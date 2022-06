Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Janny van der Laan (39), trainer van trainers.

Wie: Janny van der Laan

Janny van der Laan Wat: trainer van trainers

trainer van trainers Waarom: "Omdat het zenden van expertise en kennis niet genoeg is om een leerzame en leuke training te geven."

Saaie Powerpoint-presentaties waarvan je iets moet leren, maar waarbij je in werkelijkheid bijna in slaap valt: wie kent ze niet? Ook Van der Laan liep hier tegenaan tijdens haar traineeship. Ze besloot het er niet bij te laten zitten en maakte het haar missie om de trainers van de toekomst te gaan trainen. "Ik wil dat professionals hun jarenlange expertise en vakkennis kunnen overbrengen op een manier die bij hen past en leuk is voor zowel de trainer als de deelnemers."

In een blokhut achter in haar tuin neemt Van der Laan haar cursisten daarom al sinds 2010 stap voor stap mee in het proces van het creëren van een geslaagd trainingsprogramma. De trainingen van de nieuwe trainers worden gegeven in de meest uiteenlopende branches: van de zorg tot het klantgerichte sales. Een goede training heeft volgens Van der Laan duidelijke leerdoelen, oefeningen waarmee deze leerdoelen behaald kunnen worden, genoeg interactiemomenten en afwisseling.

"Mijn klanten hebben vaak ontzettend veel kennis en expertise, maar de koppeling naar een pakkende training is nog moeilijk te maken," vertelt ze. Een paar van de grootste uitdagingen: wat je wel of niet in je (online) training meeneemt, wat een handige opbouw is, en hoe je ervoor zorgt dat je studenten het geleerde ook echt toepassen in de praktijk. "Een training maken kost volgens haar daarnaast veel tijd, maar ik kan mensen helpen die tijd te besparen."

Leren om niet alleen maar te zenden

"Maar de manier van trainen is minstens zo belangrijk als de inhoud en vorm van de training," vervolgt Van der Laan. Een goede trainer is volgens haar bevlogen, maar zeker niet de hele tijd aan het woord. "Ik zeg weleens met een knipoog: 'Als je moe bent na het geven van een training, heb je iets niet goed gedaan'. Je moet ook vooral de deelnemers aan het werk zetten. Als je alleen maar aan het zenden bent, dan blijft er bij de meeste mensen weinig van de stof hangen. Om echt iets te leren, moet men zelf aan de slag."

“Je ziet zeker een wildgroei aan trainers en trainingen op dit moment.” Janny van der Laan

Trainingen geven kan voor mensen met vakkennis een fijne manier zijn om iets bij te verdienen naast hun reguliere werk, zegt Van der Laan. Maar ze waarschuwt wel: "Je ziet zeker een wildgroei aan trainers en trainingen op dit moment. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, ware het niet dat de kwaliteit van veel van die trainingen nogal laag is. Want trainingen geven is een vak. Neem het dus serieus."

Haar advies voor als je nadenkt over het maken van een eigen trainingsprogramma? "Bedenk waar jij veel van afweet. Je weet vaak meer dan je denkt en mag jezelf dus wel degelijk ergens een expert in noemen. Vind daarna iemand die jou kan opleiden als trainer of jou hier in ieder geval bij kan begeleiden."