersecurity is al jaren gespannen en zal dat nog een poosje blijven. Dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om in het werk door te groeien. Omdat er veel vraag is, is expertise opdoen bij verschillende werkgevers relatief eenvoudig.

De Mik: "Binnen de commerciële cyberwereld in de Benelux liggen de topsalarissen voor operationele functies tussen de 80.000 en 120.000 euro per jaar, exclusief eventuele bonussen. Bij overheden ligt dat iets lager."

Het meest verdien je bij concerns als Meta, Google, Microsoft of Apple. "Hier beginnen de meeste salarissen zo rond 90.000 euro per jaar voor starters. Maar dan moet je veelal een bijzonder profiel hebben en bovengemiddeld getalenteerd zijn."