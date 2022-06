Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we poolonderzoeker Maarten Loonen op Spitsbergen.

Wie: Maarten Loonen

Functie: ecoloog van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent Arctische Ecologie

Waar: Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee

Wanneer: elke zomer sinds 1998

Wat brengt je ieder jaar naar Spitsbergen?

"Ik bestudeer jaarlijks wat er met de ganzenpopulatie op Spitsbergen gebeurt. De klimaatverandering gaat hier veel sneller dan in Nederland. Daardoor zijn de gevolgen veel beter zichtbaar. Sinds ik hier kom, zijn bijvoorbeeld de gletsjers 3 kilometer korter geworden. Dat is echt een heel groot verschil."

"Als wetenschapper zeg ik: ontzettend interessant wat hier allemaal gebeurt. Maar als mens maakt het me verdrietig. Met mijn werk wil ik anderen bewust maken van alle veranderingen die nu aan de gang zijn. Daar zijn wij zelf de oorzaak van. Veel jongeren zien dit gelukkig in. Maar er zijn ook veel mensen die wel zien dat het klimaat onder druk staat, maar niets willen opgeven. Ook hen probeer ik te bereiken."

“Ik ben weleens de goedkoopste ambassade van Nederland genoemd.”

Hoe komt het dat je dit al zo lang mag doen?

"Ik kom hier al sinds de jaren negentig. Het 'onderzoeksdorp' van waaruit we onderzoek doen, is steeds groter en belangrijker geworden. Ook voor de Nederlandse overheid. Ze willen graag mee kunnen praten over wat er in het noordpoolgebied gebeurt. Ik ben weleens de goedkoopste ambassade van Nederland genoemd, haha."

"Binnenkort komt prins Albert van Monaco een kijkje nemen. Maar we hebben John Kerry, Hillary Clinton en Ban Ki-moon ook al eens op bezoek gehad. Dat is erg bijzonder. Ik probeer Nederland goed te vertegenwoordigen: ik loop op klompen rond en draag vaak een shirt van de universiteit."

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

"Van de week zat ik een hele dag achter de computer, want ik geef ook les op de universiteit. Het liefst ben ik heel de dag buiten. Helaas is er wat minder werk dan vorig jaar, de ijsberen hebben veel ganzennesten opgegeten. Dus we zijn nu snel klaar met onze controleronde langs de nesten. Ik meet ook veel plantjes en bijvoorbeeld de aanwezigheid van poolvossen. Ook erg interessant, maar dat is wel uit nood geboren."

Ben je weleens een ijsbeer tegengekomen?

"Ik heb al een paar keer in het veld tegenover een ijsbeer gestaan. Dan sta je wel te trillen. Gelukkig is het altijd goed afgelopen voor beide partijen. Ik doe elk jaar een veiligheidstraining. Daar leren we onszelf ook beschermen tegen ijsberen met een geweer."

"We merken dat er steeds meer ijsberen bij komen. Ze begeven zich ook vaker op het land. Een aantal jaar geleden kwamen ze nog niet in ons dorp, dit jaar hebben we er al zes gezien. Maar we houden het goed in de gaten en waarschuwen elkaar. Dat er nog zo veel wildernis is, is tegelijkertijd ontzettend bijzonder. Ik heb wat dat betreft een hele andere levensstijl dan wanneer ik in Groningen ben."

“De zon gaat hier niet onder en draait letterlijk een rondje om je hoofd.”

Is het niet ontzettend koud?

"De afgelopen twee dagen hadden we last van storm, nu is het mooi zomerweer: volop zon en zo'n 5 graden. De zon gaat hier niet onder en draait letterlijk een rondje om je hoofd. Ik moet er wel rekening mee houden dat ik 's avonds laat niet te lang nog buiten ben, anders slaap je niet goed."

Hoelang wil je nog naar Spitsbergen blijven gaan?

"Misschien dat ik stop als ik met pensioen mag. Het is zo uniek dat ik hier al lang zo mag komen. Tegenwoordig duren projecten maximaal vier jaar en dan moet je weer iets nieuws bedenken om opnieuw geld te krijgen voor onderzoek. Ik mocht gewoon ieder jaar weer richting het noorden. Inmiddels weet ik niet meer van ophouden."